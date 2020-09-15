 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.09.2020
00:48  "Утонувший Голландец": на дне Балтики нашли второй за два года старинный корабль-загадку
00:32  Крупнейший ледник Гренландии раскололся. Всему виной изменение климата
00:30  Американская компания помогла Лукашенко блокировать интернет в Беларуси
00:28  "Нобелевку" - в студию! Трамп пафосно провел церемонию подписания договора между Израилем, ОАЭ и Бахрейном
00:27  Советская власть в Средней Азии. Первые победы, первые проблемы, - О.Айрапетов
00:26  Без русского языка Туркмения погружается в средневековье
00:23  Советский "Буран" помог китайцам взять новую космическую высоту

Вторник, 15.09.2020
21:50  Суки взвывают о помощи. Как выяснилось собак в Нур-Султане насиловали в акиматском ветизоляторе
21:41  ЕлбаГравицапа. Казахстан вооружился станцией РЛС собственного производства "НУР" GM 403
21:37  "Душка" Трамп признался, что планировал убийство президента Сирии Башара Асада
20:29  Не по Киплингу. Европа заигрывает с Китаем, - С.Строкань
20:24  Появится ли синагога в СаудАравии. Модернизированный ислам осознает неизбежность примирения с Израилем, - "НГ"
20:22  Китай перебросил в Гималаи украинские ракеты. Разъединения войск на границе с Индией не произошло
16:11  Летите, голуби. "Роскосмос" высадил США из своего проекта полетов к Венере
12:46  Кыргызстан: На угольном месторождении Кара-Кече сошел оползень (видео)
12:35  Претенденты на власть: кто с чем выходит на борьбу за кресло президента Таджикистана, - Х.Хуррамов
12:28  Деньги - в урну. Попадание списком в Жогорку Кенеш обойдется каждой киргизской партии в $10-11 млн (минимум)
12:26  В Самарканде разбирают очередное старинное и охраняемое ЮНЕСКО здание. На кирпич!
12:25  Официальный Кабул и "Талибан" впервые за 20 лет начали прямые переговоры
12:23  Балхаш. Корейские медеплавильщики заставили задыхаться казахский город
12:07  Многостаночник Чакрабурти. Индусский сэр, помимо Нур-Султана, трудоустроился и советником в Ташкент
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Крупнейший ледник Гренландии раскололся. Всему виной изменение климата
00:32 16.09.2020

Джонатан Эймос
Би-би-си

Лед разрушается и сверху, и снизу

В Гренландии от крупнейшего из оставшихся арктических шельфовых ледников откололся большой массив льда площадью около 110 кв. км. Фото со спутника демонстрируют, что ледник 79N раскололся на мелкие части.

Это очередное свидетельство быстрых климатических изменений, происходящих в Гренландии, говорят ученые.

"Температура воздуха в этом регионе поднялась на 3 градуса Цельсия с 1980 года. А в 2019 и 2020 годах были зафиксированы рекордно высокие температуры", - рассказала в интервью Би-би-си исследовательница Дженни Туртон из немецкого Университета Эрлангена - Нюрнберга.

Ледники Гренландии в 2019 таяли с рекордной скоростью. Одна из причин - безоблачное небо

Длина ледника 79N составляет примерно 80 км в длину и 20 км в ширину. Он является плавучей передней частью Северо-восточного ледяного потока Гренландии, где он впадает с суши в океан и становится плавучим.

На переднем крае 79N разделяется надвое, при этом одна часть направлена на север. Это ответвление ледника и разрушилось.

Ледник серьезно пострадал еще в 2019 году, покрывшись глубокими трещинами. В 2020 году ситуацию еще больше усугубило теплое лето. Ответвление ледника раскололось на множество айсбергов.



Фотографии со спутника наглядно демонстрируют, что температура в регионе выросла. Это можно понять по большому количеству мест с подтаявшей водой на ледяной поверхности.

Вода вредит ледяным массивам. Она заполняет и расширяет трещины. Вода давит на них, раскалывая лед до самого основания. Этот процесс называется гидроразрыв. В результате шельф ледника ослабевает.

Аномальное лето-2020: то потоп, то засуха. Ученые обещают планете новый рекорд потепления
Чем нам грозит глобальное потепление: в 100 и 500 словах

Океанографы также задокументировали повышение температуры морской воды, из-за чего, несомненно, ледник тает и снизу.

"79N лишь недавно стал крупнейшим из оставшихся арктических шельфовых ледников. Это случилось после того, как в период с 2010 по 2012 год ледник Петермана в Гренландии существенно уменьшился", - рассказал Джейсон Бокс из Геологической службы Дании и Гренландии.

"Важность 79N в том, как он прикреплен к внутреннему ледяному покрову. Смысл в том, что, если климат будет меняться в соответствии с прогнозами, в какой-то момент этот участок Гренландии будет терять ледники быстрее других", - сказал он.

На N79 можно увидеть много участков с талой водой

Северо-восточный ледяной поток Гренландии поглощает примерно 15% внутреннего ледяного покрова. Поток затем переносит лед либо вдоль N79, либо к леднику Захария-Истрем, который уже существенно уменьшился в размере.

По словам Бокса, N79 может продержаться дольше, потому что в передней части его держат острова. От этого он чуть более стабилен. Но шельфовый ледник продолжает таять, хотя в основном это происходит в его наземной части.

"Скорее всего, в результате N79 будет разрушаться с середины, и это, в какой-то степени, уникальное явление. Мне кажется, этого не произойдет еще 10-20 лет. Но как знать", - рассказал он в интервью Би-би-си.

В июле существенно уменьшился еще один шельфовый ледник в Арктике - ледник Милна, находящийся на северном побережье канадского острова Элсмир.

Как таял последний канадский ледник: съемки со спутника

Ледовая масса площадью 80 кв. км. откололась от ледника Милна. Площадь его ставшейся части составляет 106 кв. км. Еще в начале XX века этот показатель был равен 8,6 тыс. кв. км.

Быстрое таяние льдов в Гренландии было описано в научном отчете, составленном на основе данных, полученных со спутников немецко-американской миссии GRACE-FO. Они способны отслеживать изменения в массивах льда посредством измерения силы притяжения в этих местах. По сути, спутники измерили вес льдов.

Миссия определила, что 2019 год стал рекордным - тогда масса ледников уменьшилась на 530 млрд тонн. Высвободившейся в результате талой воды достаточно, чтобы уровень мирового океана поднялся на 1,5 мм.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600205520
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года №414
- Кадровые перестановки
- Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года рассмотрены на заседании Совета ЕЭК
- О митингах
- Сенаторы работают над законопроектом по вопросам противодействия коррупции
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №557
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №558
- На еженедельном заседании фракции "Ак жол" обсудили позиции по ряду законопроектов
- Межведомственной комиссией приняты решения по послаблению работы объектов бизнеса
- "Ак жол": Поручение Президента провести ревизию Налогового кодекса – затрагивает более чем актуальные вопросы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  