Фельдмаршал Хафтар может быть сметен мирными протестами, - "НГ"

23:02 14.09.2020

На востоке Ливии стихийные выступления под экономическими лозунгами сменили власть



Геннадий Петров



14.09.2020



Измученные гражданской войной ливийцы требуют от фактических хозяев страны навести хоть какой-то порядок в экономике. Фото Reuters

Временное правительство, заседающее в Тобруке на востоке Ливии и фактически подчиняющееся командующему Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару, уходит в отставку. Это происходит на фоне массовых и, по-видимому, стихийных социальных протестов, охвативших Бенгази и ряд других крупных городов. Протестующие обвиняют временное правительство и лично Хафтара в неспособности наладить экономику в подконтрольных ему районах.

О том, что премьер-министр Абдалла аль-Тани подал заявление об отставке, сообщил в воскресенье вечером пресс-секретарь Палаты представителей парламента Эззельдин аль-Фалих. Вопрос об отставке правительства будет рассмотрен на следующем заседании парламента, дата которого пока не назначена.



Протесты на территории, контролируемой ЛНА, продолжаются уже несколько дней. Они вспыхнули после резкого повышения цен на продукты питания, совпавшего с очередным перебоем с подачей электроэнергии. Проблема энергоснабжения была актуальной еще до начала гражданской войны в стране. А сейчас энергетический кризис, вызванный крайне нестабильной работой электростанций, приобрел угрожающие масштабы. Бенгази, столица востока Ливии Киренаики, может вовсе остаться без света.



В волнениях участвуют тысячи человек. Требования, насколько сейчас можно судить, по большей части экономические. Люди возмущены действиями правительства, которое не может наладить нормальную жизнь даже в Бенгази.



В субботу протесты начались в аль-Мардж, где находится ставка Хафтара. Миссия ООН в Ливии сообщает по меньшей мере об одном погибшем и трех раненых во время столкновения протестующих и силовиков в этом городе. Похоже, именно волнения под боком вынудили Хафтара изменить тактику. Если раньше он и его правительство говорили, что протесты – это следствие происков исламистов, то теперь они признали, что социальные проблемы в стране не решаются.



Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в комментарии "НГ" отметил, что протесты – следствие ситуации, сложившейся на фронтах ливийской гражданской войны. "Армия Хафтара не смогла взять Триполи. Многомесячная осада завершилась неудачей. А поражение привело к кризису в структурах власти востока Ливии", – сказал он.



Окрыленное победой и поддержкой Турции правительство Фаиза Сараджа, которое контролирует Триполи, попробовало развить успех. Но наступление на стратегически важный район Сирта пришлось остановить по политическим мотивам – главным образом из-за позиции Египта, который угрожает вступить в войну, если войска триполитанских властей продвинутся.



Ситуация застыла в состоянии неустойчивого равновесия: ни активных боевых действий нет, ни устойчивого мира. В этих условиях жители Ливии начали задавать неприятные вопросы фактическим хозяевам страны. Интересно, что в Триполи также имеют место массовые протесты под экономическими лозунгами. Там в коррупции и неспособности наладить сколько-нибудь нормальную жизнь обвиняют власти Сараджа.



Следствием протестов может стать урегулирование вопроса нефтяного экспорта из Ливии. В начале года лояльные Хафтару племена перекрыли все нефтяные терминалы на востоке страны. Это было сделано в знак протеста против того, что выгоду от торговли ливийской нефти получает правительство Сараджа. Под угрозой американских санкций в августе было объявлено о возобновлении работы терминалов. Правда, люди Хафтара оговорились, что экспорт нефти будет идти не в полном объеме.



Посольство США заявило, что к этим выходным блокада терминалов снята окончательно. Тем не менее пока не очень понятно, так это или нет. В любом случае Хафтару и Сараджу придется предпринять срочные шаги, направленные на то, чтобы экономическая ситуация на подконтрольных им территориях пусть хоть немного, но улучшилась. К этому их призывает и миссия ООН. В ее заявлении протесты в Ливии названы следствием "глубоко укоренившегося разочарования" народа во всех участниках боевых действий. Те настолько увлеклись вооруженной борьбой за власть, что не обращают внимание на положение обычных ливийцев, во имя защиты которых якобы действуют и Хафтар, и Сарадж.