"Ломбард" закрыт на 22 уголовных дела. Казахстанцы подарили финансовым пирамидам 22 млрд тенге

10:18 15.09.2020

В МВД озвучили новые подробности громкого уголовного дела.

Мадина Мамырханова 15 сентября, 2020Новости Казахстана, Безопасность, Благосостояние, Общество, Происшествия

Казахстанцы подарили финансовым пирамидам 22 млрд тенге



На компании "Гарант 24 Ломбард", "Estate Ломбард" и "Выгодный заем" завели 32 уголовных дела. Все они признаны финансовыми пирамидами, и доверчивые казахстанцы отдали им суммарно 22 миллиарда тенге, передает Liter.kz.



Об этом 15 сентября на онлайн-брифинге заявил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов,



В настоящее время следственный департамент МВД расследует 13 уголовных дел в отношении различных финансовых пирамид. Так, например, по ТОО "Гарант 24 Ломбард", "Выгодный займ" и "Estate ломбард" поступило более 17 тысяч заявлений от потерпевших. Причиненный материальный ущерб оценили в 22 миллиарда тенге.



В отношении руководителей этих организаций зарегистрированы 32 уголовных дела. К ответственности привлечено 51 подозреваемое лицо. Еще семеро в розыске.



"У подозреваемых изъято свыше 70 миллионов тенге наличными. При проведении следственных действий следственной оперативной группой МВД установлено, изъято и арестовано имущество подозреваемых на сумму два миллиарда тенге. В суде будет принято решение по возврату потерпевшим лицам", - сказал спикер.



В целом, по его словам, с начала 2020 года органы внутренних дел расследовали 217 уголовных дел по организации и созданию финансовых пирамид. Из них 116 дел направили в суд.



Илья Астахов