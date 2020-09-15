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Ковидобесие все дальше от здравого смысла, - Глеб Кузнецов
10:52 15.09.2020

Ковидобесие все дальше от здравого смысла, - Глеб Кузнецов
политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
15 сентября 2020,

Я как тонкий ценитель ковидобесия и коллекционер ковидобесовских практик с некоторым (противоестественным) удовольствием сегодня поместил в коллекцию методические рекомендации детских психологов одной европейской страны по приучению ребенка к маске в связи с началом учебного года.

Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого "посадить на клей ПФК". Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка.

Буквально. "Гуляете с ребенком по парку и лесу. Достаньте маску и дайте ребенку. Пусть наденет. Играете в настольную игру дома, собираете пазл – дайте маску ребенку. Читаете перед сном – наденьте на него маску". Так ребенку будет легче в школе, мол.

Сцены из Монти Пайтона в голове рисуются. Быт семьи из среднего класса, мягкий свет, кроватка, одеялко, пижамка со свинками, книжка "Ветер в Ивах". Ангелочек в кроватке, мамочка с лицом Мадонны. И на полуслове: "А давай еще потренируемся, зайчик". Появляется маска с черепом и костями. Ребенок в ужасе забивается в угол. "Мама, не надо". Занавес. Или лес. Белочки. Курточка Barbour, смешная охотничья шапочка с пером...

Так выглядит та самая "банальность зла". (Кстати, неплохо, что она именно так сейчас выглядит, а не как у Ханны А.). Женщине-психологу велели написать инструкцию по ее профессиональному профилю. Она берет свои знания в кулачок и пишет. Ей все равно. Контекст не интересует. Она даже про "объясните ребенку про ковид" не пишет. Ее – рациональную практичную даму – интересует поведение, а не знание.

И вот в этом на самом деле самая интересная часть, собственно, ковидной эпопеи. Авторов так называемых "мер" повсеместно не интересует контекст, не интересует знание, не интересует даже опыт самой эпидемии, не интересует вообще ничего. Только "выполнение работы".

Произошло то, что система пометила как "вызов". В ответ "комплекс мер был разработан и предпринят". Результат не отрефлексирован никак. (Более того, он и не может быть отрефлексирован, вдруг система поймет, что она была не права, а это риски, невыплаты премиальных, увольнения, а вдруг еще и коррупция всплывет какая – кому это надо).

И так по бесконечному кругу все дальше и дальше от здравого смысла и реальности. Вызов – реакция – новый вызов – снова реакция такая же, но чуть-чуть другая. В одной европейской стране (не буду говорить в какой, чтобы не обижать другие страны, где уровень мер по поводу "второй волны" ровно этого же качества) в рамках очередного пакета мер перенесли открытие магазинов с 8 на 10 утра. "Мы должны что-то постоянно делать, чтобы никто не догадался, что мы вообще-то не знаем и на сами деле даже не хотим знать, что делать".

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В странах южных борьба с эпидемией носит опереточный характер, в странах северных – мрачный, драматический. В Британии – идущей как обычно особым путем – это реально Шоу Бенни Хилла – я слежу за калейдоскопом открытий и закрытий сопредельных стран и необходимость / снятием необходимости десяткам тысяч отпускников сесть в карантин (и они устремляются к Ла-Маншу, или в аэропорты, чтобы успеть вернуться на остров до полуночи завтра).
Наиболее счастливы страны, где привычно забивают на государственные практики принуждения, если они не сопровождаются прямым насилием уровня эскадронов смерти.

"Наденьте на ребенка маску, когда он занимается обычными повседневными практиками у себя дома, например, ложится спать". Сегодня поймал себя на мысли, что не понимаю, куда выведет человечество спираль бездумного администрирования, лишенного любой опоры – на здравый смысл ли, на традицию ли, на научное знание ли, да хоть на что.

Источник: Блог Глеба Кузнецова

Источник - ВЗГЛЯД
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