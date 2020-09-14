"В группе риска". Госучреждения Таджикистана отправили пожилых работников в отпуска

17:26 14.09.2020

Абдулло Ашуров



Пожилые сотрудники хукумата устанавливают флаг Таджикистана на государственном учреждении



Государственные учреждения Таджикистана отправили в неоплачиваемые отпуска работников в возрасте и пенсионеров, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Считается, что пожилые люди больше других уязвимы перед COVID- 19.



В отличие от других стран, работники государственных учреждений и организаций в Таджикистане не имеют возможности работать удаленно через Интернет.



Хасан Холикзода, сотрудник министерства сельского хозяйства и заместитель главы республиканского штаба по борьбе с COVID-19, сказал 11 сентября в беседе с Радио Озоди, что "сотрудники в возрасте от 60 лет и выше, работающие по договору, согласно распоряжению руководства отправлены в отпуска. Эта мера предпринята для предотвращения распространения коронавируса".



По его словам, если работники почувствуют недомогание или заметят у себя проявление каких-либо симптомов коронавируса, то они должны обратиться к врачу и получить отпуск по болезни.



С начала пандемии, по словам Холикзода, несколько работников министерства были инфицированы коронавирусом нового типа и прошли лечение, но на данный момент никто из работников центрального аппарата министерства не болен.



"Мы требуем от работников строго соблюдать меры предосторожности и ежедневно докладываем руководству информацию о состоянии своего здоровья", - говорит собеседник.



Между тем, в некоторых других государственных учреждениях пожилых работников отправили по домам за счет трудового отпуска.



Афшин Муким, пресс-секретарь Комитета по религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана, сказал, что с момента официального признания наличия коронавирусной инфекции в стране Комитет, по рекомендации республиканского штаба по борьбе с COVID-19, отправил пожилых работников в трудовые отпуска.



В 2015 году по распоряжению помощника президента по кадрам Асадулло Рахмона, государственные учреждения уволили большинство пенсионеров. На сегодняшний день в госструктурах людей пенсионного возраста часто нанимают на договорной основе, исключительно по причине отсутствия молодых кадров. Эту группу работников в первую очередь отправили в трудовые отпуска после вспышки коронавируса.



Однако министерства и ведомства в Таджикистане не практикуют "удаленку". Азизбой Калонзода, специалист по информационным технологиям, говорит, что в разных странах мира большинство работников, как в государственном, так и частном секторах, из-за пандемии коронавируса перешли на удаленный метод работы.



"Во многих странах государственным служащим разрешено работать удаленно из дома. Однако в Таджикистане эти возможности не используются из-за отсутствия развития электронного правительства и недостаточно развитой инфраструктуры, низкой скорости Интернета и высоких цен на него. В результате увеличивается риск заражения людей коронавирусом нового типа", - сказал он.



По словам Калонзода, пандемия продемонстрировала исключительную важность Интернет-технологий.



"Один из важных уроков, который Таджикистан может извлечь из ситуации с пандемией, это важность Интернета для будущего развития страны. Должны быть устранены все искусственные барьеры, стоящие на пути развития Интернета в стране", - уверен он.



Таджикистан признал наличие коронавирусной инфекции в стране 30 апреля 2020.



Согласно последней статистике, предоставленной министерством здравоохранения, за последние два дня от коронавируса нового типа умерли еще два человека, а количество людей, инфицированных COVID-19 в стране, возросло до 72. С 30 апреля по 10 сентября новым коронавирусом заразились 8939 человек по всей стране, из которых 86%, или 7714 человек, выздоровели.