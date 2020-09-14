 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Отравленный" Путиным Навальный зашаркал по палате-камере. Помогли немецкие пилюльки
09:55 15.09.2020

Навальный отключен от ИВЛ и начал вставать с постели
14 сентября 2020, Елизавета Булкина

Состояние российского блогера Алексея Навального улучшается, он отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и начал вставать с постели, говорится в сообщении берлинской клиники Charite, где проходит лечение блогер.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в Charite – Universitätsmedizin Berlin, улучшилось. Пациента можно было полностью отключить от ИВЛ. Он становится все более мобильным и уже может временно покинуть койку", – передает сообщение клиники РИА "Новости".

В понедельник правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок".

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили "веществом из группы "Новичок". Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке "Новичка", заявил, что выход Навального из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Ряд европейских политиков отметили, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Источник - vz.ru
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