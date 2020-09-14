 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.09.2020
23:02  Фельдмаршал Хафтар может быть сметен мирными протестами, - "НГ"
20:39  БелМВД ликвидировало под Могилевом 1-й партизанский отряд БелДемоппозиции
20:03  Новообразованное КазАгентство по стратегическому планированию и реформам возглавил казах племени шанышкылы Старшего жуза Келимбетов
19:52  КазПрез Токаев учредил "Высший совет по реформам" при самом себе
17:29  Герой из Баганаты. В Словении похоронен погибший в 1943-м казахстанец, забросавший гранатами фашистский штаб
17:26  "В группе риска". Госучреждения Таджикистана отправили пожилых работников в отпуска
17:24  Союз Ирана и КНР кардинально изменит геополитику Ближнего Востока и мира, - С.Стремидловский

17:22  "Махновцы", басмачи, русские. На юго-западе Сирии идет своя война, - З.Караев
17:20  Германия может закрыть "Северный поток-2". В США придумали, как Берлину отказаться от российского газа, не потеряв лица
17:13  Маркеры новой реальности. Произойдут ли перемены, о которых говорил Казпрезидент Токаев?
12:58  Анкара и Каир сталкиваются лбами в Ливии. Турция создала дугу напряженности, - Захар Гельман
10:52  Швейцария отказала в гражданстве криминальному беженцу из Казахстана И.Храпунову (сыну экс-акима Алматы) и его храпушатам
10:48  Актюбинец Серик Жумангарин возглавил новое КазАгентство по защите и развитию конкуренции
09:57  Швейцария согласовала условия возврата Узбекистану конфискованных $131 миллиона Гульнары Каримовой
09:50  Ученые логопеды от Ассамблеи КазНарода хотят создать "национальный корпус... казахского языка"
09:35  Мир после 9/11, - Данияр Ашимбаев
09:33  Есть! Новый мировой рекорд суточного роста заболеваемости КОВИ - 307,9 тыс
09:22  Белочки с орешками. Белорусская мандель мирового фемина-протеста, - Дм.Бавырин
09:12  Европу (Франция, Австрия, Чехия) захлестывает 2-я волна КОВИ
09:03  ТаджВыборы. Кто остается в гонке? Кандидаты в президенты завершили сбор подписей
08:55  "Временное правительство Ливии" (Салех и ат-Тани, Восток страны) подало в отставку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
КазПрез Токаев учредил "Высший совет по реформам" при самом себе
19:52 14.09.2020

Токаев образовал Высший совет по реформам
Контроль за исполнением настоящего Указа возложен на Администрацию Президента.

Высший совет по реформам образован при Президенте Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

О Высшем совете при Президенте Республики Казахстан по реформам

В целях стратегического планирования устойчивого развития страны и углубления экономических, социальных и политических реформ ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать при Президенте Республики Казахстан Высший совет по реформам.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

----------------------------

Чем займется Высший Президентский совет по реформам
Важная роль будет отведена новому Агентству.

Фото : Advantour14 сентября 2020, 21:46
В Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года Президентом страны были поставлены задачи по проведению кардинальных реформ в экономической, промышленной, финансовой, социальной и других сферах, сообщает zakon.kz.

Важная роль в данном вопросе будет отведена новому Агентству по стратегическому планированию и реформам, образованному 8 сентября 2020 года Указом Главы государства, передает Акорда.

Агентство будет ответственным государственным органом по анализу текущей ситуации, складывающихся тенденций, мирового опыта и разработке на этой базе подходов к осуществлению реформ, а также по мониторингу их реализации.

Для рассмотрения и утверждения наиболее важных предложений по реформам, инициируемым Агентством и другими государственными органами, 14 сентября 2020 года Указом Главы государства образован Высший Президентский совет по реформам.

В целях повышения эффективности работы Высшего Президентского совета по реформам в состав данного совета был включен экс-президент (2012-2020 гг.) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сэр Сума Чакрабарти.

Также 14 сентября распоряжением Главы государства Сума Чакрабарти назначен внештатным Советником Президента Республики Казахстан по экономическому развитию.

Сума Чакрабарти является экспертом по проблемам развивающихся рынков, имеет значительный опыт в разработке масштабных реформ в системе государственной службы Великобритании. Он сыграл ключевую роль в развитии британского Фонда "ноу-хау" – программы технической помощи для стран Центральной и Восточной Европы.

В качестве главы ЕБРР Сума Чакрабарти осуществил масштабную модернизацию данного финансового института. Во время его президентства инвестиции ЕБРР в Казахстан достигли 9 млрд долларов. ЕБРР также оказал значимую консультативную помощь в выработке новых подходов к регулированию и развитию ГЧП, "зеленой экономики" и МСБ.

В период руководства ЕБРР Сума Чакрабарти являлся сопредседателем Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

------------------

Утвержден состав Высшего совета при Президенте РК по реформам, сообщает zakon.kz.

В него вошли:

Касым-Жомарт Токаев - Президент РК, председатель;

Сэр Сума Чакрабарти - заместитель председателя;

Члены Высшего совета:

Аскар Мамин - премьер-министр РК;

Ерлан Кошанов - руководитель администрации Президента РК;

Ерболат Досаев - председатель Национального Банка РК;

Кайрат Келимбетов - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК;

Мадина Абылкасымова - председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка РК;

Асет Исекешев - помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности РК;

Тимур Сулейменов - заместитель руководителя администрации Президента РК;

Тимур Кулибаев - председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

Высший совет по реформам образован при Президенте Республики Казахстан в целях стратегического планирования устойчивого развития страны.

В Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года Президентом страны были поставлены задачи по проведению кардинальных реформ в экономической, промышленной, финансовой, социальной и других сферах. Важная роль в этом вопросе будет отведена новому Агентству по стратегическому планированию и реформам.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600102320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с главой МИД КНР Ван И
- Кадровые перестановки
- Мир после 9/11
- Вектор перемен
- Вопросы защиты детей и женщин рассмотрены в Аппарате Совета Безопасности
- Министр индустрии и инфраструктурного развития РК отчитался о деятельности ведомства перед Общественным советом
- Более 2 300 золотых слитков приобрели жители страны в августе 2020 года
- Главный санврач Алматы подписал новое постановление
- Реакция США на рост могущества Китая
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  