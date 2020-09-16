У Казахстана новый Главсанврач - Ерлан Киясов. Предыдущий продержалась полгода

15:56 16.09.2020

Ерлан Киясов назначен вице-министром здравоохранения - главным государственным санитарным врачом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.



"Постановлением правительства РК Киясов Ерлан Ансаганович назначен на должность вице-министра здравоохранения РК – Главного государственного санитарного врача РК", - говорится в сообщении.



Ерлан Киясов родился в 1973 году в Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Центрально-Азиатский университет, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби.



Трудовую деятельность начал в 1990 году санитаром отделения реанимации интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи Алматы. В 1997-1999 годах - санитарный врач, врач-эпидемиолог Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК в Алматы.



С 1999 по 2020 год работал в структуре Медицинского центра Управления делами Президента РК - санитарным врачом по общей гигиене на Санитарно-эпидемиологической станции, заведующим оперативным отделом, начальником эпидемиологического отдела Управления санэпиднадзора, директором РГП "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы", заместителем руководителя. Отметим, Алексей Цой трудился руководителем медцентра УДП до того, как перешел в Минздрав.



Напомним, ранее должность главного санврача Казахстана занимала Айжан Есмагамбетова. Она была назначена 20 марта приказом министра здравоохранения (на тот момент Елжана Биртанова) вместо Жандарбека Бекшина.