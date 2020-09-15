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Кыргызстан: На угольном месторождении Кара-Кече сошел оползень (видео)
12:46 15.09.2020

Пострадавших нет

От Айжамал Джаманкулова -15 сентября 2020

Пресс-служба министерства транспорта и дорог сообщила, что на угольном месторождении Кара-Кече в Нарынской области сошел оползень. По предварительным данным, объем сошедшей горной массы составил 900 тысяч кубометров. Пострадавших и жертв нет.





Оползень сошел на 37 километре автодороги Дыйкан - Кара-Кече. Горная масса перекрыла русло реки Кара-Кече, разрушила линии электропередач и заблокировала дорогу на этом участке. По решению комиссии по Гражданской защите Жумгальского района, дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка.

"В настоящее время земляная масса сползает в реку Кара-Кече. Принимаются меры по ликвидации последствия схода оползня", - сообщил начальник дорожно-эксплуатационного управления Минтранса Зарылбек Моношев, который сейчас находится на месте происшествия.

Кара-Кече считается одним из крупных угольных месторождений в Кыргызстане. Запасы угля там оцениваются в 400 млн тонн. На территории месторождения уголь добывают три компании - "Шарбон", "Ак-Жол" и филиал "Кара-Кече" ГП "Кыргызкомур". Они обеспечивают углем город Бишкек, а также Чуйскую, Таласскую, Джалал-Абадскую и Нарынскую области.

Кыргызстан ежегодно потребляет минимум 2,5 млн тонн угля. Основная часть угля добывается на месторождении Кара-Кече. ТЭЦ города Бишкек потребляет 1 млн 140 тысяч тонн угля в год, из них 680 тонн поставляется из Кара-Кече.

Источник - Kloop.kg
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