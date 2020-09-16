Трампу в мире доверяют меньше, чем Путину

12:19 16.09.2020

Дональду Трампу в мире доверяют меньше, чем Владимиру Путину

Коронавирус обрушил имидж США за рубежом



В Великобритании, Франции и Германии стали гораздо хуже относиться к США. Немногим лучше ситуация в других развитых странах мира. Об этом говорится в отчете, представленном во вторник социологами авторитетного американского центра Pew Research. Дело во многом в личной непопулярности президента США: Дональду Трампу респонденты в 13 развитых странах доверяют меньше, чем лидерам ФРГ, Франции, Великобритании, Китая и России.



"С тех пор как пост президента занял Дональд Трамп, имидж США ухудшился во многих регионах мира",- отмечают исследователи американского центра Pew Research. В представленном во вторник докладе они ссылаются на данные социологического опроса, в котором жителей зарубежных стран просили ответить на ряд вопросов, в том числе о положительном или отрицательном отношении к США, борьбе США с коронавирусом, об американском президенте, а заодно и о лидерах других стран. Опрос проводился в течение трех летних месяцев в 13 странах: Канаде, Бельгии, Дании, Франции, ФРГ, Италии, Нидерландах, Испании, Швеции, Великобритании, Австралии, Японии и Южной Корее. Среди них симпатии к США перевесили антипатии только в одной - в Южной Корее, но и там показатель составил всего 59%.



Во многих же странах Запада рейтинг США попросту обрушился, особенно если сравнивать с показателями начала 2000-х годов.



В Великобритании, традиционном союзнике США,- с 83% положительных оценок в 2000 году до 41%. Во Франции - с 62% до 31%, в ФРГ - с 78% до 26%, в Японии - с 77% до 41%, в соседней Канаде - с 72% до 35%. Во всех странах в годы правления президента Барака Обамы показатели были выше, а с тех пор как президентское кресло в 2017 году занял Дональд Трамп, стали ухудшаться. Кстати, в аналогичном опросе 2017 года положительную оценку России дали лишь 34% опрошенных в 37 странах.



Спустя месяц после партийных съездов Джо Байден удерживает преимущество над Дональдом Трампом в президентской гонке



"Падение рейтинга в последний год частично связано с тем, как в США боролись с пандемией",- отмечается в докладе. Напомним, США обогнали все другие страны мира и по общему числу заболевших (6,5 млн), и по числу смертей (более 194 тыс.). Всего 15% опрошенных из 13 стран считают, что власти США хорошо справились с пандемией.



Среди опрошенных, отмечают американские социологи, президент Трамп вызывает меньше доверия, чем лидеры других стран мира. Больше всего, по мнению респондентов, доверия заслуживает канцлер ФРГ Ангела Меркель (ей верят 76%), за ней следуют президент Франции Эмманюэль Макрон (64%) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (48%). Меньше всего - Дональд Трамп (16%), председатель КНР Си Цзиньпин (19%) и президент РФ Владимир Путин (23%).



Галина Дудина