Многостаночник Чакрабурти. Индусский сэр, помимо Нур-Султана, трудоустроился и советником в Ташкент

12:07 15.09.2020

Экс-глава ЕБРР Сума Чакрабарти станет советником Шавката Мирзиеева

Узбекистан, политика 14:01, 15 сентября 2020 Просмотров: 850

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти

Президент ЕБРР Сума Чакрабарти

CentralAsia (UZ) - Бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти будет назначен советником президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества. Об этом экс-глава ЕБРР сообщил в своем Twitter.



"С нетерпением жду, когда смогу помочь [президенту Шавкату Мирзияеву] в реализации программы реформ", – написал Сума Чакрабарти.



Full of joy as I have just heard that President Mirziyoyev of Uzbekistan is appointing me as his Adviser on economic development, effective governance and international cooperation. Looking forward to helping him implement his reform agenda. - Suma Chakrabarti (@SumaChakrabarti) September 14, 2020



Он также сообщил, что был назначен советником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по вопросам экономического развития и эффективного управления.



Сума Чакрабарти занимал пост президента ЕБРР с июля 2012 года по июль 2020 года. До того, как возглавить ЕБРР, он был постоянным секретарем в Департаменте международного развития (2002-2007) и Министерства юстиции (2007-2012) Соединенного Королевства.



В июле этого года президент Шавкат Мирзиеев наградил Суму Чакрабарти орденом "Дустлик" ("Дружбы") за заслуги "в налаживании стратегического партнерства и расширении многопланового сотрудничества" между Узбекистаном и ЕБРР.