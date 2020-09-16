КырВыборы-2020. Действующие депутаты опять хотят в парламент. Ненасытные...

12:23 16.09.2020 Выборы-2020. Действующие депутаты опять хотят в парламент. Кто они?



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Выборы - 2020



В парламент баллотируются 16 партий. Из 2 тысяч 19 кандидатов 85 -действующие депутаты. Среди них есть старожилы, которые избирались еще в двухпалатный Жогорку Кенеш.



Из 85 нардепов 64 теперь в разных политических объединениях. Рекордное число кандидатов - из фактически прекратившей свое существование СДПК.



24.kg изучило состав претендентов, кто сколько раз избирался и чем запомнился.



"Биримдик"



Больше всего парламентариев и бывших чиновников, имевших некогда депутатский мандат, в партии "Биримдик". Туда перешли 29 представителей разных фракций шестого созыва. Баллотируется в парламент от этой партии и брат президента Асылбек Жээнбеков. Он был нардепом в четвертом и пятом созывах по списку СДПК. В 2011 году возглавлял Жогорку Кенеш. Полномочия торага сложил, когда Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром. В списке есть приостановивший полномочия министра труда и социального развития Улукбек Кочкоров. Он был депутатом с 2010 по 2015 год от партии "Ата-Журт".



На третьей строчке бывший социал-демократ Торобай Зулпукаров. Он также заседал в пятом созыве. В 2010-м шел по списку СДПК. Был заместителем спикера.



Баллотируется во второй раз бросившая СДПК Евгения Строкова. Прославилась скандалами с Наццентром онкологии, фондом "Помогать легко" и детским хосписом. Она владеет фондом, который не указывает в декларациях о доходах. Евгения Строкова - поклонница социальной сети "Одноклассники".



Участвует в выборах член фракции СДПК Аида Касымалиева. Являлась сторонницей Алмазбека Атамбаева. Но после событий в Кой-Таше в 2019 году риторика депутатки в отношении бывшего президента резко изменилась.



Идет в седьмой созыв в составе "Биримдика" социал-демократка Айнура Осмонова и нардеп из фракции "Онугуу-Прогресс" Гульшат Асылбаева. Они стали известны, когда инициировали Закон "О манипулировании информацией".



Глава государства остался недоволен качеством работы Осмоновой и Асылбаевой и вернул документ со своими возражениями обратно в ЖК.



Из СДПК в "Биримдик" перешли Улан Примов, Марат Аманкулов и Азамат Арапбаев. Последний был членом пятого созыва, куда избирался по списку партии "Ата-Журт". В четвертый баллотировался от "Ак Жола".



Депутат Айбек Алтынбеков из "Республики - Ата Журт" и Бакирдин Субанбеков из "Бир Бола" тоже теперь в "Биримдике". У них это вторые по счету выборы. Депутат Бактыбек Жетигенов тоже из СДПК.



Во второй раз участвует в кампании дочь экс-председателя Верховного суда Курманбека Осмонова Нурзат Осмонова. В 2010 году попала в парламент от партии "Ата-Журт". Сложила досрочно полномочия.



Депутат от фракции "Республика - Ата Журт" Пархат Тулендыбаев идет на выборы в седьмой созыв также от "Биримдика". О нем узнали после того, как он не смог спеть гимн Кыргызстана. Являлся членом фракции "Ак-Жол" в Жогорку Кенеше с 2007 по 2010 год.



Третьи выборы у Эльмиры Джумалиевой. В 2010 году она пришла в Жогорку Кенеш по списку "Республики". 2015 году баллотировалась уже от партии "Кыргызстан".



Второй забег у вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой. В правительстве она курирует вопросы образования и здравоохранения. В шестом созыве представляла фракцию "Республика - Ата Журт".



От "Республики - Ата Журт" в шестой созыв прошла и Махабат Мавлянова. Она призвала невест выбирать для бракосочетания более скромные платья, за что ее раскритиковали в соцсетях.



Пополнил ряды "Биримдика" еще один бывший член "РАЖ" - Сагындык Келдибаев. Его обвиняли в наличии второго гражданства - российского. Он опроверг.



Из "Бир Бола" в "Биримдик" перешли Жаныбек Бакчиев и Исхак Пирматов. Последний был также депутатом пятого созыва по списку "Республики".



