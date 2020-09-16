"Утонувший Голландец": на дне Балтики нашли второй за два года старинный корабль-загадку

00:48 16.09.2020

Артем Кречетников

Русская служба Би-би-си



Это корма затонувшего судна с левого борта. Ученые обращают внимание, что хорошо сохранились декоративные проемы окон кормовой каюты



16 июля этого года члены финского объединения любителей дайвинга и истории Badewanne, ищущие затонувшие на Балтике боевые корабли двух мировых войн, совершили очередное погружение в горловине Финского залива, в месте, где эхолот показал на дне какое-то небольшое судно.



На 85-метровой глубине их ждал самый большой сюрприз за годы работы.



"Мы пришли в изумление, когда вместо минного тральщика или шхуны увидели практически целый голландский флейт!" - рассказал Би-би-си участник группы, морской биолог Юха Флинкман.



В первой половине XVII века грузовые суда этого типа звались "королями балтийской торговли".



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Самый древний затонувший корабль в мире - на дне Черного моря?



Флинкман и его коллеги предполагают, что судну, должно быть, лет четыреста.



В июле 2019 года при прокладке подводного газопровода по дну Ботнического залива был найден еще более старый деревянный корабль, современник Колумба - и тоже превосходно сохранившийся!



Пошли на дно целыми



Обе находки объединяет загадочность.



На кораблях нет ни останков экипажей, ни грузов. В те времена морским судам не всегда давали имена и уж точно не писали их на борту, так что установить точное время постройки, владельцев и маршруты тоже не представляется возможным.



По словам ученых из Badewanne, эта находка - их самая большая удача за последние 85 лет



"По конструкции можно судить, что наш корабль - голландский. Мы не знаем ни порта его назначения в восточной Балтике, ни шел ли он "туда" или "обратно", - говорит Флинкман.



Но главное - неизвестна причина их гибели. Повреждений на корпусах нет. У корабля, найденного в 2019 году, сохранились и мачты, у второго они валяются рядом на дне. Но случилось это, как считают в Badewanne, в результате траления моря в XX веке.



Природный холодильник



Зато сохранности обоих кораблей имеется правдоподобное объяснение.



Холодная и бедная кислородом и слабо соленая балтийская вода неблагоприятна для морских организмов, которые, прежде всего, и разрушают затонувшие деревянные суда.



Балтика в этом смысле уникальна. В остальных морях и океанах затонувший деревянный корабль за несколько десятилетий либо полностью сгнивает, либо уходит в донный грунт.



Уникальные памятники



"Трал нанес лишь небольшой ущерб, - восхищается Юха Флинкман. - Он, вероятно, прошел от носа к корме, повредив лишь такелаж и типичную для флейтов высокую кормовую надстройку, да и то детали лежат рядом на дне. Вся обшивка на месте".



Четыреста лет назад корабли этого типа - флейты - были новым словом в кораблестроении



"Затонувший корабль обладает всеми типичными особенностями флейта, включая конструкцию кормы. Похоже, что это образец раннего дизайна. Он дает уникальную возможность изучить развитие данного типа кораблей, ставшего инструментом тогдашней глобализации", - прокомментировал находку профессор морской археологии Стокгольмского университета Никлас Эриксон.



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Официальный сайт Badewanne



Первый корабль сохранился еще лучше. Осталась на месте даже шлюпка.



Четыреста лет назад корабли этого типа - флейты - были новым словом в кораблестроении



"В мире неизвестно ни одно судно той эпохи в таком же состоянии. Есть и древнее, но то просто доски и металлические части, а не целые корабли с мачтами и якорями", - заявил изучавший его профессор Родриго Пачеко-Руиз.



Вместительные и демократичные



В XVII веке в балтийской торговле господствовал голландский флот, а его главной "рабочей лошадкой" был флейт - трехмачтовый корабль с прямыми парусами, длиной до 40 метров и вместимостью 350-400 тонн.



Флейты были новым словом в кораблестроении - по трем причинам.



Во-первых, на балтийских флейтах впервые перестали устанавливать пушки, что резко увеличило грузоподъемность. Фактически, было положено начало четкому делению флота на боевой и торговый.



Во-вторых, ряд новинок в устройстве такелажа и управлении парусами уменьшил численность экипажа.



В-третьих, на флейтах капитан, боцман и кок не имели отдельных кают, а жили в общем кубрике позади грот-мачты и питались за одним столом с командой. Это, опять же, давало экономию места, но было необычно для эпохи, когда в обществе и особенно в морской службе царил иерархический дух.



Ученые называют загадкой тот факт, что на корабле нет никаких следов ни экипажа, ни грузов



Badewanne и финское Агентство по культурному наследию собираются продолжить поиски на морском дне.



"Балтика, в том числе Финский залив - возможно, лучшее в мире место для морской археологии, - считает Юха Флинкман. - Тут веками пролегали торговые маршруты и шли морские сражения. Природные условия способствуют сохранности затонувших кораблей, а сравнительно небольшие глубины делают их доступными для современных ныряльщиков".