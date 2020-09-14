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БелМВД ликвидировало под Могилевом 1-й партизанский отряд БелДемоппозиции
20:39 14.09.2020

МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД пресечена противоправная деятельность "лесного" отряда под Могилевом, которые готовились к ведению уличных боев и захвату помещений. Об этом сообщило МВД Белоруссии в Telegram.

"Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы", - заявило МВД Белоруссии.

В сообщении указано, что лидер упомянутой группы в социальных сетях создал сообщество "Партизаны Могилева", куда входили 64 пользователя.

По предварительным данным следствия, участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу под Могилевом. Там они отрабатывали тактику ведения уличных боев, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу.

"В группе имелись бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами "Пагоня" и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции", - сказано в заявлении.

Сообщается, что некоторые из участников группы, в том числе и несовершеннолетние, изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания, видео которых выкладывали в интернете.

Источник - rbc.ru
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