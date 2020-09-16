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Мирзиеев указал. Отныне узб-гастарбайтеры обязаны иметь "профессиональное обучение"
11:05 16.09.2020

Президент подписал постановление о трудовой миграции
Постановлением президента с 2021 года вводится порядок обязательного профессионального обучения выезжающих на работу за рубеж. Легальные мигранты будут приравниваться к самозанятым. В Узбекистане будет открыто представительство паспортно-визовой службы МВД РФ.

Президент Шавкат Мирзиеев подписал постановление "О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции", сообщили в эфире телеканала "Узбекистан 24".

Документом утверждается система законной трудовой миграции и ее основные направления:

развитие международного сотрудничества, укрепление связей с соотечественниками и узбекскими диаспорами за рубежом;
профессиональная подготовка и обучение иностранным языкам граждан до выезда за рубеж, внедрение системы выдачи международно признанных сертификатов, подтверждающих их квалификацию;
финансовая и социальная поддержка, страхование жизни и здоровья трудовых мигрантов, организация для них культурно-просветительских мероприятий;
реинтеграция лиц, вернувшихся из трудовой миграции, включая обеспечение их занятости, профессиональное развитие и стимулирование предпринимательской инициативы.
"Новый документ состоит почти из 155 пунктов, которые охватывают практически все направления, связанные с трудовыми мигрантами нашей страны. Документом предусматривается ряд мероприятий, среди которых подписание межправительственных соглашений с рядом стран, среди которых Финляндия, Канада, Израиль", - отметил начальник управления Министерства иностранных дел Шухрат Махмудов.

По его словам, в дипломатических представительствах Узбекистана планируется открыть специальные колл-центры. Он добавил, что в настоящее время с Россией рассматривается вопрос увеличения срока нахождения без регистрации с 7 до 15 дней.

Региональные отделения Агентства по внешней трудовой миграции получили право заключать прямые договоры с иностранными работодателями и на их основании отправлять граждан за рубеж, сотрудничать с организациями соотечественников за границей, а также привлекать средства технической помощи и гранты международных финансовых институтов и организаций для развития миграции.

C 1 января 2021 года вводится порядок обязательного профессионального обучения лиц, выезжающих за границу для трудовой миграции. Для этого будут задействованы 13 моноцентров "Ишга мархамат", 30 центров профподготовки, 11 краткосрочных курсов профобучения и 136 пунктов профессионального обучения населения махалли. В общей сложности в 2020-2021 годах планируется обучить 74 тысячи граждан, на что будут направлены 95 млрд сумов.

Со следующего года членам семей, входящих в "Единый регистр социальной защиты", будут предоставляться микрокредиты для выезда за рубеж на заработки. Микрозаймы до 10 млн сумов будут выдаваться сроком на 1 год для покрытия транспортных расходов и получения разрешения на работу.

Кроме того, с 2021 года легальные мигранты будут приравниваться к самозанятым, к ним будет применена уплата социального налога и исчисление последующей пенсии.

К январю планируется открыть представительство паспортно-визовой службы МВД России в Узбекистане, а также филиалы Агентства по внешней трудовой миграции в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Уфе, Шымкенте и Стамбуле.

Около 10 тысячам граждан, которые в настоящее оказались за рубежом в тяжелом финансовом положении, будет выделена единовременная материальная помощь в размере 40 долларов. Для оказания правовой помощи мигрантам запланирован запуск колл-центра на онлайн-платформе, действующей на всей территории России.

Мигранты, вернувшиеся из-за рубежа и зарегистрированные в "Едином регистре социальной защиты", вправе рассчитывать на субсидию в 2,2 млн сумов, оплату первых трех месяцев аренды помещений и сооружений со дня регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и еще ряд льгот.

Реализация постановления позволит в 2020-2021 годах обучить профессии и иностранным языкам 70 тысяч человек, отправить организованно на временную работу 144 тысячи граждан, обеспечить занятость 148 тысяч лиц, вернувшихся из трудовой миграции, оказать адресную помощь членам семей 120 тысяч отработавших за границей мигрантам, отмечается в программе.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600243500
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