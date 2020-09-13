В США нашли повод выбить Россию из Центральной Азии. За "сговор" с талибами, - И.Субботин

00:05 15.09.2020

Сенаторы-демократы предлагают санкции за "сговор" с талибами

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

13.09.2020



От администрации президента США требуют оказать РФ противодействие в Центральной Азии. Это один из пунктов законопроекта группы сенаторов, который стал ответом на утверждения New York Times о готовности Москвы платить вознаграждения боевикам "Талибана" (запрещен в РФ) за убийство военных иностранной коалиции в Афганистане. Как следует из поступивших в распоряжение "НГ" материалов пресс-службы одного из авторов инициативы – сенатора Роберта Менендеса, РФ считают угрозой безопасности в этом регионе.



Авторами законопроекта стали сенаторы от Демократической партии. В сообщении пресс-службы Менендеса, которое поступило в "НГ", говорится о необходимости "ввести новые санкции в отношении любых граждан РФ, должностных лиц или институтов, причастных к программе" вознаграждений боевикам "Талибана".



От президента США требуют уведомить Конгресс, занималась ли Россия, согласно окончательным выводам американской администрации, предоставлением выплат талибам за убийство военных. В случае утвердительного ответа главы Белого дома на этот вопрос потребуется введение санкционных мер, в том числе против высшего руководства России, следует из содержания законодательной инициативы.



"По мере того, как мы узнаем, на что президент Трамп готов пойти, чтобы преуменьшить масштабы агрессии Путина против нашей страны, мы все больше обращаемся к чувству здравого смысла: правительство США всегда будет защищать своих военнослужащих, – говорится в сопроводительном комментарии Менендеса. – Мы представляем на рассмотрение этот закон сейчас, потому подобный пиетет президента США к Владимиру Путину требует, чтобы Конгресс активно формировал внешнюю политику США в отношении России, особенно в том, что касается санкций. Невероятно, что мы дошли до этой точки, когда нам действительно нужны законы, которые заставляют президента США защищать американские жизни и наши интересы".



Другой автор инициативы, сенатор Джинн Шейхин, отметила, что Трамп нарушил президентское обещание защищать "мужчин и женщин в военной форме". "Конгресс обязан вмешаться и действовать, – говорится в ее сопроводительном комментарии к законопроекту. – Путин воодушевлен капитуляцией президента Трампа и усиливает свое агрессивное поведение, которое включает в себя вознаграждение за жизни американских военных и безрассудную политику против наших войск на суше и в море. На карту поставлены жизни американских военнослужащих, и я призываю сенаторов от обеих партий (имеются в виду демократы и республиканцы. – "НГ") присоединиться к нам в защите военнослужащих и послать мощный сигнал Путину".



Инициатива предусматривает дипломатическое "противодействие России в Южной и Центральной Азии" и выделение 50 млн долл. в год из федерального бюджета для поощрения "тех лиц, которые будут предоставлять информацию о программе российских вознаграждений, направленных против Вооруженных сил США". Еще 30 млн долл. предлагают выделить на увеличение бюджета особого центра Госдепартамента США, который официально провозглашает целью своей деятельности борьбу с пропагандой других стран и дезинформацией. Авторы законопроекта хотели бы, чтобы эти федеральные средства были потрачены именно на борьбу с "российским влиянием в Южной и Центральной Азии".



Уверенность демократов в том, что Россия якобы подкупала талибов, базируется на серии публикаций в New York Times, согласно которым подразделение российской военной разведки вошло в сговор с боевиками с целью организовать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Газета отмечала, что такие выводы разведсообщества были представлены Белому дому в этом году, а Совет национальной безопасности США даже вел обсуждения по этой теме. Как выяснилось позже, информация о предполагаемом "сговоре" – это результат неподтвержденного донесения одного из сотрудников компетентных ведомств. Других источников найдено не было. Россия называет всю историю дезинформацией.



В разговоре с "НГ" профессор Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра "Атлантический совет" Андерс Аслунд выразил сомнение, что инициатива сенаторов о санкциях против Москвы за "сговор" с талибами вообще может быть принята.



"Конгресс получает в несколько раз больше законопроектов, чем принимает, – заявил эксперт. – Они бывают двух видов. Большинство является просто выражением точки зрения, и никто не ждет их превращения в закон. Часто, как бывает в случае с санкциями против России, большое число законопроектов объединяется в один двухпартийный, нацеленный на принятие. Только ограниченное количество инициатив предназначено для этого. Обычно они двухпартийные. Этот же законопроект представлен шестью сенаторами-демократами и ни одним республиканцем по теме, которая представляет большой партийный интерес. Это делает очевидным то, что он разработан не для принятия, а для выражения политических взглядов". Подобная инициатива не будет рассматриваться ни в одной комиссии, заключает Аслунд.