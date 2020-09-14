Си Цзиньпин раскалывает антикитайский фронт в Европе, - В.Скосырев

11:17 15.09.2020

Растущее взаимодействие с Москвой портит репутацию Пекина в Старом Свете



Владимир Скосырев

14.09.2020



Переговоры между руководителями ЕС и Китая прошли в формате видеоконференции.

В понедельник состоялся виртуальный саммит Евросоюза и КНР. Пекин, противодействуя маневрам Вашингтона, обещал ЕС шире раскрыть двери для его бизнеса. Но достижению согласия по экономическим проблемам мешает обострение политических споров. Европейские партнеры США обвиняют Китай в подавлении демократии в Гонконге, нарушении прав уйгур и промышленном шпионаже.



Встреча на высшем уровне между ЕС и Китаем в сентябре должна была укрепить международный авторитет Германии, которая по принципу ротации занимает пост председателя. Конференция в Лейпциге, как намечал Берлин, должна была продлиться три дня и собрать для общения с председателем КНР Си Цзиньпином лидеров 27 стран – членов объединения.



Но не задалось. Из-за пандемии от физического присутствия гостей пришлось отказаться. Время переговоров было урезано. Они длились всего один день. Тем не менее все ведущие участники видеоконференции от ЕС – канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – приняли участие. Как отмечает Deutsche Welle, престиж Китая в ЕС упал. Европейский парламент осудил гонения на уйгурское мусульманское меньшинство в Синьцзяне и аресты протестующих в Гонконге. Споры вызвало и то, как Китай боролся с коронавирусом. Как утверждает Лукреция Погетти, аналитик берлинского мозгового треста Merics, Китай проводил "дипломатию масок", фактически бесстыдную PR-кампанию своих медицинских поставок, причем часто экспорт изображался как помощь.



Пересмотр отношения к Китаю произошел еще в 2019 году, когда блок принял документ, где сформулировал свою новую стратегию. Там КНР именуется "систематическим соперником", который продвигает альтернативную модель управления. Смысл этого утверждения очевиден: в противовес демократии европейского образца Китай как соперник пытается установить в мире авторитарную систему правления. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, так объясняет перемену курса: "Раньше Евросоюз был слегка наивен в отношении Китая, а теперь стал смотреть на него более реалистично".



Реализм, как видно из высказываний Урсулы фон дер Ляйен предполагает, что Китаю следует обеспечить европейским фирмам равное поле для игры с китайскими компаниями. Имелось в виду, что Пекин уменьшит роль своих государственных корпораций, уберет барьеры на пути иностранных инвестиций. При этом Брюссель откровенно говорил, что не может пройти половину дороги навстречу КНР. Китай должен согласиться на более глубокие уступки, чем ЕС.



Однако за ходом саммита тщательно следил и Вашингтон. Недаром недавно Центральную и Юго-Восточную Европу посетил госсекретарь США Майкл Помпео. Германский еженедельник Spiegel назвал эту поездку "антикитайским вояжем". Глава американской дипломатии прощупывал почву для создания организации под условным названием "Трансатлантический диалог по Китаю". Речь, понятно, идет о совместном противодействии США и Европы проникновению Китая в Старый Свет. Кроме того, Помпео добивался, чтобы Европа окончательно отказалась от услуг и оборудования китайской компании Huawei, которая пока участвует в сооружении сети 5G в ряде стран.



Как подчеркивает эксперт Погетти, задача Пекина на переговорах состояла в том, чтобы не допустить формирования сильного объединенного фронта против Китая, связывающего Европу и Америку. Хотя западные аналитики все чаще в комментариях по поводу планов Китая используют такие слова, как "фронт", речь, конечно, не идет о боевых действиях. Конфронтация развертывается, в частности, в информационной сфере. И тут Пекин, как подчеркивает газета South China Morning Post, стал все чаще выступать в унисон с Москвой. Например, на прошлой неделе министры иностранных дел Китая и России пообещали от имени обоих государств совместно противостоять дезинформации.



Это лишь усиливает критическое отношение к Китаю. Ведь Евросоюз подвергает Москву нажиму в связи отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. В объединенной Европе это воспринимается как взаимная поддержка двух авторитарных режимов.



В беседе с "НГ" Алексей Маслов, врио директора Института Дальнего Востока РАН, отметил: "В Евросоюзе преобладает однозначно антикитайское настроение. Предотвратить создание антикитайской коалиции в Европе Пекину не удастся. Но удастся смягчить последствия. Си Цзиньпин сейчас делает упор на необходимости расширить торговлю и обеспечить взаимовыгодные условия для нее. А в ЕС неодинаково относятся к Китаю. Есть страны, которые выступают за расширение связей с ним. Это Греция, Италия. Германия же заняла жесткую позицию. И есть страны Центральной и Восточной Европы, мнения которых тоже разделились. Отсутствие консенсуса сыграет на руку Китаю, хотя восстановить прежнее доверие не получится".