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Барбадос сверг власть Британской королевы бабы Лизы. Там есть своя Моттля
18:21 16.09.2020

Барбадос решил стать республикой. Елизавета II больше не будет его главой

Островное государство Барбадос намерено стать республикой, в результате чего королева Елизавета II больше не будет главой страны, сообщили власти. "Пришло время полностью избавиться от своего колониального прошлого", - говорится в заявлении правительства.

Власти планируют завершить необходимые юридические процедуры к ноябрю 2021 года, когда страна будет праздновать 55-ю годовщину независимости от Британии.

В заявлении премьер-министра страны Мии Моттли говорится, что барбадосцы хотят видеть главой государства барбадосца.

Букингемский дворец заявил, что решение о переходе в статус республики - прерогатива правительства и жителей страны. Источник во дворце сообщил, что идея не была внезапной, этот вопрос много раз обсуждался публично.

Барбадос получил независимость в 1966 году, но сохранил формальную связь с британской монархией наряду с некоторыми другими странами, входившими в Британскую империю.

Основные факты о Барбадосе:
Одно из самых густонаселенных и богатых островных государств Карибского бассейна
Королева Елизавета II является конституционным монархом
Раньше экономика страны почти целиком зависела от экспорта сахара, но теперь деньги в казну поступают также от туризма и финансовых услуг
Нынешний премьер Миа Моттли была избрана в 2018 году и стала первой женщиной на этом посту

Миа Моттли стала первой женщиной на посту премьер-министра Барбадоса
Дискуссии об отказе от монархии начались с первого премьер-министра страны Эррола Бэрроу. В 1998 году комиссия по конституционному контролю предложила сделать Барбадос республикой.

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Островное государство - не первая бывшая колония Британии в Карибском регионе, решившая стать республикой. В 1970 году так поступила Гайана (спустя четыре года после получения независимости), в 1976 году - Тринидад и Тобаго, в 1978 году - Доминика.

Источник - bbc.com
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