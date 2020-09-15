 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.09.2020
12:46  Кыргызстан: На угольном месторождении Кара-Кече сошел оползень (видео)
12:35  Претенденты на власть: кто с чем выходит на борьбу за кресло президента Таджикистана
12:28  Деньги - в урну. Попадание списком в Жогорку Кенеш обойдется каждой киргизской партии в $10-11 млн (минимум)
12:26  В Самарканде разбирают очередное старинное и охраняемое ЮНЕСКО здание. На кирпич!
12:25  Официальный Кабул и "Талибан" впервые за 20 лет начали прямые переговоры
12:23  Балхаш. Корейские медеплавильщики заставили задыхаться казахский город
12:07  Многостаночник Чакрабурти. Индусский сэр, помимо Нур-Султана, трудоустроился и советником в Ташкент

11:32  Кто где правит? Ливия окончательно разваливается на автономные анклавы, - М.Беленькая
11:17  Си Цзиньпин раскалывает антикитайский фронт в Европе, - В.Скосырев
10:52  Ковидобесие все дальше от здравого смысла, - Глеб Кузнецов
10:18  "Ломбард" закрыт на 22 уголовных дела. Казахстанцы подарили финансовым пирамидам 22 млрд тенге
09:55  "Отравленный" Путиным Навальный зашаркал по палате-камере. Помогли немецкие пилюльки
08:36  Слухом земля полнится. Почему жители Туркменистана боятся идти в больницы? - Брюс Панниер
08:31  Хам Хамитов. КазБоксер ММА "Найман" призвал "бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам"
08:28  Центризбирком Таджа отказал лидеру Демпартии Усмонзода в регистрации кандидатом в президенты
08:22  Главу белорусских католиков архиепископа Кондрусевича, подстрекавшего к майдану, лишили гражданства Белоруссии
08:19  США и КНР: "кто в море хозяин?" - Денис Юрганов
00:56  COVID-19 не простил летних послаблений и неоправданного оптимизма, - "НГ"
00:14  Советником по экономике КазПреза Токаева стал британский сэр Чакрабурти, Теперь, точно, заживем
00:12  Бывшие колонии Германии в Африке требуют возмещения ущерба за геноцид
00:05  В США нашли повод выбить Россию из Центральной Азии. За "сговор" с талибами, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Самарканде разбирают очередное старинное и охраняемое ЮНЕСКО здание. На кирпич!
12:26 15.09.2020

В Самарканде снесли здание, находившееся под охраной ЮНЕСКО

CentralAsia (UZ) - О сносе культурно-исторического здания в Самарканде рассказали пользователи соцсетей.

Группа гражданских активистов сообщает, что на месте варварского сноса "земля трясется от падения огромных вековых балок и стен из николаевских кирпичей". Дореволюционное здание из "николаевского" кирпича на улице Амира Темура (бывшая Фрунзе) сносится наперекор законным основаниям и здравому смыслу. "Вот так рушат историю, город, память, любовь к Родине... Карора (решения – ред.) нет. Компенсации нет. Владельцев имущества рядом тоже нет. Держитесь, Яна Шор и Михаэль Шор (владельцы частного кафе в разрушаемом здании, ныне израильтяне – ред.). От увиденного только ужас и безнадега", - гласит запись горожан, не безразличных к происходящему произволу, от 11 сентября.

По их словам, незаконный снос коснулся объекта из списка памятников Всемирного наследия в исторической части Самарканда. И это в нарушение всех судебно-процессуальных норм, в отсутствие самих собственников недвижимости, которые теперь уже являются гражданами иностранного государства. Недвижимости, которая признана фоновой жилой застройкой начала 20-го века и входит в охраняемую историческую зону ЮНЕСКО.

По словам пользователей, здание находилось на улице Амира Темура, возле мединститута. Вместо этого здания планируют построить фонтан.

15 октября 2019 года на совещании под председательством заместителя министра культуры Узбекистана Камолы Акиловой объект, расположенный на улице Амира Темура в Самарканде, был признан "зданием исторического фона". Участниками совещания было принято решение "о необходимости сохранения здания".

Владелица здания Илона Волова, являющаяся уроженкой Узбекистана, но получившая гражданство Израиля и проживающая в этой стране на постоянной основе, не смогла приехать в Самарканд для участия в суде из-за пандемии коронавируса. Решение суда о сносе принадлежащего ей недвижимого имущества было вынесено заочно.

Снесенное здание было построено в 1904 году из кирпича, называемого в народе "Николаевский". Документ о сносе здания был подписан 28 октября 2019 года главой города Самарканда Бобурмирзой Облакуловым.

По словам владелицы снесенного здания, в свое время в этом здании жил начальник сети первых рессорных карет в городе Самарканде.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600161960
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года №414
- Кадровые перестановки
- Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года рассмотрены на заседании Совета ЕЭК
- О митингах
- Сенаторы работают над законопроектом по вопросам противодействия коррупции
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №557
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №558
- На еженедельном заседании фракции "Ак жол" обсудили позиции по ряду законопроектов
- Межведомственной комиссией приняты решения по послаблению работы объектов бизнеса
- "Ак жол": Поручение Президента провести ревизию Налогового кодекса – затрагивает более чем актуальные вопросы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  