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Слухом земля полнится. Почему жители Туркменистана боятся идти в больницы? - Брюс Панниер
08:36 15.09.2020

11 сент. 2020

Власти Туркменистана продолжают утверждать, что в стране нет коронавируса. Но здесь широко распространены слухи о том, что люди, которые попадают в больницы с симптомами COVID-19, не остаются в живых - и умирают они не от вируса.

Туркменские власти 7 сентября приняли поправку к закону, которая обязывает людей, предполагающих, что они заразились опасными инфекционными заболеваниями, обращаться к врачам, а тех, кто находится с подобными недугами в больницах, - не покидать без разрешения медицинские учреждения.

Само по себе это кажется логичным и вряд ли нуждалось во включении в уголовный кодекс.

Если только вы не слышали "слухи".

КОМУ ВЕРИТЬ?

Приказ обращаться за медицинской помощью, если граждане заразились опасным заболеванием, может показаться лишним, учитывая пандемию коронавируса, затронувшую почти все страны мира.

Почти все…

В Туркменистане случаев COVID-19 официально нет, хотя власти предупредили о потенциально вредном воздействии "пыли" в воздухе и рекомендовали людям носить маски.

Но есть множество отдельных данных, свидетельствующих о том, что болезнь вышла из-под контроля в стране.

Если верить утверждениям туркменских властей об отсутствии коронавируса и другого опасного инфекционного заболевания в Туркменистане, то в чем необходимость внезапно менять закон? Зачем обязывать граждан идти к врачам, а "уклоняющимся" грозить тюремным сроком от двух до пяти лет?

Отдельные данные, в основном свидетельства десятков людей в Туркменистане, говорят о том, что больницы уже переполнены из-за всплеска респираторных заболеваний, который, по мнению многих, является следствием распространения коронавируса.

Из Туркменистана поступают сообщения, что система здравоохранения перегружена, хотя официально пандемии в стране нет.
Из Туркменистана поступают сообщения, что система здравоохранения перегружена, хотя официально пандемии в стране нет.
Бесплатных коек нет, а родственники тех, кто тяжело болеет, вынуждены давать взятки, чтобы их близких положили в больницу и подключили к кислороду.

Если верить этим отдельным свидетельствам, то люди, похоже, стремятся попасть в больницы на лечение, но система здравоохранения перегружена.

Туркменские власти потратили годы, пытаясь выстраивать барьеры, которые помешали бы внешнему миру знать, что на самом деле происходит внутри закрытой страны. И миру сейчас приходится довольствоваться слухами и отдельными рассказами о ситуации в Туркменистане.

Рассказы о коллапсе системы здравоохранения Туркменистана невозможно независимо проверить.

УКОЛ

В течение нескольких недель по Туркменистану ходят новые слухи, в которые трудно поверить.

1 сентября независимый сайт Turkmen.news написал о майоре полиции из Векилбазарского района Сапе Гурбангулыеве, который, по сообщениям, заболел в конце июня и попал в областную инфекционную больницу в Мары. У него была высокая температура, затем в легких появилась жидкость, но состояние не было критическим.

Затем Гурбангулыеву внезапно стало плохо, начались проблемы с дыханием. Его перевели в другую больницу, в населенном пункте Йолотен.

3 июля он позвонил жене, попросил ее быстро приехать и забрать его из больницы, пишет сайт.

Его жена не сумела попасть в больницу из-за карантина. Она позвонила мужу, чтобы сказать, что ее не впускают. Он, как сообщает сайт, ответил: "Тогда мне сейчас сделают укол и убьют!"

Через полчаса жене Гурбангулыева сообщили из больницы, что ее муж скончался.

Люди со всего Туркменистана выходят на связь с Радио Азатлык - Туркменской редакцией Радио Свободная Европа/Радио Свобода - и рассказывают аналогичные истории.

Пассажиры в масках в "свободном от вирусов" Ашгабате.
Пассажиры в масках в "свободном от вирусов" Ашгабате.
Пациенты поступают в больницы с симптомами, как при коронавирусе, и умирают в течение нескольких дней, порой часов после госпитализации, а родственники, чтобы забрать тело, должны подписать заявление о том, что у них нет претензий к врачам и властям.

Десятки людей, написавших Азатлыку, считают, что пациентам, у которых были признаки COVID-19, сделали уколы, от которых они скончались.

Тела выдают в пластиковых мешках. Родственникам велят не открывать мешки и хоронить без промедления.

Правдивы эти истории или нет - неизвестно. Но факт остается фактом: они распространяются по Туркменистану, и теперь люди боятся идти в больницы, если заболели, особенно если они думают, что у них коронавирус.

Поправка, которая не только обязывает граждан обращаться за медицинской помощью, если они полагают, что заразились опасной инфекцией, но и (что более важно) запрещает людям покидать больницы без выписки, только усугубит опасения людей, что в случае госпитализации с COVID-19 они могут погибнуть.

Туркмены знают, что правительство лжет им о многих вещах, в том числе об отсутствии коронавируса. А теперь они еще переживают, что власти могут убить их, если им не повезет заразиться коронавирусом.

Брюс ПАННИЕР

Источник - rus.ozodi.org
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