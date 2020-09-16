"Системообразующие, но не платежеспособные". МВФ рекомендовал Таджикистану ликвидировать два проблемных банка - Точиксодиротбанк и Агроинвестбанк

16:09 16.09.2020

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал таджикским властям ликвидировать два проблемных банка – Точиксодиротбанк и Агроинвестбанк. В официальном сообщении этой финансовой организации, опубликованном 14 сентября, эти банки называются "системообразующими, но не платежеспособными".



Таджикистан ранее уже объявил банкротами два банка – Таджпромбанк и Фононбанк.



Сообщение сделано на фоне сообщения МВФ о том, что в период с 18 августа по 3 сентября глава делегации Международного валютного фонда Падамжа Хандевал находилась "с виртуальным визитом в Республике Таджикистан".



То есть, г-жа Хандевал на самом деле не совершала поездку в Таджикистан, а обсуждала экономическую ситуацию в стране с правительственными чиновниками из экономического блока посредством сети Интернет.



В сообщении МВФ говорится о том, что воздействие пандемии коронавируса на здоровье населения "было хорошо предотвращено", однако в экономической области возникло множество проблем, как, например, снижение уровня денежных переводов и проблемы в торговле с ключевыми партнерами.



Далее в сообщении подчеркивается, что в стране необходимо решить проблему нехватки валюты. В Таджикистане сейчас не хватает долларов и у банков можно заметить очереди за валютой, при том, что одному человеку выдают не более 200 долларов.



МВФ, помимо ликвидации несостоятельных банков, рекомендует также обеспечить большую поддержку Фонду страхования вкладов.



Это уже не в первый раз, когда МВФ рекомендует ликвидировать Точиксодиротбанк и Агроинвестбанк. Оба банка переживают глубокий кризис с 2015 года и не в состоянии вернуть вклады своих клиентов. В конце 2016 года власти предоставили этим банкам финансовую помощь на сумму более 3,3 миллиарда сомони, однако такая мера не сумела вывести эти банки из кризиса.



Тысячи клиентов этих двух банков на протяжении пяти лет не могут получить обратно свои вклады.