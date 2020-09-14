КазПрез Токаев учредил "Высший совет по реформам" при самом себе

19:52 14.09.2020

Токаев образовал Высший совет по реформам

Контроль за исполнением настоящего Указа возложен на Администрацию Президента.



Высший совет по реформам образован при Президенте Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



О Высшем совете при Президенте Республики Казахстан по реформам



В целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Образовать при Президенте Республики Казахстан Высший совет по реформам.



2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.



3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.



Президент Республики Казахстан К.Токаев



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Чем займется Высший Президентский совет по реформам

Важная роль будет отведена новому Агентству.



Фото : Advantour14 сентября 2020, 21:46

В Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года Президентом страны были поставлены задачи по проведению кардинальных реформ в экономической, промышленной, финансовой, социальной и других сферах, сообщает zakon.kz.



Важная роль в данном вопросе будет отведена новому Агентству по стратегическому планированию и реформам, образованному 8 сентября 2020 года Указом Главы государства, передает Акорда.



Агентство будет ответственным государственным органом по анализу текущей ситуации, складывающихся тенденций, мирового опыта и разработке на этой базе подходов к осуществлению реформ, а также по мониторингу их реализации.



Для рассмотрения и утверждения наиболее важных предложений по реформам, инициируемым Агентством и другими государственными органами, 14 сентября 2020 года Указом Главы государства образован Высший Президентский совет по реформам.



В целях повышения эффективности работы Высшего Президентского совета по реформам в состав данного совета был включен экс-президент (2012-2020 гг.) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сэр Сума Чакрабарти.



Также 14 сентября распоряжением Главы государства Сума Чакрабарти назначен внештатным Советником Президента Республики Казахстан по экономическому развитию.



Сума Чакрабарти является экспертом по проблемам развивающихся рынков, имеет значительный опыт в разработке масштабных реформ в системе государственной службы Великобритании. Он сыграл ключевую роль в развитии британского Фонда "ноу-хау" – программы технической помощи для стран Центральной и Восточной Европы.



В качестве главы ЕБРР Сума Чакрабарти осуществил масштабную модернизацию данного финансового института. Во время его президентства инвестиции ЕБРР в Казахстан достигли 9 млрд долларов. ЕБРР также оказал значимую консультативную помощь в выработке новых подходов к регулированию и развитию ГЧП, "зеленой экономики" и МСБ.



В период руководства ЕБРР Сума Чакрабарти являлся сопредседателем Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.



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Утвержден состав Высшего совета при Президенте РК по реформам, сообщает zakon.kz.



В него вошли:



Касым-Жомарт Токаев - Президент РК, председатель;



Сэр Сума Чакрабарти - заместитель председателя;



Члены Высшего совета:



Аскар Мамин - премьер-министр РК;



Ерлан Кошанов - руководитель администрации Президента РК;



Ерболат Досаев - председатель Национального Банка РК;



Кайрат Келимбетов - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК;



Мадина Абылкасымова - председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка РК;



Асет Исекешев - помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности РК;



Тимур Сулейменов - заместитель руководителя администрации Президента РК;



Тимур Кулибаев - председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".



Высший совет по реформам образован при Президенте Республики Казахстан в целях стратегического планирования устойчивого развития страны.



В Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года Президентом страны были поставлены задачи по проведению кардинальных реформ в экономической, промышленной, финансовой, социальной и других сферах. Важная роль в этом вопросе будет отведена новому Агентству по стратегическому планированию и реформам.