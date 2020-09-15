Крупнейший ледник Гренландии раскололся. Всему виной изменение климата

00:32 16.09.2020

Джонатан Эймос

Би-би-си



Лед разрушается и сверху, и снизу



В Гренландии от крупнейшего из оставшихся арктических шельфовых ледников откололся большой массив льда площадью около 110 кв. км. Фото со спутника демонстрируют, что ледник 79N раскололся на мелкие части.



Это очередное свидетельство быстрых климатических изменений, происходящих в Гренландии, говорят ученые.



"Температура воздуха в этом регионе поднялась на 3 градуса Цельсия с 1980 года. А в 2019 и 2020 годах были зафиксированы рекордно высокие температуры", - рассказала в интервью Би-би-си исследовательница Дженни Туртон из немецкого Университета Эрлангена - Нюрнберга.



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Длина ледника 79N составляет примерно 80 км в длину и 20 км в ширину. Он является плавучей передней частью Северо-восточного ледяного потока Гренландии, где он впадает с суши в океан и становится плавучим.



На переднем крае 79N разделяется надвое, при этом одна часть направлена на север. Это ответвление ледника и разрушилось.



Ледник серьезно пострадал еще в 2019 году, покрывшись глубокими трещинами. В 2020 году ситуацию еще больше усугубило теплое лето. Ответвление ледника раскололось на множество айсбергов.







Фотографии со спутника наглядно демонстрируют, что температура в регионе выросла. Это можно понять по большому количеству мест с подтаявшей водой на ледяной поверхности.



Вода вредит ледяным массивам. Она заполняет и расширяет трещины. Вода давит на них, раскалывая лед до самого основания. Этот процесс называется гидроразрыв. В результате шельф ледника ослабевает.



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Океанографы также задокументировали повышение температуры морской воды, из-за чего, несомненно, ледник тает и снизу.



"79N лишь недавно стал крупнейшим из оставшихся арктических шельфовых ледников. Это случилось после того, как в период с 2010 по 2012 год ледник Петермана в Гренландии существенно уменьшился", - рассказал Джейсон Бокс из Геологической службы Дании и Гренландии.



"Важность 79N в том, как он прикреплен к внутреннему ледяному покрову. Смысл в том, что, если климат будет меняться в соответствии с прогнозами, в какой-то момент этот участок Гренландии будет терять ледники быстрее других", - сказал он.



На N79 можно увидеть много участков с талой водой



Северо-восточный ледяной поток Гренландии поглощает примерно 15% внутреннего ледяного покрова. Поток затем переносит лед либо вдоль N79, либо к леднику Захария-Истрем, который уже существенно уменьшился в размере.



По словам Бокса, N79 может продержаться дольше, потому что в передней части его держат острова. От этого он чуть более стабилен. Но шельфовый ледник продолжает таять, хотя в основном это происходит в его наземной части.



"Скорее всего, в результате N79 будет разрушаться с середины, и это, в какой-то степени, уникальное явление. Мне кажется, этого не произойдет еще 10-20 лет. Но как знать", - рассказал он в интервью Би-би-си.



В июле существенно уменьшился еще один шельфовый ледник в Арктике - ледник Милна, находящийся на северном побережье канадского острова Элсмир.



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Ледовая масса площадью 80 кв. км. откололась от ледника Милна. Площадь его ставшейся части составляет 106 кв. км. Еще в начале XX века этот показатель был равен 8,6 тыс. кв. км.



Быстрое таяние льдов в Гренландии было описано в научном отчете, составленном на основе данных, полученных со спутников немецко-американской миссии GRACE-FO. Они способны отслеживать изменения в массивах льда посредством измерения силы притяжения в этих местах. По сути, спутники измерили вес льдов.



Миссия определила, что 2019 год стал рекордным - тогда масса ледников уменьшилась на 530 млрд тонн. Высвободившейся в результате талой воды достаточно, чтобы уровень мирового океана поднялся на 1,5 мм.