Герой из Баганаты. В Словении похоронен погибший в 1943-м казахстанец, забросавший гранатами фашистский штаб

17:29 14.09.2020

Могилу героя-казахстанца нашли на кладбище в Словении

Он погиб в 1943 году.



Жители небольшого городка в Словении почти 80 лет ухаживают за могилой неизвестного героя, передает zakon.kz.



Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", он умер от ранений и был похоронен рядом с местным костелом. На могильной плите нет имени, но зато указано название села, откуда родом солдат. По всей вероятности, это Северный Казахстан.



Его трагическая и удивительная судьба ляжет в основу документального фильма. Съемки почти закончены, но пока так и не удалось найти родных воина, погибшего в далеком 1943 году



Местные жители спрятали тяжелораненого в костеле, пытались спасти. А когда умер, похоронили рядом на кладбище, безымянным.



Он мог быть сбежавшим военнопленным, рядом находился известный концлагерь Марибор. Возможно, его закинули на территорию врага как диверсанта. А может, был в партизанском отряде. Но все, что узнали перед смертью мужчины с азиатской внешностью, это то, откуда он. Из села Баганаты на фронт призвали 48 солдат. Погибли 32. Сведений катастрофически мало.



Из вот этих 32 погибших и пропавших без вести, не вернувшихся - 3 человека. О них нет никаких сведений, - рассказал кинорежиссер Сергей Азимов.



В Словению казахстанская делегация все-таки отправилась, привезли капсулу с родной землей.



В честь этого события на могилу Кассе Себеро пришли и простые люди, и руководство Словении.



Это нам дало возможность заснять потомков тех, кто похоронил тайно Кассе Себеро, тем, кто ухаживал. Это и местный священник, и молодая девушка, которая, видимо, воевала с ним в партизанском отряде, - сообщил Азимов.



Два Это нам дало возможность заснять потомков тех, кто похоронил тайно Кассе Себеро, тем, кто ухаживал. Это и местный священник, и молодая девушка, которая, видимо, воевала с ним в партизанском отряде.



