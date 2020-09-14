 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Герой из Баганаты. В Словении похоронен погибший в 1943-м казахстанец, забросавший гранатами фашистский штаб
17:29 14.09.2020

Могилу героя-казахстанца нашли на кладбище в Словении
Он погиб в 1943 году.

Жители небольшого городка в Словении почти 80 лет ухаживают за могилой неизвестного героя, передает zakon.kz.

Согласно сюжету "Первого канала "Евразия", он умер от ранений и был похоронен рядом с местным костелом. На могильной плите нет имени, но зато указано название села, откуда родом солдат. По всей вероятности, это Северный Казахстан.

Его трагическая и удивительная судьба ляжет в основу документального фильма. Съемки почти закончены, но пока так и не удалось найти родных воина, погибшего в далеком 1943 году

Местные жители спрятали тяжелораненого в костеле, пытались спасти. А когда умер, похоронили рядом на кладбище, безымянным.

Он мог быть сбежавшим военнопленным, рядом находился известный концлагерь Марибор. Возможно, его закинули на территорию врага как диверсанта. А может, был в партизанском отряде. Но все, что узнали перед смертью мужчины с азиатской внешностью, это то, откуда он. Из села Баганаты на фронт призвали 48 солдат. Погибли 32. Сведений катастрофически мало.

Из вот этих 32 погибших и пропавших без вести, не вернувшихся - 3 человека. О них нет никаких сведений, - рассказал кинорежиссер Сергей Азимов.

В Словению казахстанская делегация все-таки отправилась, привезли капсулу с родной землей.

В честь этого события на могилу Кассе Себеро пришли и простые люди, и руководство Словении.

Это нам дало возможность заснять потомков тех, кто похоронил тайно Кассе Себеро, тем, кто ухаживал. Это и местный священник, и молодая девушка, которая, видимо, воевала с ним в партизанском отряде, - сообщил Азимов.

Два Это нам дало возможность заснять потомков тех, кто похоронил тайно Кассе Себеро, тем, кто ухаживал. Это и местный священник, и молодая девушка, которая, видимо, воевала с ним в партизанском отряде.

Источник - Zakon.kz
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