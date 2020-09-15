Блатная бездарь. Дочь Алсу стала ведущей детской передачи на РосТВ

08:52 16.09.2020

Микелла Абрамова - дочь певицы Алсу - попробует себя в роли ведущей детской программы "С добрым утром, малыши" на телеканале "Карусель". Об этом 12-летняя телеведущая сообщила в своем Instagram.



"Друзья, я спешу поделиться с вами классной новостью! Теперь я соведущая легендарного Хрюши из главной детской передачи страны „Спокойной ночи малыши!", и мы запускаем новую рубрику „МУЗ-ТОК" в эфире спин-офа вечерней программы „С добрым утром, малыши!". Будем говорить о музыке и не только!", - написала Микелла.



Девочка добавила, что "безумно счастлива заглянуть по другую сторону экрана".



"Быть в одной команде с Хрюшей, Филей, Степашкой, Каркушей! Это как будто происходит не со мной. Такое чувство, что я очутилась внутри сказки", - поделилась юная ведущая.



Напомним, Микелла Абрамова стали известно широкой публике после участия в шестом сезоне шоу "Голос. Дети". Ее объявили победительницей, однако чуть позже стало известно о накрутке голосов. В связи с этим Первый канал принял решение аннулировать результаты конкурса и провести специальный эфир "Голоса", в ходе которого генеральный директор канала Константин Эрнст назвал победителями всех финалистов конкурса.