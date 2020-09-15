В Туркменистане со школьников собрали расписки об отказе заходить на "запрещенные" сайты

09:37 16.09.2020

В ряде школ столицы Туркменистана с учеников собрали расписки, в которых они обязуются не посещать запрещенные интернет-сайты. Школьников заставили пообещать, что они будут пользоваться интернетом только в учебных целях.



По словам источника turkmen.news, расписки в одной из школ писали на уроке права. Этот предмет вводится в программу на один год в восьмом классе. Источник заявил, что обычно занятия по предмету проходят впустую - никакой информации о правах человека и способах их защиты дети не получают, а вместо этого учителя рассказывают о действующих в Туркменистане законах.



Однако 15 сентября урок оказался более интересным. С учеников собрали расписки следующего содержания:



"Я, ФИО, ученик такого-то класса такой-то школы, даю слово, что не буду в школе и около школы заходить на сайты, на которые заходить нельзя. Я буду пользоваться интернетом только в учебных целях".



Практика написания расписок очень распространена в современном Туркменистане, отмечает издание. Таким образом должностные лица как бы снимают с себя ответственность на случай, если к их работе возникнут претензии. Например, если теперь у учеников какой-то школы появятся симптомы "аральского кризиса", директор всегда может предъявить расписки, перекладывающие вину на родителей. А если кто-то из школьников попадет в поле зрения МНБ как оппозиционер, учителя ответят, что "проводили работу" и продемонстрируют письменные доказательства.