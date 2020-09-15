Претенденты на власть: кто с чем выходит на борьбу за кресло президента Таджикистана

12:35 15.09.2020 Выборы 2020



Хурсанд Хуррамов



До президентских выборов в Таджикистане остается менее одного месяца. Многие кандидаты на пост главы государства те же лица, баллотировавшиеся во время предыдущих выборов. Тем не менее, Радио Озоди решило познакомить избирателей с их личностями, предвыборной программой и возможностями.



О приближающихся выборах в Таджикистане можно догадаться не сразу. Ситуация внутри страны почти ничем не напоминает надвигающуюся конкуренцию за кресло главы республики. Исключение составляет лишь систематически появляющаяся реклама на госканалах, рассказывающая о том, кто имеет право баллотироваться на президентских выборах, намеченных на 11 октября. Однако таким правом пользуются только действующий президент Эмомали Рахмон и главы существующих в стране политических партий, называющих себя оппозицией, но не признающиеся таковыми со стороны независимых экспертных кругов.



Кандидат от аграриев



Несмотря на отсутствие широкого интереса к предстоящему голосованию, большинство кандидатов подготовили свои предвыборные программы.



Один из первых кандидатов, поделившийся обещаниями Рустам Латифзода – глава Аграрной партии Таджикистана.



Наиболее нашумевшим обещанием Латифзода можно считать предложение узаконить многоженство в случае избрания на должность президента Таджикистана.



Рустам Латифзода



Рустам Латифзода - уроженец Восейского района Хатлонской области. Выпускник Аграрного университета Таджикистана и Санкт-Петербургского горного университета по специальностям "инженер-гидротехник", "инженер-эколог". Является действующим депутатом нижней палаты парламента и депутатом двух прошлых созывов. Работал также заведующим отделом в Комитете по охране природы, главным специалистом отдела мелиорации при аппарате президента, замглавы Комитета охраны природы и лесного хозяйства. В 2005 году стал заместителем председателя Аграрной партии Таджикистана, а с 2014 года после смерти главы партии Амира Каракулова возглавил ее.



Обвинения в "карманности" своей партии Латифзода категорически отрицает и считает, что они достигли больших успехов на последних парламентских выборах, получив семь кресел в законодательном органе.



Кандидат от демократов



В программе кандидата от Демократической партии Саидджафара Усмонзода особо подчеркивается, что его партия не одобряет радикальные изменения революционного характера и выступает за эволюционный путь развития. Вместе с тем, Усмонзода обещает содействие обеспечению прав и свобод человека и защиту от деспотии, либерализацию политической системы, проведение честных и прозрачных выборов, укрепление роли парламента и расширение полномочий местных органов власти. В программе указывается и на необходимость оппозиции и свободных СМИ, а также отказ от монополии в информационно-коммуникационной сфере.



Среди экономических обещаний Усмонзода можно выделить предложение по созданию карты предприятий по производству аграрной и промышленной продукции с указанием природных ресурсов, числа людей, аграрных показателей, инфраструктуры и т.д. Кандидат считает, что подобный метод окажется привлекательным и полезным для инвесторов.



Саидджафар Усмонзода



Саидджафар Усмонзода - уроженец Фархорского района Хатлонской области и выпускник Таджикского государственного университета, по специальности "экономист". Занимал должность экономиста в Курган-Тюбинском строительном банке в 80-х гг., работал в Таможенном комитете при правительстве Таджикистана, руководил Союзом молодежи Душанбе в 1997-м году, работал в Комитете по телевидению и радиовещанию, Министерстве обороны и налоговой полиции. В 2005 году был назначен проректором Таджикского аграрного университета. В 2012 году возглавил Демократическую партию Таджикистана. В 2013 году безуспешно участвовал на президентских выборах, а спустя два года получил место в парламенте, которое сохранил и на выборах 2020 года.



