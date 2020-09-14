 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.09.2020
12:23  Балхаш. Корейские медеплавильщики заставили задыхаться казахский город
12:07  Многостаночник Чакрабурти. Индусский сэр, помимо Нур-Султана, трудоустроился и советником в Ташкент
11:32  Кто где правит? Ливия окончательно разваливается на автономные анклавы, - М.Беленькая
11:17  Си Цзиньпин раскалывает антикитайский фронт в Европе, - В.Скосырев
10:52  Ковидобесие все дальше от здравого смысла, - Глеб Кузнецов
10:18  "Ломбард" закрыт на 22 уголовных дела. Казахстанцы подарили финансовым пирамидам 22 млрд тенге
09:55  "Отравленный" Путиным Навальный зашаркал по палате-камере. Помогли немецкие пилюльки

08:36  Слухом земля полнится. Почему жители Туркменистана боятся идти в больницы? - Брюс Панниер
08:31  Хам Хамитов. КазБоксер ММА "Найман" призвал "бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам"
08:28  Центризбирком Таджа отказал лидеру Демпартии Усмонзода в регистрации кандидатом в президенты
08:22  Главу белорусских католиков архиепископа Кондрусевича, подстрекавшего к майдану, лишили гражданства Белоруссии
08:19  США и КНР: "кто в море хозяин?" - Денис Юрганов
00:56  COVID-19 не простил летних послаблений и неоправданного оптимизма, - "НГ"
00:14  Советником по экономике КазПреза Токаева стал британский сэр Чакрабурти, Теперь, точно, заживем
00:12  Бывшие колонии Германии в Африке требуют возмещения ущерба за геноцид
00:05  В США нашли повод выбить Россию из Центральной Азии. За "сговор" с талибами, - И.Субботин
00:04  В Кыргызстане создают "единый реестр проблем бизнеса". Кому это надо?
Понедельник, 14.09.2020
23:02  Фельдмаршал Хафтар может быть сметен мирными протестами, - "НГ"
20:39  БелМВД ликвидировало под Могилевом 1-й партизанский отряд БелДемоппозиции
20:03  Новообразованное КазАгентство по стратегическому планированию и реформам возглавил казах племени шанышкылы Старшего жуза Келимбетов
19:52  КазПрез Токаев учредил "Высший совет по реформам" при самом себе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
"Ломбард" закрыт на 22 уголовных дела. Казахстанцы подарили финансовым пирамидам 22 млрд тенге
10:18 15.09.2020

В МВД озвучили новые подробности громкого уголовного дела.
Мадина Мамырханова 15 сентября, 2020Новости Казахстана, Безопасность, Благосостояние, Общество, Происшествия
Казахстанцы подарили финансовым пирамидам 22 млрд тенге

На компании "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и "Выгодный заем" завели 32 уголовных дела. Все они признаны финансовыми пирамидами, и доверчивые казахстанцы отдали им суммарно 22 миллиарда тенге, передает Liter.kz.

Об этом 15 сентября на онлайн-брифинге заявил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов,

В настоящее время следственный департамент МВД расследует 13 уголовных дел в отношении различных финансовых пирамид. Так, например, по ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate ломбард" поступило более 17 тысяч заявлений от потерпевших. Причиненный материальный ущерб оценили в 22 миллиарда тенге.

В отношении руководителей этих организаций зарегистрированы 32 уголовных дела. К ответственности привлечено 51 подозреваемое лицо. Еще семеро в розыске.

"У подозреваемых изъято свыше 70 миллионов тенге наличными. При проведении следственных действий следственной оперативной группой МВД установлено, изъято и арестовано имущество подозреваемых на сумму два миллиарда тенге. В суде будет принято решение по возврату потерпевшим лицам", - сказал спикер.

В целом, по его словам, с начала 2020 года органы внутренних дел расследовали 217 уголовных дел по организации и созданию финансовых пирамид. Из них 116 дел направили в суд.

Илья Астахов

Источник - Liter.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600154280
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года №414
- Кадровые перестановки
- Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года рассмотрены на заседании Совета ЕЭК
- О митингах
- Сенаторы работают над законопроектом по вопросам противодействия коррупции
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №557
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №558
- На еженедельном заседании фракции "Ак жол" обсудили позиции по ряду законопроектов
- Межведомственной комиссией приняты решения по послаблению работы объектов бизнеса
- "Ак жол": Поручение Президента провести ревизию Налогового кодекса – затрагивает более чем актуальные вопросы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  