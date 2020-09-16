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КырКрим. Задержан за вымогательство глава Кара-Суйского райсуда Жаныш Аширов
11:12 16.09.2020

АКС ГКНБ задержала за вымогательство взятки председателя Кара-Суйского суда
За вымогательство взятки задержан председатель Кара-Суйского районного суда Ошской области, сообщили 14 сентября в пресс-службе ГКНБ.

В Главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности поступило заявление от гражданин Ж.З., которое 11 сентября было зарегистрировано в ЕРПП по ст.326 ч.2 ("Вымогательство взятки") УК КР.

Установлено, что председатель Кара-Суйского райсуда А.Ж.С. вымогал деньги у заявителя за принятие положительного судебного решения в пользу последнего.

Председателем Кара-Суйского суда является Аширов Жанышбек Сайдилаевич.

Подозреваемого задержали 14 сентября задержали с поличным при получении требуемой суммы.

Ведется следствие.

Источник - svodka.akipress.org
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