Усмонзода также не разделяет экспертные мнения о том, что его партия имитирует политическую деятельность ради демонстрации политического плюрализма. Во время последнего интервью с Радио Озоди, политик в свое оправдание отметил, что часто выступал против решений правительства и даже за отставку министра.



Кандидат от социалистов



Глава Социалистической партии Абдухалим Гаффорзода в своей программе говорит о необходимости сохранения стабильности, безопасности и увеличения уровня жизни населения. Обещает создать условия для развития сельскохозяйственной отрасли и обеспечения продовольственной безопасности, увеличить финансирование сферы образования и науки, поддержать права женщин, обеспечить жильем госслужащих и построить в Душанбе метро.



Абдухалим Гаффорзода



Абдухалим Гаффорзода родился в Пенджикентском районе и является педагогом по образованию. Он кандидат педагогических наук, доцент и отличник образования Таджикистана. Дважды – в 2006 и 2013 годах - безуспешно баллотировался на должность президента от Социалистической партии Таджикистана. Третий раз подряд занимает кресло в законодательном органе страны.



Критики Гаффорзода, особенно в социальных сетях, не воспринимают всерьез его политические амбиции. Однако политик говорит, что четко вникает в проблемы таджикского общества и может предложить альтернативные решения.



Кандидат от коммунистов



Программа кандидата от Коммунистической партии Таджикистана Мироджа Абдуллоева практически аналогична другим вышеназванным кандидатам. В ней говорится о реформе в правоохранительных структурах, необходимости развития отечественного производства, снижении уровня бедности и миграции, борьбе с коррупцией, сокращении надзорных органов для предпринимателей и производителей, защите интересов трудящихся и т.д.



Миродж Абдуллоев



72-летний лидер коммунистов является наиболее старшим и наименее узнаваемым среди кандидатов. Политик возглавил партию в 2017 году после смерти ее председателя Исмоила Талбакова. До прихода в политику занимался подготовкой кадров в правоохранительной сфере.



Некогда самая влиятельная партия в Таджикистане, по оценкам таджикских экспертов, лишена политических перспектив. Вместе с тем, по словам Абдуллоева, партия способна собрать более 200 тыс подписей и достойно участвовать на выборах.



Кандидат от Партии экономических реформ



Лидер Партии экономических реформ Рустам Рахматзода в своей программе затрагивает вопросы экономического отставания республики и предлагает национализировать предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых. Программа кандидата предусматривает реформы в налоговой, банковской и сельскохозяйственной сферах, сокращение чиновничьего аппарата, а также возвращение финансовых капиталов из-за рубежа и оффшоров. Кроме того Рахматзода обещает увеличение финансирования науки и инновации, создание условий для инвестирования, а также сокращение социальных налогов для высокогорных регионов ГБАО, Хатлона, Зарафшона и Рашта.



Рустам Рахматзода



Рустам Рахматзода родился в Кумсангирском районе Хатлонской области. Окончил Аграрный университет Таджикистана по специальности "экономика и управление агропромышленным комплексом". Работал деканом фермерского факультета данного университета. Возглавлял Центр повышения квалификации кадров Министерства сельского хозяйства Таджикистана. С 2019 года возглавил ПЭРТ вместо ушедшего в отставку Олима Бобоева. Однако это не повлияло на имидж партии, которая в экспертных кругах по сей день считается околовластной.



Кандидат от правящей партии



Фаворитом президентской гонки, как изначально предполагалось, остается действующий глава республики Эмомали Рахмон. В его предвыборной программе приводится государственная статистика об увеличивающихся показателях в экономике, промышленности, социальной сферы и т.д.



Отмечается, что за семь последующих лет в рамках реализации "Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года" планируется наладить производство конкурирующих на рынке товаров и обеспечить их импорт, диверсифицировать экономику, увеличить средний класс и дойти до социально-экономического уровня стран со средним доходом. Подчеркивается о необходимости форсированного финансирования в сферу образования, здравоохранения и социального развития. Говорится также об оптимизации чиновничьего аппарата и эффективном использовании бюджетных средств и т.д.