Четвертый раз баллотируется Динара Исаева, экс-супруга бывшего премьер-министра Данияра Усенова (ныне гражданина Беларуси Даниила Урицкого). Она была парламентарием в четвертом созыве от "Ак-Жола", в пятом - от "Ата-Журта". В шестом - от "Республики - Ата Журт".



Члены фракции СДПК Айнуру Алтыбаева, Нодирбек Каримов и Максат Эгембердиев тоже в списке "Биримдика". Айнуру Алтыбаева уже была депутатом в пятом созыве, куда прошла от партии "Ар-Намыс".



Депутаты от "Республики - Ата Журт" Абдыбек Дюшалиев, Абдумажит Юсуров ("Онугуу-Прогресс"), Бактыбек Турусбеков ("Бир-Бол"), Айнура Аскарова ("Кыргызстан") тоже идут на выборы. Экс-социал-демократы Сайдолимжон Джураев и Автандил Кулбараков теперь в "Биримдике".



"Мекеним Кыргызстан"



Список "Мекеним Кыргызстана" возглавляет экс-член "Онугуу-Прогресса" Мирлан Бакиров. Он также был депутатом в пятом созыве, куда избирался от "Республики". Запомнился критикой чиновников средней руки за ненадлежащий, по его мнению, внешний вид.



Шесть депутатов перешли в "Мекеним Кыргызстан" из партии "Республика - Ата Журт": Марлен Маматалиев, Жыргалбек Турускулов, Бактыбек Сыдыков, Бактыбек Райымкулов, Алиярбек Абжалиев и Тариел Жоробеков.



Жыргалбек Турускулов возглавил фракцию "РАЖ" в апреле 2018 года. Его избрали вместо Руслана Казакбаева. Как потом говорили депутаты, Казакбаев не собирался уступать первенство во фракции, но ему пришлось это сделать, иначе "Республика - Ата Журт" не попала бы в коалицию.



Бактыбек Райымкулов - инициатор скандального законопроекта, обязывающего НПО отчитываться об источниках финансовых поступлений. Предлагал ввести в республике химическую кастрацию педофилов. Был в составе комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.



Алиярбек Абжалиев приходится сватом главе государства Сооронбаю Жээнбекову. Был депутатом третьего созыва.



Пятеро депутатов влились в ряды "Мекеним Кыргызстана" из СДПК - Искендер Матраимов, Гулкан Молдобекова, Жылдыз Мусабеква, Илхом Маннанов и Иса Омуркулов. Последний баллотировался в первый, второй, третий и четвертый созывы.



Из "Онугуу-Прогресса" сбежал и Осмон Турдумамбетов, который получил мандат 28 августа вместо Зиядина Жамалдинова. Под флагом "Мекеним Кыргызстана" пойдет на выборы во второй раз бывший член партии "Кыргызстана" Урматбек Самаев. Он приходится окул-бала лидеру "Кыргызстана" Канату Исаеву. Широкую известность получил после перестрелки в январе этого года у КПП "Токмак-автодорожный". В определенных кругах известен как Чемпион. Пришла в "Мекеним Кыргызстан" и бывшая член партии "Бир Бол", любительница заграничных турне Лунара Мамытова.



Вступил в "Мекеним Кыргызстан" и экс-спикер Ахматбек Келдибеков. Он был депутатом третьего и пятого созывов. В 2011 году со скандалом отправлен в отставку с должности торага. В 2013 году в отношении него возбуждалось несколько уголовных дел по коррупции и злоупотреблению должностным положением.



Суд оправдал Ахматбека Келдибекова по двум пунктам обвинения за отсутствием состава преступления.



Но признал виновным в незаконном создании спецпредставительства ЖК. Ахматбека Келдибекова приговорили к штрафу в 3 миллиона сомов. Судимость погашена.



"Кыргызстан"



Лидер Канат Исаев ранее был депутатом в пятом созыве от "Республики". Но амбиции взяли верх, и в 2012 году он вышел из ее состава, создав депутатскую группу "Кыргызстан".



Нурбек Алимбеков запомнился тем, что из-за скандальной поездки на Тайвань ушел с поста вице-спикера. Это его третьи выборы. В шестой созыв он также шел от "Кыргызстана". В пятом представлял "Республику".



