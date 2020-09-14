Кто где правит? Ливия окончательно разваливается на автономные анклавы, - М.Беленькая

11:32 15.09.2020

Процесс пошел, и власть ушла

Правительство на востоке Ливии подало в отставку на фоне протестов



Газета "Коммерсантъ" №167 от 15.09.2020,

В то время как переговорный процесс между сторонами конфликта в Ливии сдвинулся с мертвой точки, местные власти столкнулись с активизацией протестного настроения среди населения. Приоритетом для простых ливийцев стало решение социально-экономических проблем, таких как рост цен и отключения электричества, а не абстрактная перспектива политического урегулирования. На фоне непрекращающихся протестов правительство на востоке Ливии ушло в отставку, пожертвовав потерявшим политический вес премьер-министром Абдаллой ат-Тани.



Временное правительство Абдаллы ат-Тани, заседавшее на востоке Ливии с 2014 года, подало во вторник в отставку на фоне народных протестов, вызванных ухудшением условий жизни, в частности постоянными отключениями электроэнергии, а также повышением цен на топливо и другие товары первой необходимости. Демонстранты вышли на улицы Бенгази и других городов на востоке Ливии в прошлый четверг. Они поджигали шины и перекрывали движение на основных трассах. В субботу протестующие предприняли попытку штурма управления сил безопасности в городе Эль-Мардже, примерно в 90 км от Бенгази. Именно там находится штаб-квартира командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Военные открыли огонь. По данным местных СМИ, один протестующий был убит, трое получили ранения, еще несколько человек были арестованы. Миссия ООН по поддержке в Ливии потребовала от властей на востоке страны провести срочное расследование событий в Эль-Мардже. Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари на словах поддержал демонстрантов, при этом призвав их проводить свои акции в дневное время суток, чтобы армия могла обеспечить безопасность.



Подавший в отставку премьер-министр Ливии Абдалла ат-Тани

Подавший в отставку премьер-министр Ливии Абдалла ат-Тани

Фото: Adel Omran / AP



Впрочем, это уже не первый случай применения оружия в отношения демонстрантов на востоке Ливии. Еще в августе в соцсети попали ролики, где видно, как люди в форме стреляют по протестующим в Сирте. Однако тогда основное внимание международного сообщества и СМИ было приковано к столице Ливии Триполи, подконтрольной Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Там также на улицы вышли десятки человек, требуя отставки министров, которые погрязли в коррупции и не могут обеспечить достойную жизнь населению. Протесты в Триполи, как и на востоке Ливии, обернулись столкновениями - неизвестные в камуфляже открыли огонь по демонстрантам. Единственным заметным последствием этих событий стало отстранение от должности министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги и инициирование административного расследования его действий. Сначала министра обвинили в применении чрезмерной силы к демонстрантам, затем оказалось, что причина отставки - "сделанные им заявления по поводу проходящих в Триполи демонстраций и нарушений в отношении протестующих". Публично господин Башага поддержал право ливийцев на мирные протесты и назвал преступниками тех, кто открыл огонь. Опала Фатхи Башаги продлилась всего несколько дней, и в начале сентября он вновь приступил к своим обязанностям. В итоге, по крайней мере внешне, ряды ПНС сохранили единство, но требования населения остались без удовлетворения.



На востоке Ливии решили пойти другим путем. Спикер Палаты представителей Агила Салех созвал в воскресенье экстренное совещание для обсуждения насущных социальных проблем. В ходе него и было подано заявление об отставке правительства ат-Тани. "Абдалла ат-Тани уже давно потерял свой политический вес. Его фигура не имеет особого политического значения, и им легко пожертвовать",- сказал "Ъ" преподаватель департамента политики и управления НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов. По его мнению, у отставки могут быть две причины. Первая - успокоить население, для которого социально-экономические проблемы стали гораздо важнее, чем абстрактные перспективы политического урегулирования. Вторая - шаг по направлению к созданию более легитимной, чем временное правительство, структуры.



Возможно, что это связано с переговорным процессом, который начался между востоком и западом Ливии, и мы услышим о формировании некоего нового органа, который объединит разрозненные части страны. А любые назначения в Тобруке, которые будут сделаны в ближайшее время, могут носить технический характер",- предположил эксперт.



Напомним, что 21 августа Файез Саррадж объявил о приостановке всех военных операций на территории Ливии, выдвинув условием переговоров создание демилитаризованной зоны в районе Сирта и Эль-Джуфры, где в начале июня остановилось наступление сил ПНС на позиции Хафтара. Кроме того, Файез Саррадж поддержал проведения президентских и парламентских выборов в марте следующего года на основе конституции, которая будет согласована всеми ливийцами. Он также дал согласие на то, чтобы доходы от продажи ливийской нефти оставались на специальном счете до достижения всеобъемлющего политического соглашения в соответствии с результатами Берлинской конференции, прошедшей в январе. Одновременно с аналогичным заявлением выступил и Агила Салех, который еще весной предложил каждому из трех регионов Ливии (Триполитания, Киренаика и Феццан) выбрать своих представителей в Президентский совет и начать процесс политических реформ. Теперь его идеи стали обретать реальное воплощение.



В качестве практической поддержки мирным инициативам на прошлой неделе состоялись два параллельных раунда переговоров. Один - в марокканском городе Бузника с продолжением в Каире, другой - в швейцарском Монтре. В Марокко приехали делегаты от Высшего государственного совета, заседающего в Триполи, и Палаты представителей. Стороны договорились продолжать диалог для реализации соглашения о распределении постов между тремя регионами Ливии в Президентском совете, правительстве и других ключевых политических и экономических ведомствах. В Каире шла речь о временных рамках реализации политических реформ. В частности, предполагается, что выборы в Ливии должны пройти не позднее октября 2021 года. Как отметил в интервью ТАСС советник по СМИ спикера Палаты представителей Фатхи аль-Марими, эти встречи - прелюдия к всеобъемлющему диалогу, который позволит реформировать Президентский совет и создать новое переходное правительство.



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Обсуждение аналогичных вопросов прошло и в Монтре, где собрались "представители ключевых ливийских заинтересованных сторон". Мероприятие было организовано Центром гуманитарного диалога, который уже несколько лет занимается вопросом примирения в Ливии, и при поддержке миссии ООН. "На встрече мы добились консенсуса от основных ливийских партий в отношении "дорожной карты" к выборам, в том числе по реформе исполнительной власти. Это соглашение основывается на заявлениях о прекращении огня от 21 августа и открывает путь для проведения политического диалога в Ливии под эгидой ООН",- сказал "Ъ" директор по Ближнему Востоку и Северной Африке Центра гуманитарного диалога Ромен Гранджан. По его словам, это "реалистичные шаги по прекращению конфликта в Ливии". "Мы призываем основные международные заинтересованные стороны, а именно Россию, поддержать соглашение Монтре. Давайте не будем упускать еще одну возможность для возобновления политического процесса",- добавил он.



Уже в конце недели ожидается начало заседаний межливийской переговорной комиссии в Женеве. Как подчеркивают все внешние силы, задействованные в решении ливийского конфликта, только возврат к политическому процессу позволит решить социально-экономические проблемы населения.



Марианна Беленькая