Эмомали Рахмон



Подчеркивается, что поставленные в программе задачи позволят за 7 последующих лет построить новую экономическую модель и достигнуть стратегических целей, сократить миграцию населения, повысить уровень жизни и т.д.



На предстоящих президентских выборах Эмомали Рахмон впервые пользуется возможностью закона "Об основателе мира и национального согласия Лидере нации" позволяющей ему баллотироваться пожизненно.



Первый самовыдвиженец



Среди привычных для общества кандидатов наиболее неожиданным оказалось самовыдвижение 30-летнего юриста из Хорога Фаромуза Иргашева. В своей предвыборной программе молодой кандидат обещает ликвидировать верхнюю палату парламента, сменить административный порядок назначения глав районов, городов и областей, передать часть полномочий президента парламенту, усилить деятельность конституционного суда, учредить общественную палату при президенте, ужесточить наказание за коррупцию и т.д. Кроме того, кандидат обещает социальную поддержку врачам, учителям и уязвимым слоям населения.



Лейтмотивом программы Иргашева, судя по его заявлению, является борьба против коррупции.



До объявления о своих намерениях баллотироваться Иргашев занимался адвокатской деятельностью и юридическим консультированием. С 2015 по 2020 годы занимал кресло депутата областного парламента.



Фаромуз Иргашев



Неизвестно, удастся ли кандидату собрать необходимые подписи в свою поддержку, но власти ГБАО на своей страничке в Фейсбуке уже намекнули на то, что подписи необходимо собирать на специальном бланке. В то время как Иргашев призывает своих сторонников отправлять ему подписи по электронной почте.



Примечательно, что среди всех кандидатов наибольшим нападкам в социальных сетях подвергается именно Иргашев.



Выборы без выбора?



Бывший замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Сайфулло Сафаров говорит, что результат выборов очевиден, поскольку никто из кандидатов не имеет такого авторитета как Эмомали Рахмон. "Важно само участие и то сколько процентов голосов получат представители каждой партии", - говорит эксперт. По его словам, отличительной особенностью выборов является участие в них 30-летнего кандидата, что демонстрирует широки возможности молодежи в Таджикистане.



Независимые эксперты склонны полагать, что предстоящие выборы, несмотря на развитие технологий и новые возможности, повторятся по старому сценарию. Журналист Раджаб Мирзо полагает, что на выборы будут допущены только четыре кандидата. "Можно предположить, что 85 процентов голосов получит действующий президент, а остальные голоса будут разделены между тремя кандидатами, но это только предположение", - отмечает эксперт.



Независимый политолог Парвиз Муллоджанов объяснил предсказуемость действий властей на выборах уроками из опыта Беларуси. "Сейчас к лицам которые будут выступать в качестве альтернативных фигур на выборах будут относиться серьезнее. К Тихановской в Беларуси старались не обращать внимания, теперь эту ошибку постараются не повторить в других странах", - полагает политолог.



Обозреватель Марат Мамадшоев отмечает, что предположения о том, что власти все- таки создадут политическую интригу на выборах, отказались тщетны именно из-за характера власти. "Опыт показывает, что первые лица в таких системах держатся до последнего, как тот же Сапармурат Ниязов или Ислам Каримов", - говорит Мамадшоев.



По его словам, предпосылки для недовольства в обществе имеются, особенно на фоне ухудшающейся из-за пандемии экономической ситуации, "но вряд ли стоит ожидать открытых проявлений недовольства".



Предстоящие выборы станут шестыми в истории современного Таджикистана. Начиная с 1994 года на четырех президентских выборах победу одерживал действующий глава государства Эмомали Рахмон.



Ни одни выборы в истории Таджикистана не признавались в качестве свободных и демократических со стороны западных стран. Источник - Радио Озоди

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600162500

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