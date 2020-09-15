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Американская компания помогла Лукашенко блокировать интернет в Беларуси
00:30 16.09.2020

Алексей Горбачев

Власти страны использовали IT-специалистов из России и США для установления цензуры в Сети. Американские законодатели призвали к расследованию произошедшего

Власти Беларуси прибегли к помощи специалистов из США и России, чтобы ограничить доступ в интернет в ходе многотысячных акций протеста после президентских выборов. По данным Bloomberg, программное обеспечение американской компании Sandvine, позволяющее блокировать до 150 миллионов интернет-сайтов, было передано властям Беларуси несколько месяцев назад при посредничестве российской IT-компании. После жестокого разгона протестов в Беларуси, о неэтичности контракта заговорили рядовые сотрудники Sandvine, а данные внутренних совещаний утекли в прессу.

В США призвали расследовать, нарушила ли Sandvine санкции против Беларуси

Компания-производитель сетевого оборудования продемонстрировала властям Беларуси имеющиеся в их распоряжении возможности по блокированию интернета еще в мае, пишет Bloomberg cо ссылкой на двух источников, близких к Sandvine. После чего в Минск было доставлено необходимое оборудование.

Разработанное ими программное обеспечение, которое изначально было разработано для борьбы с пропагандой террористов и детской порнографией, позволяет также блокировать и другие интернет-сайты.

Белорусские власти внедрили эту технология после президентских выборов. Сразу после того, как в стране разгорелись массовые протесты, пользователи сообщили о масштабных перебоях с интернетом. По данным Bloomberg, именно программное обеспечение, представленное Sandvine, сыграло ключевую роль в отключении социальных сетей, новостных вебсайтов, и мессенджеров, которые протестующие использовали для координации протестов против режима Александра Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани охарактеризовала прошедшие в Беларуси выборы, как сфальсифицированные, а также выразила крайнюю обеспокоенность в связи с нарушениями прав человека в стране.

В связи с тем, что к нарушению прав человека в Беларуси косвенно может быть причастна американская компания, в Конгрессе США призвали к тщательному расследованию произошедшего.

Сенатор Дик Дурбин (U.S. Senator Dick Durbin) призвал Министерство финансов США расследовать действия Sandvine на предмет возможного нарушения санкций американский властей в отношении Беларуси. Действующие санкции предполагают запрет на сотрудничество с Беларусью в сферах, которые могут быть использованы режимом Лукашенко для подрыва демократических институтов.

Сенатор подчеркнул, что американские технологии не должны использоваться "последним диктатором Европы" для подавления права белорусов на доступ в Интернет.

По словам сенатора Марко Рубио (Senator Marco Rubio), "США и международное сообщество должно помогать жителям Беларуси в борьбе за демократию". В связи с чем сообщения о применении режимом Лукашенко американских технологий для подавления прав и свобод вызывают обеспокоенность.

Sandvine: "Суверенное государство само должно решать, что разрешено и что запрещено в их стране"

В Sandvine отказались от официальных комментариев. Ранее пресс-служба компании ограничилась ссылкой на этический кодекс компании, подразумевающей тщательную ревизию продаж технологий в случае, если они могут быть использованы для ущемления прав человека.

При этом, по данным Bloomberg, Sandvine более года сотрудничала с властями Беларуси. Согласно имеющейся в распоряжении СМИ аудиозаписи совещания сотрудников, по итогам сотрудничества Беларусь получила возможность блокировки около 40% входящего и исходящего интернет-трафика. При этом, в компании не считают, что санкции против Беларуси были нарушены.

В частности, технический директор компании Александр Хаванг (Alexander Havang), который был идентифицирован журналистами в качестве одного из участников совещания, заявил, что "суверенное государство само должно решать, что разрешено и что запрещено в их стране", а также, что компания "не хочет являться игроком в мировой политике".

Такая позиция вызвала недовольство среди сотрудников компании: не исключено, что кто-то из них и передал данные совещания журналистам.

В ситуации с блокировкой интернета в Беларуси нашли российский след

Доставка оборудования, необходимого для блокировки интернета в Беларуси, осуществлялась через российскую компанию "Инфосистемы Джет" (Jet Infosystems). По данным официального сайта расположенной в Москве IT-компании, она является одной из крупнейших компаний на этом рынке, и активно работает в странах СНГ, включая Беларусь.

Установленное оборудование позволило блокировать 150 миллионов уникальных адресов вебсайтов, в результате чего пользователи в Беларуси были не в состоянии на них зайти, хотя сами сайты работали. В частности, у пользователей пропал доступ к Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, а также к ряду информационных сайтов, сообщавших нецензурированную информацию о происходящем. Таким образом власти Беларуси рассчитывали избежать координации усилий протестующих через мессенджеры и социальные сети.

Живущие в США белорусы, а также американские правозащитники выразили резкий протест против сложившейся ситуации. Компанию Sandvine призвали немедленно отозвать из Беларуси все поставленное в страну оборудование.

В частности, представитель правозащитной организации Access Now Питер Мицек (Peter Micek) выразил тревогу, что вне зависимости от намерений и позиции Sandvine, режим Лукашенко будет использовать это оборудование "для нарушения права белорусов на доступ в интернет".

Источник - golos-ameriki.ru
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