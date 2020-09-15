 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.09.2020
09:40  В Ташкенте от коронавируса скончался директор академического лицея МВД подполковник Пардиев
09:37  В Туркменистане со школьников собрали расписки об отказе заходить на "запрещенные" сайты
09:34  В Туркмении построят "Научно-клинический центр вирусологии, бактериологии и эпидемиологии". Аркадаг повелел
09:23  Как и предсказывала ЦА: экс-минздрав Киргизии Космос Чолпонбаев закрыт в СИЗО. Вор должен сидеть...
09:04  Мощные реформы в Узбе. У кенгашей народных депутатов появятся свои секретариаты
08:52  Блатная бездарь. Дочь Алсу стала ведущей детской передачи на РосТВ
00:48  "Утонувший Голландец": на дне Балтики нашли второй за два года старинный корабль-загадку

00:32  Крупнейший ледник Гренландии раскололся. Всему виной изменение климата
00:30  Американская компания помогла Лукашенко блокировать интернет в Беларуси
00:28  "Нобелевку" - в студию! Трамп пафосно провел церемонию подписания договора между Израилем, ОАЭ и Бахрейном
00:27  Советская власть в Средней Азии. Первые победы, первые проблемы, - О.Айрапетов
00:26  Без русского языка Туркмения погружается в средневековье
00:23  Советский "Буран" помог китайцам взять новую космическую высоту
Вторник, 15.09.2020
21:50  Суки взвывают о помощи. Как выяснилось собак в Нур-Султане насиловали в акиматском ветизоляторе
21:41  ЕлбаГравицапа. Казахстан вооружился станцией РЛС собственного производства "НУР" GM 403
21:37  "Душка" Трамп признался, что планировал убийство президента Сирии Башара Асада
20:29  Не по Киплингу. Европа заигрывает с Китаем, - С.Строкань
20:24  Появится ли синагога в СаудАравии. Модернизированный ислам осознает неизбежность примирения с Израилем, - "НГ"
20:22  Китай перебросил в Гималаи украинские ракеты. Разъединения войск на границе с Индией не произошло
16:11  Летите, голуби. "Роскосмос" высадил США из своего проекта полетов к Венере
12:46  Кыргызстан: На угольном месторождении Кара-Кече сошел оползень (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
В Туркмении построят "Научно-клинический центр вирусологии, бактериологии и эпидемиологии". Аркадаг повелел
09:34 16.09.2020

В Туркменистане построят научный центр по изучению Аральского кризиса

В Туркменистане будет построен Научно-клинический центр вирусологии, бактериологии и эпидемиологии. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов во время посещения строящегося в поселке Багабат этрапа Ак бугдай санатория, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Глава государства отметил, что целью данного Центра будет изучение негативного влияния последствий аральского кризиса на природную среду региона и здоровье населения, а также снижения этого воздействия и профилактика вызванных им заболеваний.

Аральский кризис – глобальная экологическая проблема с серьезными социально-экономическими последствиями, которая затрагивает более всего территории и население трех сопредельных государств – Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.

Вследствие высыхания моря климат в районе Аральского моря стал более континентальным и засушливым. На месте дна отступившего моря образовалась песчано-соляная пустыня Аралкум, откуда при сильных ветрах над высохшим дном развиваются интенсивные пыльные бури. Ежегодно со дна Аральского моря ветрами поднимается до 75 миллионов тонн соли. Вдыхание такого воздуха из-за содержания в нем ядовитых химикатов может негативно сказываться на здоровье людей и животных данных регионов.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600238040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- За 8 месяцев 2020 года по Карте индустриализации создано 4,3 тыс. новых рабочих мест - МИИР РК
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №559
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №576
- Трудности перевода: что стоит за назначением Келимбетова и Жумангарина?
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-августе 2020г. составил 97,1%
- Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев принял участие в пятнадцатой встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
- Кадровые перестановки
- Постановление ЦИК РК от 11 сентября 2020 года №21/323
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  