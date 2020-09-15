Суки взвывают о помощи. Как выяснилось собак в Нур-Султане насиловали в акиматском ветизоляторе

21:50 15.09.2020 Изнасиловали собак в Нур-Султане: выяснялись новые подробности



50 суток ареста или просто штраф. Такое весьма гуманное наказание ждет виновных в совсем бесчеловечном преступлении. Напомню, накануне стало известно об изнасиловании собак в изоляторе "АстанаВетСервиса". Руководство приюта до сих пор хранит молчание, а работники и вовсе утверждают, что ничего подобного не видели. В подробностях дела разбиралась моя коллега Алина Бржанова.



За этим высоким забором тот самый изолятор, в котором обнаружили изнасилованных собак. Колючая проволока здесь видимо для того, чтобы скрыть от общественности условия содержания питомцев. Не удалось попасть на территорию приюта и нашей съемочной группе. Камерам здесь, мягко говоря, не рады. На видео ветеринар "АстанаВетСервиса". Женщина утверждает, что израненных собак не видела. И действительно, пострадавших питомцев нашли волонтеры, обрабатывая их от насекомых. Юлия Педченко рассказывает, сразу же отвезла окровавленных животных к ветеринару. Там и открылась страшная правда – все они были изнасилованы тупыми предметами. Все это произошло в воскресенье вечером, когда в приюте находились только работники ветсервиса. Активисты считают, с помощью таких извращений кто-то хотел заработать денег. Юлия ПЕДЧЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "СТОПОТЛОВ": Судя по описанию это был предмет и как такового ПА с человеком скорее всего не было, скорее всего это сделали специальным предметом для имитации полового акта с собакой. Затем такое видео выкладывают на сайты зоофилов. Есть те, о ком я могла предположительно так подумать. Но это все должно установить следствие. Тыкать пальцем я не буду. Сейчас собаки под присмотром врачей. У одной из них до сих пор кровотечение. Волонтеры отмечают, это не первый случай издевательств над животными в приюте. На этих кадрах, например, женщина решила выразить свой гнев силой. Кроме того, компания хоть и находится на балансе акимата, но содержат собак только за счет добровольцев. Они помогают обустраивать вольеры, оплачивают лечение и питание четвероногих. Зато огромные суммы уходят на отлов. Ранее Данияр Абдулов, директор Астанаветсервис, заявлял, в столице больше семи тысяч бродячих псов. На их поимку, вакцинацию и передержку даже выделили 120 миллионов тенге. Только вот никто из астанчан не встречал такого количества беспризорных животных. Куда же делись выделенные средства, и что мешает привести изолятор в порядок? Похоже, эти вопросы так и останутся открытыми. Данияр Абдулов по-прежнему хранит молчание и игнорирует звонки журналистов. Зато на связь вышла его помощница. Виолетта Скарлыгина отмечает, условия в изоляторе конечно отсутствуют, но обвинять работников в изнасиловании не стоит. Она считает, собаки могли пораниться во время спаривания или в драке. Только вот медэкспертиза говорит об обратном. Сама же заводчица считает, вся проблема в отсутствии финансирования. Напомню, что ранее именно она выступала за "ликвидацию" бездомных псов сразу после отлова. Виолетта СКАРЛЫГИНА, ЗАВОДЧИК СОБАК: Животное должно содержаться 60 дней, как принадлежащее государству имущество. Это было поспешным решением. Денег на содержание так и не выделяется. Из-за изменения сроков ничего не изменилось. Территория изолятора переполнена. Животные из-за переизбытка живут в ужасных условиях. Но надежда есть. Минэкологии уже подготовили проект закона о защите животных. В нем за жестокое обращение с четвероногими предусмотрят уголовную ответственность. Свои предложения есть и у сотрудников акимата. Даулет ДОСКУЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ И КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ г. НУР-СУЛТАН: Проводится комплекс работ по улучшению условий содержания бездомных собак. мы с волонтерами прорабатываем НПА, предложения в законодательные акты по защите прав животных. Ну а пока, разбираться в нюансах произошедшего будут полицейские. Только уголовное дело возбудили не в отношении сотрудников "АстанаВетсервиса", а просто по факту изнасилования. К слову и наказание зоофилов ждет довольно мягкое – максимум 50 суток ареста или штраф – 800 тысяч тенге А. Бржанова



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15 сентября 3200



Собачья жизнь: почему историю с изнасилованием собак в Нур-Султане могут "спустить на тормозах"

Эксперт высказался о недавнем случае жестокого обращения с животными.



Зоозащитница Ангелина Котенко рассказала корреспонденту Caravan.kz, что может грозить людям, которые изнасиловали собак в столичной ветстанции.



Случай с изнасилованием собак в "Астана Ветсервисе" взволновал казахстанцев. На днях директора организации отстранили от работы, пока ведется служебная проверка, но зоозащитница Ангелина Котенко считает, что виновники вряд ли получат по заслугам.



