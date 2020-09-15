 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Деньги - в урну. Попадание списком в Жогорку Кенеш обойдется каждой киргизской партии в $10-11 млн (минимум)
12:28 15.09.2020

Для попадания в Жогорку Кенеш потребуется до 11 млн долларов. Статистика

Бишкек (АКИpress) – По данным ЦИК, на 13 сентября 2020 года в стране были зарегистрированы 3 465 111 избирателей.

Предварительный список был составлен на 16 июля 2020 года. За 2 месяца количество избирателей выросло на 36 тыс. человек. Самый большой показатель роста - это Бишкек, где количество избирателей выросло на 83 тыс. человек, включая форму 2.

На 13 сентября количество избирателей с формой №2, то есть желающих проголосовать на другом участке, составило 253 тыс. Самое большое количество формы №2 в Бишкеке - 104 тыс.

Если выборы пройдут с такой же явкой, как на выборах в ЖК в 2015 году, а это 59%, тогда в выборах примут участие 2 млн 44 тыс. избирателей.

При такой явке политической партии нужно набрать минимум 143 тыс. голосов, чтобы пройти 7-процентный избирательный порог.

Также можно будет посчитать во сколько обойдется партиям избирательная кампания при разных ценах на один голос избирателя (затраты на избирательную кампанию, не путать с подкупом). Возможно, в партиях есть некий подсчет расходов из избирательного фонда на один голос. Например, если 2 тыс. сомов, партия может преодолеть избирательный порог за 286 млн сомов.

В следующей таблице вы можете увидеть количество голосов для преодоления избирательного порога при разных вариантах явки и сумма средств для ее преодоления при разной стоимости одного голоса избирателя.

Таким образом, при минимальной явке избирателей в 55% (на выборах президента в 2017 явка составила 55,93%) и минимальной стоимости одного голоса (не путать с подкупом) в 2 тыс. сомов, для преодоления избирательного порога партия затратит 266 млн сомов.

При максимальной явке в 71% (выше явка была на президентских выборах в 2009 году при тотальных вбросах) и максимальной стоимости одного голоса избирателя в 5 тыс. сомов, затраты партии составят 865 млн сомов или $10,9 млн.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600162080
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