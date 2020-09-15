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ЕлбаГравицапа. Казахстан вооружился станцией РЛС собственного производства "НУР" GM 403
21:41 15.09.2020

Войска ПВО Казахстана оснащены новой радиолокационной станцией отечественного производства
В ходе посещения соединений и частей министру обороны генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву была представлена работа радиолокационной станции "НУР" GM 403, поступившей в Актауский гарнизон на вооружение в 2019 году

МО РК, 14 сентября

В ходе посещения соединений и частей министру обороны генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву была представлена работа радиолокационной станции "НУР" GM 403, поступившей в Актауский гарнизон на вооружение в 2019 году.
Производителем данной военной техники является казахстанское предприятие "Гранит-Талес Электроникс", входящее в состав АО "НК "Казахстан инжиниринг".
По отзывам специалистов войск противовоздушной обороны, радиолокационная станция "НУР" GM 403 зарекомендовала себя с положительной стороны. В перспективе планируется поставка радиолокационных станций "НУР" во все части противовоздушной обороны, в том числе одной из них – в текущем году.

Источник - номад
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