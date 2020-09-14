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Бывшие колонии Германии в Африке требуют возмещения ущерба за геноцид
00:12 15.09.2020

Расплата за геноцид: страны Африки требуют компенсаций от Германии

Ярослав Войков

Намибия хочет интенсифицировать переговоры с Германией по вопросу о компенсации племенам гереро и нама за геноцид, учиненный немецкими колонизаторами в начале XX века. Переговоры длятся уже пять лет, однако результатов они не принесли. Теперь же немецкие СМИ пишут, что Берлину нужно готовиться к новым претензиям - со стороны Бурунди и Танзании. Всего африканские республики требуют несколько десятков миллиардов евро.

Германия вновь сталкивается с требованиями Намибии выплатить компенсации за геноцид племен гереро и нама в начале XX века. Однако требования Намибии не единичны. С аналогичными претензиями к Берлину выступают Танзания и Бурунди. Сейчас этот процесс активизировался, видимо, в том числе из-за волны протестов Black Lives Matter (англ. - "жизни черных важны"), всколыхнувших многие страны после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (США).

Колониальное прошлое Германии, хоть и не было продолжительным, отражается на стране до сих пор. Германская империя с 1885 по 1919 годы владела тремя крупными колониями в Африке: Германская Юго-Западная Африка (сегодня это Намибия), Германская Восточная Африка (Бурунди, Руанда и Танзания за исключением острова Занзибар) и территории, охватывающие сегодня Того, Гану и Камерун.

Берлин лишился колоний после поражения в Первой мировой войне, по условиям Версальского мира.

При этом колонии в буквальном смысле отвоевывались, поскольку по мере движения войск Германия сталкивалась с сопротивлением местных жителей.

В результате конфликтов в Восточной Африке в ходе восстания Маджи-Маджи погибли до 300 тыс. человек (1905-1907 годы), в Юго-Западной Африке во время восстания племен коренного населения гереро и нама погибли 80 тыс. человек (1904-1908).

В докладе ООН от 1986 года эти события были признаны геноцидом. Существенно позже - в 2004 году - геноцид в Намибии признала и сама ФРГ.

Намибия: споры об ответственности

Дата признания Берлином массовых убийств гереро и нама выбрана символическая. 12 января 1904 года против германских военных восстало племя гереро. Германские войска тогда спонсировал Deutsche Bank. Сами племена были вынуждены бежать и искать спасения в соседнем британском протекторате (ныне Ботсвана).

Спустя 100 лет 12 января 2004 года представители гереро подали иск в федеральный суд в Вашингтоне против правительства Германии, Deutsche Bank и других компаний, которые являются преемниками фирм, финансировавших военные кампании в Африке. Общая сумма требований тогда составила $4 млрд.

В 2006 году в намибийский парламент было внесено ходатайство о требованиях извинений от Германий и материальной компенсации за события начала XX века. Однако официально переговоры по этим вопросам между сторонами начались лишь в 2015 году. С тех пор прошло восемь раундов, но существенных подвижек в этом направлении так и не достигнуто.

В 2017 году стало известно, что Намибия планирует через Международный суд в Гааге требовать от Германии выплаты уже $30 млрд.

И поэтому, учитывая повышение ставок, на которые рассчитывает Намибия, для заинтересованных сторон довольно громко в середине августа 2020 года прошла новость, что Берлин якобы предлагал Намибии компенсацию за резню в размере €10 млн. Об этом заявил президент африканской республики Хаге Гейнгоб. В такой логике выглядит естественным, что глава Намибии отказался от этого, а предложение Берлина назвал неприемлемым.

При этом правительство Германии согласилось принести намибийскому правительству и народу "безусловные извинения", пишет газета The Namibian.

Эту же позицию высказывает и спецпредставитель федерального правительства Германии по вопросам диалога с Намибией Рупрехт Поленц. "Германия хотела бы принять на себя политическую и моральную ответственность за преступления, совершенные в 1904-1908 годах", - заявил он DW.

Здесь, однако, есть нюанс: Берлин настаивает, что этот вопрос не относится к юридической плоскости, это вопрос - политический и моральный. "Поэтому в текстах наших заявлений мы используем соответствующие термины, отражающие это, а не понятия, которые можно трактовать в юридическом смысле", - добавил Поленц.

Действительно, стороны спорят не только о сумме, но и о том, как назвать выплаты. Намибия настаивает, чтобы выделенные деньги получили классификацию "репарации", Берлин - против, и предпочитает говорить о "залечивании ран". И это не устраивает африканскую республику.

С другой стороны, Гейнгоб демонстрирует, что, по большому счету, ему даже неважно (но только на данном этапе), как именно назвать эту сумму, когда речь идет о столь малом размере. "Честно говоря, это оскорбительно", - цитируют его реакцию СМИ.

При этом Намибия стремится использовать нынешнюю информационную картину в целях привлечения максимального внимания к данной проблеме, которая не решается уже на протяжении длительного времени: сейчас, в свете продолжающихся в США протестов под лозунгом Black Lives Matter, проблемы чернокожего населения планеты как никогда актуальны и приковывают пристальное внимание.

Видимо, именно поэтому Гейнгоб решил раскрыть детали, в общем-то, закрытого обсуждения широкой общественности.

Танзания и Бурунди хотят присоединиться

Вслед за Намибией о своих притязаниях на компенсации может объявить и Республика Бурунди. До этого момента об этом официально еще не было объявлено, однако, по данным германской прессы, сенат государства уже назначил группу экспертов, которая готовит соответствующий доклад. "Соответчиком" может выступить и другая колониальная держава - Бельгия. Сумма финансовой компенсации, которую может запросить Бурунди, по некоторой информации, может составить около €36 млрд.

Претензии к Берлину предъявляет и Танзания, которая стремится к тому, чтобы ФРГ также взяла на себя ответственность за преступления, совершенные в колониальный период в Восточной Африке. С призывом к немецким властям провести переговоры о репарациях за военные преступления против коренного населения в колониальный период в Германской Восточной Африке, в том числе за события во время восстания Маджи-Маджи, выступил посол Танзании в ФРГ Абдалла Посси.

Правительство Танзании также интересует и другой момент: оно хочет потребовать от Берлина вернуть большое количество объектов культуры и человеческих останков, которые в настоящий момент выставлены в германских музеях.

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600117920
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