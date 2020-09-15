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Балхаш. Корейские медеплавильщики заставили задыхаться казахский город
12:23 15.09.2020

Дышать невозможно: жители Балхаша задыхаются
О результатах проверки сообщим дополнительно - министерство экологии.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов после жалоб проведет проверку Балхашского медеплавильного завода, сообщает zakon.kz.

Жители города в соцсетях активно делятся фотографими и видео с жалобами на загрязненный воздух в городе.

По информации ведомства, причиной такого состояния называют работу предприятий на территории Балхаша, прежде всего, местного медеплавильного завода.

"Еще одним городом, который в буквальном смысле, задыхается от работы заводов на своей территории, является Балхаш. Балхаш, так же, как Алматы, Астана и Актобе, постоянный участник рейтингов населенных пунктов с самым загрязненным воздухом. С подобными вредными выбросами в атмосферу это вовсе не удивительно. Жители утверждают, что все онкологические заболевания, а также болезни легких и дыхательных путей, связаны с работой предприятий на территории Балхаша", - говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале НЕХабар.

В связи с этим, на основании обращения граждан, а также акима г.Балхаш, Департамент экологии Карагандинской области при Минэкологии планирует провести внеплановую проверку Балхашского медеплавильного завода. В его адрес уже направлено уведомление. Сейчас на регистрации также находится заявление о проверке компании. Выезд со специалистами лаборатории для осуществления всех проверочных мероприятий планируется на завтра. О результатах проверки сообщим дополнительно, - уточнила пресс-секретарь Министерства Самал Ибраева.

Источник - Zakon.kz
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