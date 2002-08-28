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Новообразованное КазАгентство по стратегическому планированию и реформам возглавил казах племени шанышкылы Старшего жуза Келимбетов
20:03 14.09.2020

Келимбетов назначен председателем нового Агентства
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Указом Президента Келимбетов Кайрат Нематович назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Кайрат Келимбетов родился 28 января 1969 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1993)

Математик

· Институт рынка при Казахской государственной академии управления (1996)

· Национальная высшая школа государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1996)

· Джоржтаунский университет (Вашингтон, США) (1999)

Экономист

Трудовой стаж:

· Аспирант, ассистент Казахского государственного Национального университета им. аль-Фараби (1993-1996);

· Старший эксперт Секретариата Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан (1996);

· Заместитель директора, директор департамента Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию, заместитель директора департамента Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам (1997);

· Заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан (1998);

· Председатель Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию (1999-2001);

· Первый Вице-министр финансов Республики Казахстан (2001-2002);

· Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (28.08.2002-18.04.2006);

· Председатель правления АО "Фонд устойчивого развития "Казына" (19.04.2006-23.01.2008);

· Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (23.01.2008-13.10.2008);

· Председатель правления Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (13.10.2008-10.04.2011);

· Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (11.04.2011-01.2012);

· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (01.2012-10.2013);

· Председатель Национального Банка Республики Казахстан (01.10.2013-02.11.2015);

· Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (с 12.2015)

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Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600102980
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