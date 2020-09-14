COVID-19 не простил летних послаблений и неоправданного оптимизма, - "НГ"

00:56 15.09.2020

Мировая экономика потеряет триллион долларов из-за второй волны коронавируса



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

14.09.2020



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявляет повторный карантин в ответ на угрожающий рост числа умерших и заболевших. Фото Reuters

Суточный прирост выявленных зараженных в мире перевалил за 307 тыс. и оказался рекордным с начала пандемии. Во многих странах власти фиксируют новый подъем заболеваемости и готовы вернуться к жесткому карантину. Израиль первым из развитых стран ввел с понедельника повторный карантин, невзирая на очевидный ущерб для своей экономики. Вторая волна заражений обойдется всему миру в триллион долларов или, возможно, больше. Российские власти отрицают возможность повторного карантина, хотя число зараженных россиян уже снова пошло в гору.

"В случае второй волны пандемии глобальный ВВП может снизиться более чем на 7,5%", – заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа. По его словам, ранее организация ожидала снижения мирового ВВП только на 6% и это самое крупное падение за 60 лет существования ОЭСР. Для многих стран формулировка "в случае второй волны" уже не актуальна: в некоторых странах Европы вторая волна пандемии уже оказалась сильнее первой.



Во Франции, например, суточный прирост заболевших уже превысил 10 тыс. человек. В России суточный прирост официально выявленных больных коронавирусом почти в два раза ниже. Но тенденция плавного снижения этого показателя в России также уже пройдена.



Правительства европейских стран пока ограничиваются запретами на количество участников собраний и домашних вечеринок. Однако такая забота о сохранении деловой активности может оказаться контрпродуктивной. Тем не менее европейские правительства пока не решаются на закрытие магазинов и торговых центров. А в Израиле предпочли не рисковать и объявили трехнедельный жесткий карантин.



В Израиле теперь закрываются все школы, рестораны, магазины, места отдыха и развлечений. Супермаркеты, аптеки и другие службы жизнеобеспечения продолжают работу. Израильтянам в условиях карантина разрешено отходить от своего дома не дальше 500 метров. Израиль стал первым в мире государством, которое ввело повторный сплошной карантин на всей территории страны. Одна из причин введения повторного карантина – это очень высокое число заражений по отношению к численности населения страны.



"Я знаю, что такие шаги имеют дорогую цену для всех нас, – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. – Это не те праздники, к которым мы привыкли. Мы точно не сможем отметить их с нашими дальними родственниками". Защищаясь от критических замечаний по поводу его методов борьбы с пандемией, Нетаньяху выразил уверенность, что при соблюдении правил Израиль победит вирус, потому что в скором времени в стране появится вакцина, передает RT.



В прошлый четверг израильская комиссия по коронавирусу предложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников с 18 сентября. В Израиле в последние дни растет число заболевших COVID-19. В марте на пике первой волны коронавируса ежедневный прирост заразившихся составлял менее тысячи человек. В мае заболеваемость упала до минимума. Однако летом ситуация снова обострилась. Вторая волна эпидемии оказалась в разы сильнее первой.



Опасность ослабления контроля за эпидемией в России, Европе или в США доказывает следующее сравнение с Китаем. Ежесуточный прирост заражений в США превышает 30 тыс., в Евросоюзе – около 14 тыс., в России – больше 5 тыс., а в Китае – менее сотни человек, причем все случаи – завозные.



За понедельник в КНР зафиксировано 49 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и 39 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава. Летальных исходов нет. За предыдущие сутки было выявлено 80 случаев заражения: 10 активных и 70 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.



В понедельник ОЭСР сообщила, что реальный ВВП стран "большой двадцатки" во втором квартале 2020 года упал на беспрецедентные 6,9% из-за ограничительных мер для сдерживания COVID-19. Это падение оказалось существенно выше, чем в первом квартале 2009 года, когда экономика сократилась на 1,6% на пике глобального финансового кризиса.



В первом квартале 2020 года ВВП в странах G20 снизился на 3,5% по сравнению с октябрем–декабрем прошлого года. Среди стран "двадцатки" единственным государством, зафиксировавшим рост ВВП во втором квартале, стал Китай. Китайский ВВП во втором квартале вырос на 11,5%, что отражает более раннее начало пандемии в стране и последующее восстановление, говорится в сообщении ОЭСР. Наиболее существенный спад ВВП отмечен в Индии – на 25,2%, следом идет Великобритания, экономика которой упала на 20,4%.



Падение ВВП в странах G20 во втором квартале относительно аналогичного периода 2019 года составило 9,1% после снижения на 1,7% в предыдущие три месяца. Наиболее существенный спад продемонстрировала Индия (на 23,5%), тогда как в Китае отмечен рост (на 3,2%).