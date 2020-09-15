В Ташкенте от коронавируса скончался директор академического лицея МВД подполковник Пардиев

09:40 16.09.2020

Подполковник МВД Узбекистана Абдурахмон Пардиев умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.



Как сообщается, в в возрасте 52 лет ушел из жизни директор Ташкентского академического лицея №2 при МВД подполковник Абдурахмон Пардиев.



По данным издания "Даре", ранее у подполковника была подтверждена коронавирусная инфекция. Он проходил лечение в Зангиатинской больнице в Ташкентской области, где лечатся больные коронавирусом.