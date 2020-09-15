"Душка" Трамп признался, что планировал убийство президента Сирии Башара Асада

21:37 15.09.2020

Несколько лет назад в Белом доме планировали операцию по убийству президента Сирии Башара Асада, заявил 15 сентября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.



По его словам, убийство Асада считалось лучшим вариантом и все было для этого готово. Однако в итоге Джеймс Мэттис, возглавлявший тогда Пентагон, выступил категорически против.



"Я полагал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэттис был против. Мэттис - это сильно переоцененный генерал", - сказал Трамп.



Трамп уточнил, что такой план разрабатывался в 2017 году.



Как сообщало ИА REGNUM, войска США до сих пор находятся на территории Сирии, не имея на это ни мандата ООН, ни разрешения правительства страны.



Их основной деятельностью остаются подготовка боевиков и разграбление нефтяных месторождений Сирии.