В Туркмении построят "Научно-клинический центр вирусологии, бактериологии и эпидемиологии". Аркадаг повелел

09:34 16.09.2020

В Туркменистане построят научный центр по изучению Аральского кризиса



В Туркменистане будет построен Научно-клинический центр вирусологии, бактериологии и эпидемиологии. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов во время посещения строящегося в поселке Багабат этрапа Ак бугдай санатория, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.



Глава государства отметил, что целью данного Центра будет изучение негативного влияния последствий аральского кризиса на природную среду региона и здоровье населения, а также снижения этого воздействия и профилактика вызванных им заболеваний.



Аральский кризис – глобальная экологическая проблема с серьезными социально-экономическими последствиями, которая затрагивает более всего территории и население трех сопредельных государств – Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.



Вследствие высыхания моря климат в районе Аральского моря стал более континентальным и засушливым. На месте дна отступившего моря образовалась песчано-соляная пустыня Аралкум, откуда при сильных ветрах над высохшим дном развиваются интенсивные пыльные бури. Ежегодно со дна Аральского моря ветрами поднимается до 75 миллионов тонн соли. Вдыхание такого воздуха из-за содержания в нем ядовитых химикатов может негативно сказываться на здоровье людей и животных данных регионов.