Китай перебросил в Гималаи украинские ракеты. Разъединения войск на границе с Индией не произошло

20:22 15.09.2020

Владимир Скосырев



15.09.2020



Командование китайской армии дислоцировало несколько бомбардировщиков Н-6 ближе к Индии. По мнению западных наблюдателей, Пекин не отказался от тактики давления на Дели. Индия не собирается отступать и готовит истребители Су-30 и французские Rafale. А посол КНР в Дели заявил, что Пекин привержен соглашению о деэскалации, достигнутому на переговорах в Москве.



Информация о перелете китайских самолетов на театр возможных военных действий основывается на фото- и видеоматериалах, опубликованных региональным командованием Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Американский журнал Military Watch Magazine утверждает, что Н-6 может обеспечить превосходство НОАК в случае столкновения в горном районе Ладакх.



Всего у Китая более 270 таких машин, но большинство из них находится на аэродромах около морского побережья, то есть там, где активны ВМС и ВВС США и их союзников. А в Гималаях как у Китая, так и у Индии мало военно-воздушных баз, так что эти бомбардировщики резко меняют баланс сил в пользу Пекина.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, отметил: "H-6 – дальний бомбардировщик, который китайцы сделали на базе старой советской машины под названием Ту-16, но очень глубоко ее перепроектировали, включая частичное изменение планера, и оснастили новым двигателем российского производства. Из-за этого у него резко выросла дальность полета. Он оснащен современной электроникой и способен нести шесть крылатых ракет. Они созданы на основе советских ракет Х-55, которые китайцам удалось добыть в Украине в начале 2000-х. Китайцы достали шесть таких ракет и занялись их копированием. Сам по себе бомбардировщик не нуждается в перебазировании, например, в Тибет, чтобы нанести удар по Индии. У него собственный радиус действия – более 3 тыс. км, и ракеты летят еще на 2 тыс. км. Если их перебазировали в Тибет или Южный Синьцзян, то это скорее сделано в рамках учений в условиях высокогорья или в целях демонстрации силы".



Что касается истребителей Су-30 и французских Rafale, то это наиболее совершенные в индийских ВВС машины, которые могут быть задействованы для отражения возможного удара, заключил Кашин.



Китай, впрочем, готовится не только к войне в воздухе. Как передает агентство Reuters, китайские солдаты прокладывают в земле оптико-волоконный кабель к своим позициям у озера Пангон Цо, где недавно произошли стычки военных двух армий. Высокопоставленный индийский чиновник сказал корреспонденту, что кабель обеспечит войска надежной связью. А индийские подразделения пока пользуются только радиосвязью.



Если суммировать сообщения западных и индийских СМИ, то выходит, что атмосфера на границе сгущается. Но китайский государственный телеканал CGTN напоминает, что министры иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманиам Джайшанкар на полях конференции организации ШОС в Москве на прошлой неделе достигли соглашения о разъединении войск и уменьшении напряженности. Согласно ему, разъединение должно произойти "так скоро, как это возможно". Военные должны поддерживать коммуникации друг с другом и держаться друг от друга на необходимом расстоянии.



Ван и Джайшанкар также условились использовать механизм координации на границе, созданный еще в 2003 и 2012 годах. А когда обстановка позволит, то стороны ускорят работу над новыми мерами доверия.



Ван подчеркнул, что нужно положить конец таким провокационным действиям, как обстрелы и нарушения обязательств, ранее взятых на себя сторонами. Джайшанкар сказал, что Индия готова взаимодействовать с Китаем по пограничному вопросу путем диалога. Причем важно, чтобы этот вопрос не осложнял взаимоотношения двух держав на других направлениях.



Так куда клонится стрелка барометра – к конфронтации или к разрядке? Ясно, что ни одна из сторон не готова идти на территориальные уступки. Но то, что война никому не нужна, показывает и такой инцидент. Пять индийских граждан, жителей штата Аруначал Прадеш, забрели на китайскую землю и были задержаны. Проблему осложняли два обстоятельства. Во-первых, Пекин не признает штата Аруначал Прадеш, называя его частью Тибета. Во-вторых, индийцы говорили, что они охотники, а китайцы называли их лазутчиками. Как бы то ни было, индийские граждане были освобождены и переданы властям их страны.