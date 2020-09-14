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Центризбирком Таджа отказал лидеру Демпартии Усмонзода в регистрации кандидатом в президенты
08:28 15.09.2020

Центризбирком Таджикистана отказал лидеру Демпартии в регистрации кандидатом в президенты

Центризбирком Таджикистана отказал в регистрации кандидатом в президенты Саидджафару Усмонзода, выдвиженцу от Демократической партии Таджикистана.

Как сообщили в Центральной комиссия по выборам и референдумам Таджикистана, 14 сентября на заседании Комиссии были рассмотрены представленные документы регистрации кандидата на пост президента Таджикистана Саидджафара Усмонзода, выдвинутого Демократической партией Таджикистана. Центризбирком отказал ему в регистрации в связи с несоответствием документов требованиям части 3 статьи 65 Конституции и части 4 статьи 24 указанного Конституционного закона, отметили в ЦКВР. Согласно закону, выдвинутый кандидат на пост президента должен быть поддержан пятью процентами от числа граждан страны, обладающих избирательным правом. Судя по всему, кандидат от таджикских демократов не сумел собрать необходимое количество подписей в свою поддержку.

Саидджафар Усмонзода, председатель Демократической партией Таджикистана, 14 сентября в беседе с Радио Озоди сказал, что знает о решении Центризбиркома, однако официального уведомления пока не получал. По словам лидера демократов, его сторонники сумели собрать 285 тысяч подписей. "Мы передали все подписные листы в Центризбирком, решение было за членами комиссии", заявил Усмонзода.

Саидджафар Усмонзода родился 4 ноября 1960 года в Фархорском районе в семье учителя. После школы он поступил в Таджикский государственный университет, на экономический факультет. После получения диплома Усмонзода работал в различных должностях - в Таможенном комитете при правительстве Таджикистана, в Союзе молодежи Душанбе, в аппарате Нацбанка Таджикистана, был начальником налоговой полиции в Турсунзоде, проректором Таджикского аграрного университета.

С 2013 года Усмонзода является председателем Демпартии. В конце 2006 года Минюст РТ признал Масуда Собирова новым председателем ДПТ. Это произошло после ареста и заключения под стражу Мухамадрузи Искандарова. Тогда эксперты отмечали, что политическая позиция партии серьезно пошатнулась. К тому времени ДПТ была разделена на два крыла, во главе которых стояли Саидджафар Усмонзода и Рахматулло Валиев, заместители экс-председателя партии. В 2013 году Минюст страны по итогам месячной проверки и изучения представленных ДПТ документов зарегистрировал новый Устав партии и официально признал Саидджафара Усмонзоду председателем партии.

Спустя два года Саидджафар Усмонзода был избран депутатом нижней палаты парламента Таджикистана от избирательного округа Фархор. 1 марта 2020 года Усмонзода был избран депутатом Маджлиси намояндагон по партийному списку по единому общереспубликанскому избирательному округу.

Усмонзода выдвигал свою кандидатуру на пост президента Таджикистана на выборах 2013 года, но не собрал достаточного числа голосов.

Многие эксперты считают Саидджафара Усмонзода провластным политиком. Однако Усмонзода отвергает это обвинение. "Я независимый человек, который поддерживает общечеловеческие ценности и имеет свои жизненные ценности. Многие ветераны Демпартии не верили в меня, когда я пришел сюда. Но я доказал, и партия стала парламентской. Мы объявили, что наша партия является "конструктивной оппозицией", то есть мы будем сотрудничать со всеми партиями, в том числе и с правительством и правящей партией. Поскольку у них больше возможностей и все государственные структуры находятся у правящей партии и правительства. Но несмотря на это вы знаете из моей деятельности в парламенте, что я критиковал всегда по всем тем пунктам, несмотря на то, кем был человек, кто его родственник, и так далее. Всегда защищал интересы народа. Что по вопросам пластиковых карт, что по вопросу интернета, в банковской отрасли, в части долгов, было очень много вопросов, по которым мы голосовали против правительственных решений и критиковали недостатки в деятельности госструктур. И какие мы тогда проправительственные?", заявил на днях лидер таджикских демократов в интервью Радио Озоди.

Очередные президентские выборы в Таджикистане назначены на 11 октября.

Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана зарегистрировала пятерых кандидатов на президентский пост. Как сообщили в Центризбиркоме, право на участие в борьбе за пост главы государства получили Рустам Латифзода – от Аграрной партии Таджикистана, Абдухалим Гаффорзода – от Социалистической партии Таджикистана, Эмомали Рахмон – от Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи Таджикистана и Народной Демократической партии Таджикистана, Рустам Рахматзода - от Партии экономических реформ Таджикистана и Миродж Абдуллоев - от Коммунистической партии Таджикистана.

Многие эксперты считают, что результаты выборов заранее известны и действующий президент Эмомали Рахмон останется во главе государства еще на семь лет. "Других кандидатов власти допускают на выборы, лишь для того, чтобы показать видимость конкуренции на выборах", говорят они. Таджикские власти и зарегистрированные кандидаты в президенты не согласны с таким утверждением.

Источник - rus.ozodi.org
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