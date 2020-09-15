"Нобелевку" - в студию! Трамп пафосно провел церемонию подписания договора между Израилем, ОАЭ и Бахрейном

00:28 16.09.2020

Трамп провел церемонию подписания договора между Израилем, ОАЭ и Бахрейном



В церемонии в Белом доме приняли участие премьер-министр Израиля и министры иностранных дел Бахрейна и ОАЭ



Президент США Дональд Трамп во вторник провел в Белом доме церемонию подписания документа о нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими государствами – Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.



Беседуя с журналистами в Белом доме перед церемонией подписания соглашений, президент заявил, что США и их партнеры за короткое время сделали для ближневосточного урегулирования больше, чем их предшественники за много лет.



"Израиль получает – думаю, что Израиль то же, что получаем мы все, – но то, что Израиль получает в большей степени, чем что-либо еще, это мир. У них будет мир", – констатировал Трамп.



"Как минимум, пять или шесть арабских стран, которые очень скоро присоединятся", – сказал президент.



При этом он подчеркнул, что ОАЭ – мощная страна в регионе.



"Сегодня мы изменим ход истории", – сказал Трамп.



Отметив, что большинство стран Ближнего Востока стремится к миру, президент выразил убеждение в том, что палестинцы на определенном этапе присоединятся к мирному процессу.



По словам президента три ближневосточные страны, подписывающие соглашение, будут отныне сотрудничать, как подобает друзьям.



В церемонии на южной лужайке Белого дома участвовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заид и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Альзаяни.



Соглашения о нормализации отношений "ведут к установлению мира между Израилем и Ближним Востоком, а также к повышению безопасности в регионе, укрепляет мир в регионе, предоставляя мусульманам более широкий доступ к (расположенной в Иерусалиме) мечети Аль-Акса для мирной молитвы", – говорится в распространенном во вторник заявлении Белого дома.



"Оба соглашения являются результатом усилий президента Трампа по восстановлению доверия с нашими региональными партнерами и их уходу от конфликтов, происходивших в прошлом… Благодаря смелому внешнеполитическому видению президента и его способности заключать соглашения, страны региона осознают преимущества его продуманного подхода", – отмечается в документе.



В Белом доме подчеркивают, что администрация намерена и дальше работать над поддержкой создания "более светлого и обнадеживающего будущего" на Ближнем Востоке.



Договоренность между Израилем и ОАЭ была достигнута 13 августа, а в прошлую пятницу Бахрейн объявил, что он также официально признает еврейское государство.



В соответствии с договором, премьер-министр Израиля Нетаньяху согласился свернуть планы аннексии территорий на Западном берегу. При этом некоторые наблюдатели называют соглашение очередным признаком сдвига в динамике на Ближнем Востоке, когда все больше и больше арабских стран идут на сближение с Израилем, оставляя палестинцев в изоляции.



Дана Эль Курд из палестинского аналитического центра "Аль-Шабака" в интервью "Голосу Америки" на прошлой неделе отметила, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Бахрейном является очередным свидетельством того, что арабские государства отказываются от Арабской мирной инициативы 2002 года, не добившись "ничего ощутимого в палестинском вопросе".



Администрация Трампа называет договоренность одним из своих главных внешнеполитических достижений.



Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в ответ на недавний вопрос "Голоса Америки" сказал, что поддерживает нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами, но также высказал мнение, что "Израиль должен быть готов работать в направлении подлинного двухгосударственного решения".



Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что это важный день в истории, но подчеркнула, что необходимо четко понимать все детали договоренностей.



"В то время как мы получаем дополнительную информацию о деталях обоих соглашений, остаются вопросы – в частности, по поводу полученных ОАЭ гарантий относительно закупки самолетов F-35 американского производства. Конгресс США на двухпартийной основе будет наблюдать и контролировать, чтобы гарантировать, что Израиль сохранит свое качественное военное преимущество в регионе", – отметила она.



"Также крайне важно, чтобы мы полностью понимали детали соглашений относительно объявленной Израилем приостановки усилий по аннексии территорий на Западном берегу. Палата представителей продолжает поддерживать реальный и прочный мир между Израилем и палестинцами", – подчеркнула Пелоси.