Азизбек Турсунбаев являлся депутатом третьего и четвертого созывов. Возглавлял фракцию "Ак-Жол".



Турсунбаев прославился не столько законотворчеством, сколько хамством.



Спикер парламента шестого созыва, который запомнится прежде всего массой веселых ошибок, Дастанбек Джумабеков опять в списке "Кыргызстана". В пятый созыв он прошел от партии "Ата-Журт".



Алкомагнат Шаршенбек Абдыкеримов в 2011 году был избран депутатом пятого созыва от "Республики". Салайдин Айдаров, Алмазбек Токторов и Бектен Сыдыгалиев отличаются партийной устойчивостью. В шестом созыве они также были членами "Кыргызстана".



Экмат Байбакпаев и Талант Мамытов перешли из "Республики - Ата Журт". Последний в пятом созыве был депутатом от "Ата-Журта". В 2012 году нардепа обвинили в попытке насильственного свержения власти.



После митинга за национализацию месторождения Кумтор Талант Мамытов вместе с другими коллегами перелез через забор "Белого дома".



В 2013 году его лишили депутатского мандата и осудили. Через два года судимость была погашена, и Мамытов вернулся в политику.



Здесь же исключенный в 2017 году из фракции "Онугуу-Прогресс" за нарушение дисциплины и интриги против лидера Бакыта Торобаева отличник образования Тазабек Икрамов. Запомнился своими неоднозначными инициативами. В числе последних - две резонансные поправки в законы "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша" и "О статусе депутата". Он предложил запретить баллотироваться в Жогорку Кенеш осужденным по статье "Коррупция" и их родственникам. Требовал уволить учителя школы № 61, мягко говоря, солгав, что та избила ученика.



Шесть кандидатов решили сдать депутатские мандаты незадолго до выборов. Таалайбек Масабиров, Данияр Толонов и Кубанычбек Нурматов, Руслан Чойбеков, Жаныбек Исаев и Алмазбек Эргешов опять баллотируются от "Кыргызстана".



В списке экс-министр транспорта и дорог Нурлан Сулайманов. В пятый созыв прошел по списку партии "Ата-Журт". Он обвинялся в превышении должностных полномочий в бытность главой Минтранса. Сбежал в 2012 году, уехав на лечение в Германию, вернулся спустя семь лет. Нурлана Сулайманова лишили мандата за прогулы. Уголовное дело прекращено за истечением срока давности.



Дамира Ниязалиева была депутатом четвертого и пятого созывов от СДПК. Занимала должности в правительстве. До 2016 года была вице-премьером по социальным вопросам, ранее - министром здравоохранения. Дамира Ниязалиева владеет сетью аптек.



"Ата Мекен"



Здесь семь действующих нардепов. Четверо из них прошли в парламент шестого созыва от СДПК.



Жанар Акаев был исключен из фракции СДПК за активную поддержку лидера социалистов Омурбека Текебаева. Рыскелди Момбеков, Эльвира Сурабалдиева и Абдывахап Нурбаев тоже сбежали из СДПК.



Наталья Никитенко, Эмиль Токтошев и Бахадыр Сулейманов "Ата Мекену" не изменили и баллотируются вновь.



"Республика"



Шесть действующих депутатов опять хотят в ЖК. Большинство из них представляли фракцию "Республика - Ата Журт". Список возглавил Мирлан Жеенчороев. Кенжебек Бокоев, Максат Сабиров (были в пятом и шестом созывах), Руслан Казакбаев и экс-вице-премьер, депутат пятого созыва и шестого созывов также от "Республики" Алтынай Омурбекова, Калдарбек Баймуратов.



В "Республику" из СДПК перешел Аалы Карашев, а из "Онугуу-Прогресса" Алтынбек Жунус уулу. Он сдал депутатский мандат перед стартом агитации.



В списке также экс-глава Ошской области Узарбек Жылкыбаев. Он уже был депутатом. Пришел в шестой созыв по списку СДПК. Критиковал инициативу создателя "Республики" Омурбека Бабанова отказаться от депутатских привилегий, называя предложение популистским.



"Социал-демократы Кыргызстана"



В партию сыновей Алмазбека Атамбаева "Социал-демократы Кыргызстана" вошли члены развалившейся СДПК из числа сторонников бывшего президента.



