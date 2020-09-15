|В Ташкенте от коронавируса скончался директор академического лицея МВД подполковник Пардиев
09:40 16.09.2020
Подполковник МВД Узбекистана Абдурахмон Пардиев умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Как сообщается, в в возрасте 52 лет ушел из жизни директор Ташкентского академического лицея №2 при МВД подполковник Абдурахмон Пардиев.
По данным издания "Даре", ранее у подполковника была подтверждена коронавирусная инфекция. Он проходил лечение в Зангиатинской больнице в Ташкентской области, где лечатся больные коронавирусом.