США и КНР: "кто в море хозяин?" - Денис Юрганов

08:19 15.09.2020

14 сентября 2020



Акватория Южно-Китайского моря, как и территория Ближнего Востока, является источником противоречий мировых держав – КНР и США, перманентно сталкивающихся в этом регионе планеты. Очередной раунд противостояния и "недоверия" друг к другу двух тяжеловесов прошел в конце августа. Напомним, что Южно-Китайское море – один из ключевых регионов, соединяющих Индийский и Тихий океаны, в связи, с чем борьба за контроль над Парасельскими островами и архипелагом Спратли приобретает особую важность, как для США, так и для Китая, а также других стран региона.



25 августа американский самолет-разведчик зашел в запрещенную для полетов зону северного военного округа КНР, где проходили учебные стрельбы. Китай, на следующий день, произвел запуск двух баллистических ракет средней дальности в акваторию Южно-Китайского моря "в качестве предупреждения США". Далее. 28 августа китайские военные вытеснили американский эсминец, который накануне вторгся в территориальные воды КНР в районе Парасельских островов, где недалеко проходили военные учения. США, в лице помощника президента США по национальной безопасности Роберта О"Брайена раскритиковали пуск китайских ракет и заявили, что строго придерживаются мнения о том, что вооруженные силы США имеют полное право действовать в Южно-Китайском море. Парасельские островава и архипелаг Спратли привлекательны не только для рыболовства, но и для добычи полезных ископаемых, в т.ч. нефти и газа. Еще в середине 80-х годов прошлого века ученые, ссылаясь на результаты геологоразведочных данных, заявили, что на территории континентального шельфа, прилегающего к островам, обнаружены крупные запасы нефти на сумму не менее 1 трлн. долларов.



Подходы "решения вопросов" США и КНР в регионе расходятся, главным образом, по трем составляющим: свобода судоходства, добыча шельфовых ископаемых и способ решения споров. Именно этот срез оказывает наибольшее значение для политики региональных акторов и развития ситуации вокруг спорных территорий в ЮКМ, поскольку имеет далеко идущие последствия для всей Азии. В обновленной военной доктрине КНР, опубликованной в 2019 г., говорится, что "острова Южно-Китайского моря и острова Дяоюйдао являются неотъемлемой частью территории Китая. Согласно доктрине, Китай осуществляет свой национальный суверенитет в целях создания инфраструктуры и развертывания необходимого оборонительного потенциала на островах и рифах в Южно-Китайском море, а также для проведения патрулирования в водах островов Дяоюйдао в Восточно-Китайском море. Китай привержен разрешению связанных споров путем переговоров с теми государствами, которые непосредственно вовлечены в процесс, на основе уважения исторических фактов и международного права. Китай твердо поддерживает свободу судоходства и пролета всеми странами в соответствии с международным правом и гарантирует безопасность морских линий связи.



Усиление китайских позиций в ЮКМ вызывает беспокойство в американском истеблишменте. 13 марта 2020 г. был опубликован обновленный доклад Исследовательской службы Конгресса, посвященный стратегическому соперничеству США и Китая в Южно-Китайском море. В докладе американские эксперты пишут, что Китай, взяв под контроль море, может: контролировать рыбную ловлю и проведение разведки нефти и газа в ЮКМ; принуждать, запугивать или оказывать политическое давление на другие страны, граничащие с ЮКМ; ввести в действие зону китайской ПВО над ЮКМ; объявить блокаду Тайваня; распространить свое влияние в западной части Тихого океана. Также они предостерегают, что контроль КНР над ЮКМ мешает Америке: осуществлять военное вмешательство в кризис или конфликт между Китаем и Тайванем; выполнять обязательства по договорам о защите с Японией, Филиппинами и Южной Кореей; использовать вооруженные силы в западной части Тихого океана для различных целей, включая поддержание региональной стабильности; предотвратить превращение Китая в регионального гегемона в восточной части Евразии.



Как известно, американцы оказывают обширный спектр "услуг" по давлению на противника - от силового, до экономического, с целью поумерить его пыл. 28 августа Вашингтон провел "любимую акцию" - ввел санкции против 24 китайских компаний участвовавших в оказании помощи китайским военным в строительстве искусственных островов в водах Южно-Китайского моря. Под санкции также попала китайская China Shipbuilding Group (крупнейшая в мире судостроительная компания). Отметим, что КНР уже давно, не обращая особого внимания на внешнеполитическое давление, занимается строительством искусственных островов в спорном регионе с намерением размещать на них военные аэродромы, системы ПВО, противокорабельные системы вооружений. Цель этого строительства - взять под контроль районы шельфа, где были обнаружены крупные запасы углеводородов.



Соединенные Штаты не признают территориальные претензии КНР и считают Южно-Китайское море международными водами. Между тем, именно ЮКМ входит в зону приоритетных направлений китайской внешней политики, имеющее непосредственное геостратегическое значение для страны, а потому любые действия со стороны региональных акторов (а уж тем более внешних игроков) рассматриваются им как враждебные. При поддержке США, китайцам в этом регионе противостоят Тайвань, Бруней, Малайзия, Вьетнам и Филиппины (все страны, кроме Тайваня, входят в АСЕАН).



В ходе переговоров 11 сентября в Москве, МИД КНР Ван И обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лавров отметил деструктивный характер действий США, который подрывает глобальную стратегическую стабильность. "В результате, проводимой американцами политики, усиливается напряженность во многих регионах мира, в том числе вдоль границ Российской Федерации и КНР. Конечно же, нас это беспокоит, и мы выступаем против подобного рода попыток нагнетать искусственную напряженность", – сказал С. Лавров. Глава МИД РФ также заявил, - "Так называемые Индо-Тихоокеанские стратегии Соединенных Штатов ведут лишь к разобщению государств АТР и чреваты серьезными последствиями для мира и стабильности. Мы регулярно наблюдаем попытки внести разлад в ряды членов АСЕАН, поэтому совместно с Китаем выступаем в поддержку асеаноцентричной региональной архитектуры безопасности".