 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.09.2020
00:56  COVID-19 не простил летних послаблений и неоправданного оптимизма, - "НГ"
00:14  Советником по экономике КазПреза Токаева стал британский сэр Чакрабурти, Теперь, точно, заживем
00:05  В США нашли повод выбить Россию из Центральной Азии. За "сговор" с талибами, - И.Субботин
00:04  В Кыргызстане создают "единый реестр проблем бизнеса". Кому это надо?
Понедельник, 14.09.2020
23:02  Фельдмаршал Хафтар может быть сметен мирными протестами, - "НГ"
20:39  БелМВД ликвидировало под Могилевом 1-й партизанский отряд БелДемоппозиции
20:03  Новообразованное КазАгентство по стратегическому планированию и реформам возглавил казах племени шанышкылы Старшего жуза Келимбетов

19:52  КазПрез Токаев учредил "Высший совет по реформам" при самом себе
17:29  Герой из Баганаты. В Словении похоронен погибший в 1943-м казахстанец, забросавший гранатами фашистский штаб
17:26  "В группе риска". Госучреждения Таджикистана отправили пожилых работников в отпуска
17:24  Союз Ирана и КНР кардинально изменит геополитику Ближнего Востока и мира, - С.Стремидловский
17:22  "Махновцы", басмачи, русские. На юго-западе Сирии идет своя война, - З.Караев
17:20  Германия может закрыть "Северный поток-2". В США придумали, как Берлину отказаться от российского газа, не потеряв лица
17:13  Маркеры новой реальности. Произойдут ли перемены, о которых говорил Казпрезидент Токаев?
12:58  Анкара и Каир сталкиваются лбами в Ливии. Турция создала дугу напряженности, - Захар Гельман
10:52  Швейцария отказала в гражданстве криминальному беженцу из Казахстана И.Храпунову (сыну экс-акима Алматы) и его храпушатам
10:48  Актюбинец Серик Жумангарин возглавил новое КазАгентство по защите и развитию конкуренции
09:57  Швейцария согласовала условия возврата Узбекистану конфискованных $131 миллиона Гульнары Каримовой
09:50  Ученые логопеды от Ассамблеи КазНарода хотят создать "национальный корпус... казахского языка"
09:35  Мир после 9/11, - Данияр Ашимбаев
09:33  Есть! Новый мировой рекорд суточного роста заболеваемости КОВИ - 307,9 тыс
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
COVID-19 не простил летних послаблений и неоправданного оптимизма, - "НГ"
00:56 15.09.2020

Мировая экономика потеряет триллион долларов из-за второй волны коронавируса

Михаил Сергеев
Зав. отделом экономики "Независимой газеты"
14.09.2020

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявляет повторный карантин в ответ на угрожающий рост числа умерших и заболевших. Фото Reuters
Суточный прирост выявленных зараженных в мире перевалил за 307 тыс. и оказался рекордным с начала пандемии. Во многих странах власти фиксируют новый подъем заболеваемости и готовы вернуться к жесткому карантину. Израиль первым из развитых стран ввел с понедельника повторный карантин, невзирая на очевидный ущерб для своей экономики. Вторая волна заражений обойдется всему миру в триллион долларов или, возможно, больше. Российские власти отрицают возможность повторного карантина, хотя число зараженных россиян уже снова пошло в гору.
"В случае второй волны пандемии глобальный ВВП может снизиться более чем на 7,5%", – заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа. По его словам, ранее организация ожидала снижения мирового ВВП только на 6% и это самое крупное падение за 60 лет существования ОЭСР. Для многих стран формулировка "в случае второй волны" уже не актуальна: в некоторых странах Европы вторая волна пандемии уже оказалась сильнее первой.

Во Франции, например, суточный прирост заболевших уже превысил 10 тыс. человек. В России суточный прирост официально выявленных больных коронавирусом почти в два раза ниже. Но тенденция плавного снижения этого показателя в России также уже пройдена.

Правительства европейских стран пока ограничиваются запретами на количество участников собраний и домашних вечеринок. Однако такая забота о сохранении деловой активности может оказаться контрпродуктивной. Тем не менее европейские правительства пока не решаются на закрытие магазинов и торговых центров. А в Израиле предпочли не рисковать и объявили трехнедельный жесткий карантин.

В Израиле теперь закрываются все школы, рестораны, магазины, места отдыха и развлечений. Супермаркеты, аптеки и другие службы жизнеобеспечения продолжают работу. Израильтянам в условиях карантина разрешено отходить от своего дома не дальше 500 метров. Израиль стал первым в мире государством, которое ввело повторный сплошной карантин на всей территории страны. Одна из причин введения повторного карантина – это очень высокое число заражений по отношению к численности населения страны.

"Я знаю, что такие шаги имеют дорогую цену для всех нас, – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. – Это не те праздники, к которым мы привыкли. Мы точно не сможем отметить их с нашими дальними родственниками". Защищаясь от критических замечаний по поводу его методов борьбы с пандемией, Нетаньяху выразил уверенность, что при соблюдении правил Израиль победит вирус, потому что в скором времени в стране появится вакцина, передает RT.

В прошлый четверг израильская комиссия по коронавирусу предложила ввести полный локдаун на время еврейских праздников с 18 сентября. В Израиле в последние дни растет число заболевших COVID-19. В марте на пике первой волны коронавируса ежедневный прирост заразившихся составлял менее тысячи человек. В мае заболеваемость упала до минимума. Однако летом ситуация снова обострилась. Вторая волна эпидемии оказалась в разы сильнее первой.

Опасность ослабления контроля за эпидемией в России, Европе или в США доказывает следующее сравнение с Китаем. Ежесуточный прирост заражений в США превышает 30 тыс., в Евросоюзе – около 14 тыс., в России – больше 5 тыс., а в Китае – менее сотни человек, причем все случаи – завозные.

За понедельник в КНР зафиксировано 49 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и 39 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава. Летальных исходов нет. За предыдущие сутки было выявлено 80 случаев заражения: 10 активных и 70 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

В понедельник ОЭСР сообщила, что реальный ВВП стран "большой двадцатки" во втором квартале 2020 года упал на беспрецедентные 6,9% из-за ограничительных мер для сдерживания COVID-19. Это падение оказалось существенно выше, чем в первом квартале 2009 года, когда экономика сократилась на 1,6% на пике глобального финансового кризиса.

В первом квартале 2020 года ВВП в странах G20 снизился на 3,5% по сравнению с октябрем–декабрем прошлого года. Среди стран "двадцатки" единственным государством, зафиксировавшим рост ВВП во втором квартале, стал Китай. Китайский ВВП во втором квартале вырос на 11,5%, что отражает более раннее начало пандемии в стране и последующее восстановление, говорится в сообщении ОЭСР. Наиболее существенный спад ВВП отмечен в Индии – на 25,2%, следом идет Великобритания, экономика которой упала на 20,4%.

Падение ВВП в странах G20 во втором квартале относительно аналогичного периода 2019 года составило 9,1% после снижения на 1,7% в предыдущие три месяца. Наиболее существенный спад продемонстрировала Индия (на 23,5%), тогда как в Китае отмечен рост (на 3,2%).

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600120560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с главой МИД КНР Ван И
- Кадровые перестановки
- Мир после 9/11
- Вектор перемен
- Вопросы защиты детей и женщин рассмотрены в Аппарате Совета Безопасности
- Министр индустрии и инфраструктурного развития РК отчитался о деятельности ведомства перед Общественным советом
- Более 2 300 золотых слитков приобрели жители страны в августе 2020 года
- Главный санврач Алматы подписал новое постановление
- Реакция США на рост могущества Китая
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  