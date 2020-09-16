КырКрим. Задержан за вымогательство глава Кара-Суйского райсуда Жаныш Аширов

11:12 16.09.2020

АКС ГКНБ задержала за вымогательство взятки председателя Кара-Суйского суда

За вымогательство взятки задержан председатель Кара-Суйского районного суда Ошской области, сообщили 14 сентября в пресс-службе ГКНБ.



В Главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности поступило заявление от гражданин Ж.З., которое 11 сентября было зарегистрировано в ЕРПП по ст.326 ч.2 ("Вымогательство взятки") УК КР.



Установлено, что председатель Кара-Суйского райсуда А.Ж.С. вымогал деньги у заявителя за принятие положительного судебного решения в пользу последнего.



Председателем Кара-Суйского суда является Аширов Жанышбек Сайдилаевич.



Подозреваемого задержали 14 сентября задержали с поличным при получении требуемой суммы.



Ведется следствие.