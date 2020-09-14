Главу белорусских католиков архиепископа Кондрусевича, подстрекавшего к майдану, лишили гражданства Белоруссии

08:22 15.09.2020

Главу белорусских католиков лишили гражданства



Алексей Иванов



Католический архиепископ-митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси, почетный конвентуальный капеллан Большого креста Мальтийского ордена, гражданин Польши, России и Белоруссии, этнический поляк Тадеуш Кондрусевич (в прошлом - апостольский администратор для католиков латинского обряда Европейской части России, председатель Конференции католических епископов РФ) открыто поддержал попытку беломайдана. Еще месяц назад он обвинил Александра Лукашенко в совершении "тяжкого греха", "преступных приказах, насилии", "пролитой крови на улицах наших городов".



В целом ряде костелов звонили в колокола в поддержку участников беспорядков, вывешивали бело-красно-белые флаги, собирали в своей ограде протестующих. "Минский католический священник Игорь Лачук на своей странице в Facebook сделал репосты публикаций, содержащие фото, имена и даже домашние адреса силовиков. При этом публикации католический клирик сопроводил, мягко говоря, не вполне цивилизованными надписями "прославим ублюдка!!!", "каждый сам поймет, как пользоваться этой информацией и что нужно сделать" и т. д. и т. п. В разных местах Белоруссии католические священники выходили на улицы к протестующим. Вечером 9 августа так поступили клирики кафедрального прихода в Гродно. Ксендзы, несущие служение в приходе Матери Божьей Фатимской в Жодино, также вышли к людям, собравшимся на улицах города. На официальном сайте белорусских католиков данные акции описываются с явной симпатией к организаторам протеста. А в Барановичах были задержаны два католических ксендза, которые прямо участвовали в незаконных протестах", - сообщала "Русская народная линия".



При том, что католики составляют 10 % населения РБ, они заняли более половины мест (остальные, главным образом - представители протестантских сект, атеисты, иудеи) в Координационном совете белорусской оппозиции, который был сформирован 15-18 августа. То есть почти сразу обозначилась роль Ватикана в попытке свержения законной власти.



Затем 74-летний Кондрусевич выехал для консультаций в Варшаву. По мнению РНЛ, "целью поездки были встречи с модераторами беспорядков в Белоруссии". Он раздавал антилукашенковские интервью польским телеканалам, выражал "решительный протест против неправомерных действий силовых структур", обвинял власти Белоруссии в "грубом нарушении прав верующих и свободы вероисповедания". 31 августа, когда главкатолик возвращался из Польши, на пограничном переходе Кузница Белостоцкая - Брузги сотрудники пограничной службы РБ отказали Кондрусевичу во въезде в страну.



"Митрополит Кондрусевич находится в Польше. Епархиальная машина, в которой ехал митрополит, вернулась в Минск. Ее пропустили через польско-белорусскую границу. Мы будем просить разъяснений в Государственном пограничном комитете и в МВД, на каком основании было отказано во въезде. Апостольская нунциатура (посольство - Прим.) уже поставлена в известность, Ватикан уже в курсе", - заявил ТАСС врио пресс-секретаря Конференции католических епископов Беларуси Юрий Санько. Он добавил, что "в сложившейся ситуации митрополит в любом случае должен будет доложить о данном факте в соответствующие структуры Римско-католической церкви".



1 сентября президент Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста по данному поводу, сказал: "Этот господин неожиданно выехал, как мы сейчас видим, для консультаций в центр под Варшавой. И, получив определенные задачи, он возвращался Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России. Не только он один, просто он - более известная фигура. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих. Эта личность нас насторожила еще раньше. Мы начали изучать. Он попросил у нас гражданство. Он получил (президент подписал), скрыв, что у него было гражданство, может быть, даже не одно. Мы изучаем, я этого не утверждаю. У нас двойное гражданство не предусмотрено законом, значит, это мошенничество и под уголовное дело можешь попасть. Поэтому мы хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность. Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антигосударственную пропаганду. Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить... Какие бы там личности ни были (Кондрусевич, Лукашенко и прочие), костелы работали и будут работать, потому что молитва, верующие, их дорога к храму - это святое. Я всегда говорил, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму, и мы это свято соблюдаем. Никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульман, иудеев - кто бы здесь ни был - мы никогда не допустим. Потому что это наша гордость - конфессиональный мир, национальный мир. Мы всегда этим гордились и будем гордиться", - сказал Лукашенко.



14 сентября поставлена точка. Председатель Государственного пограничного комитета РБ Анатолий Лаппо направил Тадеушу Кондрусевичу письмо, в котором говорится: "Сообщаем, что вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего вам паспорта гражданина Республики Беларусь (указан номер - Прим.) недействительным".



Накануне Кондрусевич переместился из Польши в Литву. Дальнейшие планы именитого представителя Ватикана пока неизвестны.