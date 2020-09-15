ЕлбаГравицапа. Казахстан вооружился станцией РЛС собственного производства "НУР" GM 403

21:41 15.09.2020

Войска ПВО Казахстана оснащены новой радиолокационной станцией отечественного производства

В ходе посещения соединений и частей министру обороны генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву была представлена работа радиолокационной станции "НУР" GM 403, поступившей в Актауский гарнизон на вооружение в 2019 году



МО РК, 14 сентября



В ходе посещения соединений и частей министру обороны генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву была представлена работа радиолокационной станции "НУР" GM 403, поступившей в Актауский гарнизон на вооружение в 2019 году.

Производителем данной военной техники является казахстанское предприятие "Гранит-Талес Электроникс", входящее в состав АО "НК "Казахстан инжиниринг".

По отзывам специалистов войск противовоздушной обороны, радиолокационная станция "НУР" GM 403 зарекомендовала себя с положительной стороны. В перспективе планируется поставка радиолокационных станций "НУР" во все части противовоздушной обороны, в том числе одной из них – в текущем году.