Она специализируется на экзотических животных, но сотрудничает с коллегами, которые больше имеют дело с собаками и кошками.



– Как вы отреагировали, впервые узнав о случае в изоляторе в "Астана Ветсервисе"?



– А как может отреагировать нормальный человек? Я подумала, что наша страна превращается в помойку, и чем дальше – тем страшнее. Давайте проведем параллель: какой-то дурдом показывают по телевизору - о том, как предлагают примирение восемнадцатилетней девочке с четырьмя мужчинами, которые ее изнасиловали, когда ей было четырнадцать, им всем нужно сидеть по восемь лет минимум. У нас примирение сторон по серьезным статьям запрещено. Оно есть по части первой, но запрещено по части второй, а это уже часть вторая, потому что группа лиц изнасиловала несовершеннолетнюю, а у нас давят на примирение. Все это происходит с молчаливого или немолчаливого согласия государственной структуры, поэтому изнасилование собак, наверное, никого из них вообще не удивляет. Все это невозможно, если госструктура не коррумпирована. Если бы не было коррупции, то не существовало бы подобных отловов, и проблема с бездомными собаками уже давно была бы решена так, как в цивилизованных странах.



В отловах происходит не только это. Почему, как вы думаете, до сих пор существуют корейские рестораны? В любой заходишь – там продается кадя, а это из собаки, всем известно, хотя у нас ГОСТом не зарегистрировано такое мясо. В Корее запрещено их есть, у нас тоже, потому что это не разрешено, но это происходит. У нас собачий жир продается в аптеках, а фабрик, которые бы разводили животных для его производства, не существует. Сколько существует отлов – число бездомных зверей только растет. Отлавливают больше, чем они фактически могут родиться. О чем это говорит? О том, что отловам выгодно, чтобы эти собаки существовали. Этот замкнутый круг можно разорвать одним движением: перестать субсидировать и ввести уголовную и гражданскую ответственность для владельцев собак. И пусть они платят налоги – хоть бы тысячу тенге в год. И если человек завел собаку, то она должна либо дожить до старости, либо, как это бывает, умереть от болезни, но не оказаться на улице.



– Сталкивались ли вы с подобными случаями в Казахстане ранее?



– Я – нет. Другие зоозащитники – да, неоднократно, как и писали заявления. Бесполезно.



– Почему именно эта ситуация получила распространение и огласку?



– Потому что это произошло в государственном учреждении. Раньше животных находили просто на улице, а сейчас обнаружили на ветстанции, которая держится на государственных субсидиях.



– Виновным грозит только статья о жестоком обращении с животными?



– Не только. Можно вменить статью за злоупотребление служебными полномочиями. Там этих статей полный вагон, вопрос в том, будут ли грамотные следователи. Лично я сталкивалась с тем, что, когда сюда незаконно привозят льва, ни один представитель закона вообще не знает, что с этим делать, он удивлен, не понимает, преступление ли это? А это преступление, и там состав, что мама дорогая, мы расписывали это на пяти листах! И нарушение целостности границ, и Таможенного кодекса, и Ветеринарного, и Уголовного, и Гражданского, а они не знают, как это соединить. Вчера я слышала уже, что пытаются давить на ветеринаров, чтобы те сказали, что не было никакого изнасилования. Так все, в принципе, в нашем государстве и делается. У нас все время все хорошо. Чего ждать для собак, если их у нас разрешают отстреливать? Аким Атырау предлагает такую меру, хотя это нарушает конституционное право человека, потому что в черте города подвергает опасности жизнь людей. У нас процветают ветсервисы, и каждый туда лезет, потому что это огромные бюджетные средства. И если бы сейчас это прекратили, один раз сказали: "Все, никаких денег от государства", я вас уверяю, бездомные собаки пропали бы в течение года. Эти люди же не занимаются на самом деле прям отловом собак. У нас реально на Зеленом базаре продают собачий жир – это нарушение уголовного права. Откуда собачий жир, если у нас нет ГОСТа? Нарушение ветеринарного и санитарного контроля, Уголовного кодекса. А как продавался, так и продается, потому что никто ничем не занимается.



– Какова вероятность, что ситуацию "спустят на тормозах"?



– Девяносто девять и девять десятых процента. Только если общественность не будет молчать, а начнет давить, тогда, возможно, кто-то и понесет ответственность. Общественности сейчас нельзя позволять спускать данную ситуацию на тормозах, иначе дальше будет только хуже. Может, люди действительно не понимают, что это ужасно? Это страшная история, и это происходит здесь и сейчас. Преступники где-то рядом, сегодня он насилует животных, а завтра захочет изнасиловать ребенка.



Автор: Анастасия Белоусова

Караван

https://www.caravan.kz/news/sobachya-zhizn-pochemu-istoriyu-s-iznasilovaniem-sobak-v-nursultane-mogut-spustit-na-tormozakh-673188/ Источник - astanatv.kz

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