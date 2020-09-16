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Жестокое убийство в Дубае. Кыргызстанец перерезал горло своему начальнику
15:03 16.09.2020

В Дубае 21-летнего гражданина Кыргызстана подозревают в жестоком убийстве работодателя. Об этом пишет Gulf News.

Уточняется, что соотечественник работал в одном из гаражей промышленного квартала. В начале лета он собирался вернуться в Кыргызстан, но менеджера не устроила дата отъезда, завязалась ссора.

Кыргызстанца уволили и попросили покинуть рабочее место. По словам подозреваемого, он дождался, пока коллеги уйдут с работы, запер дверь и перерезал горло своему начальнику, затем разбил ему лицо молотком.

Подозреваемого арестовали возле консульства Кыргызстана в Дубае. Его обвиняют в умышленном убийстве.

Источник - 24.kg
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