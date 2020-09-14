Хам Хамитов. КазБоксер ММА "Найман" призвал "бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам"

08:31 15.09.2020

В МВД прокомментировали призыв спортсмена Куата Хамитова, сообщает zakon.kz.



Спортсмен ранее сделал обращение с призывом бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам. После чего его доставили в Департамент полиции города Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий.



В министерстве внутренних дел отметили, что это прямое нарушение закона.



Я бы хотел прокомментировать видео, автором которого является спортсмен Куат Хамитов. Он записал и опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей обращение, в котором призвал к насилию. Это прямое нарушение закона и является уголовным преступлением. Министерство внутренних дел призывает граждан не распространять заведомо ложную информацию, доверять следует только официальным данных государственных органов. Необходимо помнить об административной и уголовной ответственности, которые предусмотрены в случае нарушения закона, - заявил официальный представитель МВД РК Нурдилда Ораз.



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Куат Хамитов призвал бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам

Мы как на войне - Хамитов.



Казахстанский боец Куат Хамитов призвал бить дезинфекторов, передает zakon.kz.



Видео с призывом распространяют в соцсетях.



Буквально вчера люди снова начали заниматься дезинфекцией, начали травить народ. Поэтому я всех прошу, тех людей, которые увидят этих людей на улице, прям избивайте их, избивайте, бейте камнями, палками. Чтобы люди перестали травить народ. А те, кто увидит вертолеты, которые летают и распространяют это, у кого дома есть автоматы, прям стреляйте по ним. Мы как на войне. Если мы остановим одних людей, то мы спасем тысячи. Поэтому, я прошу, чтобы каждый делал все возможное, чтобы вирус снова не появился и снова они не начали травить народ. Вперед! - сказал Хамитов.

За комментарием по поводу призывов к насилию редакция обратилась в МВД РК.