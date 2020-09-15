Не по Киплингу. Европа заигрывает с Китаем, - С.Строкань

20:29 15.09.2020

Обозреватель "Ъ" Сергей Строкань - о том, как ЕС сближается с Китаем и отдаляется от России



"Коммерсантъ" от 15.09.2020,

На фоне ухудшения отношений России и Евросоюза, "дела Навального" и все более реальной угрозы сворачивания проекта газопровода "Северный поток-2" Восток и Запад - совсем не по Киплингу и Дональду Трампу - продемонстрировали способность идти навстречу друг другу.



Завершившийся онлайн-саммит ЕС-Китай, проходивший под председательством главы Европейского совета Шарля Мишеля и председателя КНР Си Цзиньпина, стал разрывом шаблона - представления о том, что современный мир разделен на два враждующих и не способных к сотрудничеству лагеря.



Если следовать этой весьма популярной в России концепции, то по одну сторону баррикад находится "коллективный Запад" (США, ЕС и их союзники в Индо-Тихоокеанском регионе), а по другую - "коллективный не-Запад" или "коллективный Восток" (Россия, Китай и примкнувшие к ним противники однополярного мира, число которых, впрочем, варьируется).



Между тем, как выясняется, по отношению к Китаю никакого "коллективного Запада" не существует.



Вместо жесткой конфронтационной модели "тотального сдерживания" Пекина, которую навязывает союзникам президент США Дональд Трамп, в отношениях Китая с Евросоюзом работает более гибкая модель "соперничества-сотрудничества". И она устраивает обе стороны.

Саммит ЕС-Китай показал: несмотря на острые разногласия по Гонконгу, вопросам демократии и прав человека в КНР и глобальной ответственности Пекина в условиях пандемии коронавируса, стороны пополняют копилку сотрудничества новыми соглашениями, не сжигая мосты и не закрывая окно возможностей для трудного, но непрерывающегося диалога.



Одним из улучшающих микроклимат доверия стало двустороннее соглашение о защите 100 европейских и 100 китайских географических указаний от фальсификации производимой под их маркой гастрономической продукции.



Теперь покупаемая китайскими потребителями пармская ветчина будет гарантированно пармской, знаменитое ирландское виски - в самом деле ирландским виски, шампанское - игристым вином из Шампани, греческий сыр фета - той самой фетой.



Все они будут аутентичными европейскими продуктами, а не анонимно made in China.

В защищенный китайский список вошли предметы традиционной гордости одной из самых богатых и популярных кухонь мира: соевая паста, белый чай, рис, имбирь, происходящие из тех или иных китайских регионов.



Впрочем, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Ангела Меркель и руководство Евросоюза собирались, конечно, не для того, чтобы только защитить от подделок ветчину и соевую пасту. В ходе однодневного онлайн-саммита ЕС-Китай удалось обсудить многое: вопросы изменения климата, реагирования на пандемию коронавируса, реформу ВТО, развитие цифровых технологий и безопасность морских путей.



Главным же призом должно стать Всеобъемлющее инвестиционное соглашение, которое стороны рассчитывают успеть подписать до конца этого года.

Для европейских компаний, рвущихся на китайский рынок, важно добиться максимально благоприятного инвестиционного климата, понимания того, что игра в Китае будет стоить свеч.



В свою очередь, видя огромный интерес европейцев, китайский лидер Си Цзиньпин умело использует это в своих целях.



Заявив о необходимости ускорить переговоры по эпохальному инвестиционному соглашению, он призвал ЕС "не читать лекции Китаю" по правам человека и Гонконгу.



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"Не существует единого универсального пути и наилучшего способа защиты прав человека. Я считаю, что Европе было бы лучше заняться поиском решения собственных проблем. Китай отвергает поучения по правам человека",- заявил Си Цзиньпин. Для продолжения предметного диалога он пригласил европейских дипломатов съездить в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и своими глазами посмотреть, притесняются ли там мусульмане, как об этом пишут в пресс-релизах ЕС.



В итоге в руководстве ЕС дали понять: прагматичное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, в котором на кону стоят сотни миллиардов долларов, не должно быть заложником политического спора Пекина и Брюсселя.



Мы понимаем, что в Китае иная политическая, социальная и экономическая система, которая отличается от того, что мы строим в ЕС. На переговорах с Китаем мы отстаиваем свои ценности и продвигаем европейские интересы",- ушел от лобового столкновения глава Европейского совета Шарль Мишель.



Так, не сойдя со своих позиций в вопросах политических свобод, демократии и прав человека, Запад и Восток в лице Евросоюза и Китая сделали еще один шаг навстречу друг другу там, где их интересы пересекаются. По итогам онлайн-саммита стороны договорились попытаться до конца года попытаться провести личную встречу в верхах, которая не состоялась 14 сентября в Лейпциге исключительно из-за пандемии.



Таким образом, онлайн-саммит ЕС-Китай показал: в отношениях "коллективного Запада" с Китаем и Россией наблюдается противоположная тенденция.



Все больше сближая свои позиции по вопросу о необходимости сдерживания России, евроатлантические союзники - США и ЕС - все дальше расходятся по вопросу о том, как быть с Китаем.

В условиях беспрецедентного давления со стороны США Китай не поступился принципами и сохранил содержательное сотрудничество с Евросоюзом - одним из центров силы и экономической мощи внутри евроатлантического сообщества.



В то время как для России вслед за американским окном можем начать закрываться окно в Европу. Причем очень скоро, в ходе намеченного на 24–25 сентября внеочередного саммита ЕС, где будут говорить о России, но, увы, не с ней и без нее.