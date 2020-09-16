В пожарах на Западе США сгорело уже "несколько небольших городков" и погибло 36 человек

20:12 16.09.2020

Пожары на Западе США охватили около 2 миллионов гектаров



Губернатор Орегона запросила дополнительную федеральную помощь в связи с пожарами



Губернатор Орегона обратилась к федеральным властям за дополнительной помощью в связи со смертоносными пожарами, бушующими на Западе США.



Тем временем, местные жители пытаются помочь людям, вынужденным покинуть свои дома из-за пожаров.



Десятки природных пожаров бушуют на территории порядка 2 миллионов гектаров в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне с августа. Огонь опустошил несколько небольших городов, уничтожил тысячи домов и стал причиной гибели не менее 36 человек.



Калифорнийский департамент Лесного хозяйства и пожарной охраны сообщил, что во вторник 16600 пожарных боролись с 25 очагами в самом населенном штате США, после того как им в значительной мере удалось справиться с двумя пожарами в понедельник.



Губернатор штата Орегон Кейт Браун в понедельник направила письмо в Белый дом с просьбой издать президентскую декларацию о стихийном бедствии после появления федеральной декларации о чрезвычайном положении 10 сентября.



Губернатор-демократ, в частности, просит выделить дополнительные коммуникационные ресурсы, направить специалистов по оценке ущерба, помочь в поисково-спасательных работах и расчистке завалов, а также оказать содействие в обеспечении кровом и оказании медицинской помощи пострадавшим.



Пожары привели к опасным уровням дыма и сажи в воздухе региона и окрасили небо в оранжево-коричневые цвета – и это в то время, когда местные жители пытаются справиться с другой чрезвычайной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса.



Местность после пожаров подчас представляет сюрреалистическую картину, которую можно увидеть, например, в Таленте, штат Орегон, где обожженные жилые дома и машины покрыты красным огнеупорным составом.



Десятки тысяч перемещенных лиц по всему Тихоокеанскому Северо-Западу США приспосабливаются к жизни в качестве эвакуированных.



В городе Финиксе, штат Орегон, покинувшие свои дома семьи, в том числе с маленькими детьми, спят в своих машинах или находят приют в местных общественных центрах или в церквях, сообщила член городского совета Сара Уэстовер.



"Учитывая сложившуюся обстановку, соблюдать ограничения, связанные с COVID-19, становится намного труднее", – сказала она.



В понедельник президент Дональд Трамп, который добивается переизбрания на второй срок, встретился с пожарными и официальными лицами в Калифорнии.



Его соперник-демократ Джо Байден назвал республиканского президента "климатическим поджигателем" за отказ признать влияние изменений климата на природные пожары.



Тем временем, Трамп сказал, что он "не уверен, что наука что-то знает" об изменении климата.



За последнюю неделю в Орегоне подтверждено десять случаев гибели людей от пожаров. По крайней мере 25 человек погибли в результате пожаров в Калифорнии с середины августа, и один случай подтвержден в штате Вашингтон. По данным, собранным из этих трех штатов, пожары уничтожили более 6200 жилых домов и других строений.