Как и предсказывала ЦА: экс-минздрав Киргизии Космос Чолпонбаев закрыт в СИЗО. Вор должен сидеть...

09:23 16.09.2020

Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев водворен в ИВС ГУВД Бишкека, сообщили 16 сентября АКИpress источники в силовых структурах.



Накануне Государственная службы по борьбе с экономическими преступлениями задержала Чолпонбаева по подозрению в халатности и злоупотреблении должностным положением.



Бывший министр сдал тест на коронавирус перед тем, как его заключили под арест.