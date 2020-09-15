Летите, голуби. "Роскосмос" высади США из своего проекта полетов к Венере

16:11 15.09.2020

Роскосмос отказался от участия США в проекте по Венере



15 сентября 2020,Наталья Ануфриева



Роскосмос отказался от участия США в проекте по запуску на Венеру межпланетной станции "Венера-Д", сообщил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации Александр Блошенко.



Блошенко заявил, что было принято решение "о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации", передает РИА "Новости".



Он заявил также, что "обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете".



По его словам, "достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры".



Напомним, ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение.



Ближайшая миссия на Венеру намечена на 2027-2029 годы. Планировалось, что это будет совместный российско-американский проект "Венера-Д".



Эксперт в области космоса Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД о вероятности жизни на Венере.



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