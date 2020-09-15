В Самарканде разбирают очередное старинное и охраняемое ЮНЕСКО здание. На кирпич!

12:26 15.09.2020

В Самарканде снесли здание, находившееся под охраной ЮНЕСКО



CentralAsia (UZ) - О сносе культурно-исторического здания в Самарканде рассказали пользователи соцсетей.



Группа гражданских активистов сообщает, что на месте варварского сноса "земля трясется от падения огромных вековых балок и стен из николаевских кирпичей". Дореволюционное здание из "николаевского" кирпича на улице Амира Темура (бывшая Фрунзе) сносится наперекор законным основаниям и здравому смыслу. "Вот так рушат историю, город, память, любовь к Родине... Карора (решения – ред.) нет. Компенсации нет. Владельцев имущества рядом тоже нет. Держитесь, Яна Шор и Михаэль Шор (владельцы частного кафе в разрушаемом здании, ныне израильтяне – ред.). От увиденного только ужас и безнадега", - гласит запись горожан, не безразличных к происходящему произволу, от 11 сентября.



По их словам, незаконный снос коснулся объекта из списка памятников Всемирного наследия в исторической части Самарканда. И это в нарушение всех судебно-процессуальных норм, в отсутствие самих собственников недвижимости, которые теперь уже являются гражданами иностранного государства. Недвижимости, которая признана фоновой жилой застройкой начала 20-го века и входит в охраняемую историческую зону ЮНЕСКО.



По словам пользователей, здание находилось на улице Амира Темура, возле мединститута. Вместо этого здания планируют построить фонтан.



15 октября 2019 года на совещании под председательством заместителя министра культуры Узбекистана Камолы Акиловой объект, расположенный на улице Амира Темура в Самарканде, был признан "зданием исторического фона". Участниками совещания было принято решение "о необходимости сохранения здания".



Владелица здания Илона Волова, являющаяся уроженкой Узбекистана, но получившая гражданство Израиля и проживающая в этой стране на постоянной основе, не смогла приехать в Самарканд для участия в суде из-за пандемии коронавируса. Решение суда о сносе принадлежащего ей недвижимого имущества было вынесено заочно.



Снесенное здание было построено в 1904 году из кирпича, называемого в народе "Николаевский". Документ о сносе здания был подписан 28 октября 2019 года главой города Самарканда Бобурмирзой Облакуловым.



По словам владелицы снесенного здания, в свое время в этом здании жил начальник сети первых рессорных карет в городе Самарканде.