Ирина Карамушкина была депутатом четвертого и пятого созывов. Сейчас проходит фигурантом уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года.



Анвар Артыков является самым старым депутатомшестого созыва. Он начал деятельность в 1990-м как депутат Верховного совета Киргизской ССР, в 2010-м вернулся в Жогорку Кенеш после десятилетнего перерыва по списку от партии "Ар-Намыс". Карамат Орозова также являлась депутатом четвертого и пятого созывов.



Асель Кодуранова была депутатом четвертого созыва. Гинеколог Альфия Самигуллина и режиссер Мухтарбек Айнакулов идут на выборы во второй раз.



"Замандаш"



В списке пять депутатов. Двое из "Ата Мекена" - Айсулуу Мамашова и Искандер Гайпкулов. В 2005 году он был депутатом третьего созыва.



Еще двое перекочевали из "Бир Бола" - Алмазбек Акматов и Улугбек Ормонов. Он заседал в третьем и четвертом созывах, возглавлял фракцию "Ак-Жол".



Умбеталы Кыдыралиев прошел в шестой созыв от партии "Республика - Ата Журт".



"Бир Бол"



Всего три депутата. Алтынбек Сулайманов - лидер партии. В пятом созыве представлял фракцию "Республика", а в четвертом - "Ак-Жол" и Дуйшон Торокулов (Душка).



Возглавляющий список Алмамбет Шыкмаматов прошел в парламент шестого созыва от "Ата Мекена". Был главой фракции. В конце 2019 года, после скандала с Текебаевым, сложил полномочия и вышел из состава партии. В июне 2020-го вступил в "Бир Бол".



В 2017 году в отношении Шыкмаматова возбудили уголовное дело. В 2018 году ГКНБ производство прекратил.



"Мекенчил"



Возглавляет список Камчыбек Ташиев. Ранее сопредседатель партии "Ата-Журт". Не поддержал инициативу сопартийца Ахматбека Келдибекова присоединиться всем составом к партии "Мекеним Кыргызстан". Экс-спикер примкнул к последней с группой единомышленников.



Курманкул Зулушев в шестом созыве представлял фракцию "Республика - Ата Журт". Инициировал очередную перекройку Конституции и назначение референдума. Широкая общественность и юристы подвергли инициативу резкой критике.



Гульнара-Клара Самат, которую все знают как Клару Кабилову, перешла в ряды "Мекенчила" из "Ата Мекена". Бывший глава ЦИК, сбежавшая из страны после того, как рассказала общественности, что сын Курманбека Бакиева Максим оказывал на нее давление и запугивал.



Жылдызкан Жолдошева была депутатом пятого созыва от партии "Ата-Журт". Глава благотворительного фонда имени Курманджан датки. Для развития фонда добилась у властей выделения участка земли на южном побережье Иссык-Куля, пообещав построить там большой мемориальный комплекс, но по странной случайности там есть только зона отдыха.



"Бутун Кыргызстан"



Саматбек Ибраев из парламентской фракции СДПК. Сына Ибраева Данияра подозревают в семи фактах мошенничества.



Еще два депутата в списке - Исхак Масалиев и Зиядин Жамалдинов.



Масалиев участвует в выборах с 2000 года. Был нардепом в Собрании народных представителей и законодательном собрании. В четвертом созыве возглавлял фракцию коммунистов. Инициировал поправки в Закон "О гарантиях деятельности президента КР", предлагая убрать статью 12, в которой экс-президенту прописана неприкосновенность. Но отказался от своей инициативы - она вступала в противоречие с решением Конституционной палаты.



Зиядин Жамалдинов был нардепом в третьем и четвертом созывах.



Сам лидер партии Адахан Мадумаров трижды избирался депутатом. Заседал во втором, третьем и четвертом созывах. Был спикером. Вынужден был уйти из-за разгоревшегося капового скандала.



Депутат пятого созыва от фракции СДПК Олег Домшенко запомнился долгами за электроэнергию. Был оштрафован. После чего принялся критиковать топ-менеджмент ОАО "Северэлектро".



В "Реформе", "Чон казате", "Ордо", Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов, "Ыйман нуру" действующих депутатов нет. Источник - 24.kg

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