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Советником по экономике КазПреза Токаева стал британский сэр Чакрабурти, Теперь, точно, заживем
00:14 15.09.2020

Сума Чакрабарти. Что известно о новом советнике Токаева

Сегодня Сума Чакрабарти стал внештатным советником Президента Касым-Жомарта Токаева по вопросам экономического развития. Tengrinews.kz вспоминает, что знают казахстанцы о британском юристе и экономисте.

Сума Чакрабарти родился в 1959 году в городе Джалпайгури (Индия), детство провел в столице штата Калькутте. В 1964 году семья Чакрабарти переехала в Великобританию. Среднее образование Сума получил в лондонской школе, бакалавриат окончил в Оксфорде (изучал политологию, философию и экономику), а магистратуру - в Университете Сассекса (по специальности экономика развития). Впоследствии Сума Чакрабарти получил британское гражданство.

Чакрабарти присоединился к Управлению зарубежного развития Великобритании (ODA) в 1984 году в качестве старшего экономического помощника, работающего над вопросами макроэкономики и проектами помощи Великобритании. В 1980-х годах был направлен правительством Великобритании в Международный валютный фонд и Всемирный банк.

В 1996 году он перешел в Казначейство Ее Величества, а затем занял пост в кабинете министров, будучи ответственным за создание нового центрального подразделения по эффективности и инновациям для поддержки премьер-министра Тони Блэра.

В 2001 году Чакрабарти стал генеральным директором Департамента международного развития по программам регионального развития. Под его управлением находились 1200 сотрудников в Африке, Азии, Восточной Европе, странах Карибского бассейна и Латинской Америке. Известно, что 8 декабря 2009 года он дал показания в "Иракском расследовании", обсуждая подготовку ко вторжению в Ирак в 2003 году.

В 2002-2007 годах был постоянным секретарем в министерстве международного развития, затем до 2012 года находился на аналогичной должности в министерстве юстиции. Одной из своих главных заслуг в этот период считает разработку и внедрение новой модели функционирования министерства. Благодаря этому были сэкономлены средства на сумму свыше миллиарда фунтов стерлингов.

В 2012 году Чакрабарти избрали президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

"Я осуществил в ЕБРР процесс крупных реформ, проведя модернизацию этой организации в целях повышения результативности ее деятельности в странах операций банка и получения акционерами большей отдачи от ее работы.

В результате сегодня ЕБРР способен быстрее реагировать на внешние потребности, а его операции не ограничиваются предоставлением инвестиций посредством осуществления проектов. Реализуется стратегия, направленная на решение существующих в странах проблем на системной основе, оказание им содействия в
повышении их экономической устойчивости и углублении интеграции в глобальную и региональную экономику, а также в борьбе с общими глобальными вызовами", - рассказывал Чакрабарти.

В 2013 году Сума Чакрабарти прибыл в Алматы, где подписал договор о займе для модернизации активов предприятий Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. Кредитные средства ЕБРР были выделены АО "Павлодарэнерго" (в сумме 80 миллионов долларов), АО "Севказэнерго" (40 миллионов), АО "Павлодарская РЭК" и АО "Северо-Казахстанская РЭК" (по 9 миллионов).

11 мая 2016 года его переизбрали на второй срок. Он занимал пост до 2 июля 2020 года.

В мае 2016 года Чаркабарти подписал с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым договор о поддержке проекта по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в областном центре на общую сумму 4,4 миллиарда тенге.

2 марта 2020 года на встрече с Чакрабарти премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что за 27 лет объем инвестиций ЕБРР в Казахстан превысил 9 миллиардов долларов в 271 проект в финансовой, инфраструктурной, энергетической, сельскохозяйственной сферах, секторах IT-технологий и коммунальных услуг, а также по поддержке малого и среднего бизнеса. В тот же день Мамин обсудил с Чакрабарти строительство БАКАД в Алматы.

Чакрабарти - Кавалер Рыцарского креста, член Королевского общества покровительства искусствам, почетный доктор наук университетов Сассекса и Восточной Англии, а также Бухарестской академии экономических исследований.

Женат, супруга - Мари Сако, по происхождению японка, преподает менеджмент в Saïd Business School в Оксфорде. В семье одна дочь.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600118040
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